Marvel’s What If : quand et à quelle heure pourrez-vous découvrir l'épisode 3 sur Disney Plus ?

Marvel's What If... ? est diffusée sur Disney Plus depuis le mercredi 11 août 2021. Cette série animée d'anthologie comblera l’attente des fans du MCU, jusqu'à l'arrivée du prochain film des studios Marvel - Shang-Chi - en septembre. Nous sommes d’ores et déjà impatients d’observer comment ce nouveau show traitera la nouvelle trame de la Phase 4 - relativement centrée sur la présence d’univers parallèles - après Loki.

Toute première production animée de l’écurie Marvel Studios, What If... ? fait en effet écho à la saison 1, et particulièrement à l’épisode final de Loki qui a solidement mis en avant la notion de Multivers et de réalités alternatives.

Les chapitres de What If… ? sont contés par Jeffrey Wright (vu dans Westworld) doublant Uatu le Gardien, un être cosmique omnipotent qui ne peut (ou ne veut) pas intervenir dans l’histoire marvelienne. Ils reprennent des moments clés du MCU et les réinvente avec une nouvelle trame surprenante, plus tragique ou comique et parfois déroutante. Pensez aux hypothèses suivantes : "Et si Steve Rogers n'avait pas pu recevoir le sérum du super-soldat ?" ou "Et si les Avengers ne s'étaient pas formés en 2012 ?" et vous aurez un solide aperçu de ce que peut nous apporter cette série.

Ci-dessous, nous vous indiquons quand vous pourrez regarder l'épisode 3 de la saison 1. Nous avons également mis en ligne l’agenda complet incluant les dates de diffusion des neuf épisodes de la série. Alors lisez la suite pour savoir quand sauter dessus dès la première seconde de leur déploiement sur Disney Plus.

Quand l'épisode 3 de Marvel's What If... ? sera-t-il diffusé sur Disney Plus ?

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

L'épisode 3 de Marvel's What If... ? sera programmé sur Disney Plus le mercredi 25 août à partir de minuit en Californie. Et de 9h01 en France.

Les téléspectateurs américains devront se coucher tard s'ils veulent éviter de se faire spoiler à leur réveil. Les téléspectateurs français, en revanche, pourront lancer l’épisode au petit-déjeuner. Si vous n’avez pas la possibilité de visionner cette nouvelle série le jour même, assurez-vous de mettre en sourdine le hashtag "#WhatIf" sur les réseaux sociaux pour ne pas vous gâcher la surprise.

Ce troisième épisode de What If… ? aurait pour trame de départ la prise de contrôle d'Asgard par Loki. En devenant souverain incontesté des dieux nordiques, notre champion de la ruse bouleversera le destin de chaque Avenger. Nous devrions donc retrouver dans cet épisode Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow, Hawkeye et Nick Fury.

Voici le calendrier de diffusion complet de Marvel’s What If… ?

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Comme toutes les autres séries Marvel à ce jour, les épisodes de What If... ? seront diffusés hebdomadairement. Cela signifie que si vous voulez regarder toute la série d'un seul coup, vous devrez attendre début octobre pour le faire.

La première saison de Marvel's What If... ? compte neuf épisodes, programmés ainsi :