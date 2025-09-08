La nouvelle Apple Watch 11 se dévoile avec un écran amélioré et des finitions inédites

L’Apple Watch 11 devrait bénéficier d’un écran plus lumineux

Elle devrait être dévoilée par Apple ce mardi

L’Apple Watch Ultra 3 et l’Apple Watch SE 3 sont également attendues

À quelques jours du grand événement Apple prévu ce mardi, où l’iPhone 17 occupera le devant de la scène, de nouvelles rumeurs circulent sur les annonces attendues, notamment concernant l’Apple Watch Series 11.

Le célèbre spécialiste des fuites Apple, Mark Gurman, a publié sur Bloomberg un aperçu détaillé de la conférence. Si une partie de son analyse reprend ses prédictions passées sur l’iPhone 17, quelques informations inédites sont apparues.

Selon lui, l’Apple Watch 11 bénéficiera d’un nouvel écran capable d’augmenter la luminosité maximale. Apple devrait également revoir sa gamme de coloris pour ce modèle, ce qui laisse imaginer l’arrivée de nouvelles teintes.

Aucune couleur précise n’a encore été citée, mais un rappel est fait au coloris Noir de jais proposé avec l’Apple Watch Series 10, qui avait posé problème avec des éclats visibles sur le boîtier. Ce coloris pourrait donc disparaître avec la nouvelle génération.

Trois montres en approche

L'Apple Watch Ultra 2 devrait également bénéficier d'une mise à niveau. (Image credit: Future)

En dehors de l’écran amélioré, l’Apple Watch 11 devrait rester proche de l’Apple Watch 10 sur de nombreux aspects. Les deux modèles recevront de toute façon la mise à jour logicielle watchOS 26 dès le mois prochain.

Le même rapport évoque aussi les autres modèles attendus, l’Apple Watch Ultra 3 et l’Apple Watch SE 3. Les évolutions prévues pour ces modèles, dont la connectivité 5G, avaient déjà été avancées par Gurman ces derniers mois.

Des puces plus rapides semblent quasiment assurées pour ces nouvelles montres, mais la détection de la pression artérielle se ferait encore attendre. D’après Gurman, Apple fait face à des contraintes réglementaires et techniques pour cette fonctionnalité.

Toutes les réponses arriveront ce mardi 9 septembre à partir de 19 h (heure de Paris). Un suivi en direct est déjà proposé, avec la possibilité de découvrir comment regarder l’événement en ligne.