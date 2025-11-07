Red Dead Redemption 3 confirmé ? L’homme derrière la saga brise le silence

Le cofondateur de Rockstar, Dan Houser, pense que le studio développera un jour Red Dead Redemption 3

Le scénariste de Red Dead Redemption 2 estime que les deux premiers opus forment un « arc narratif en deux volets », et que son absence dans une éventuelle suite serait pour lui une source de tristesse

Il ajoute : « Ce serait probablement plus triste d’entendre quelqu’un travailler dessus. Mais cela finira sans doute par arriver. »

Le cofondateur de Rockstar et scénariste de Red Dead Redemption 2, Dan Houser, est convaincu qu’un troisième épisode verra le jour. Il reconnaît cependant qu’il serait attristé de ne pas participer à son développement.

Invité récemment dans le podcast de Lex Fridman, Houser — qui a également signé les scénarios de presque tous les épisodes de Grand Theft Auto — a partagé son ressenti quant à son absence sur le très attendu GTA 6, ainsi que sur une potentielle suite de Red Dead Redemption, depuis son départ de Rockstar.

Le développeur admet qu’il s’agirait d’un moment doux-amer, tout en affirmant apprécier les projets menés dans son propre studio, Absurd Ventures.

« Bien sûr, tourner la page sur quelque chose sur lequel on a travaillé d’une manière ou d’une autre pendant une vingtaine d’années, qu’on a scénarisé sur les dix ou onze derniers sortis, qu’on a écrits tous, ou qu’on a dirigé en tant que scénariste principal… c’est un vrai changement. Et c’est triste, quelque part. »

En parlant plus en détail de Red Dead Redemption, Houser rappelle que son travail sur les deux premiers jeux forme un « arc narratif cohérent en deux parties », et qu’il vivrait mal de ne pas participer à sa continuation dans un éventuel troisième opus.

Dan Houser: GTA, Red Dead Redemption, Rockstar, Absurd & Future of Gaming | Lex Fridman Podcast #484 - YouTube Watch On

Quoi qu’il en soit, Dan Houser pense que Rockstar finira par développer Red Dead Redemption 3.

« Comme chaque jeu Grand Theft Auto racontait une histoire autonome, ce n’est pas tout à fait la même chose. Ce serait sans doute plus triste de voir quelqu’un poursuivre Red Dead, parce qu’il s’agissait d’un arc en deux jeux. Ce serait probablement plus dur à entendre. Mais là encore, cela finira sans doute par arriver. »

« La licence ne m’appartient pas. Cela faisait partie de l’accord. C’est un privilège de pouvoir travailler sur ce type de projets, mais cela ne veut pas dire qu’on en est propriétaire. »

Rockstar n’a pour l’instant communiqué aucun projet concernant un troisième opus de Red Dead Redemption. Le studio est actuellement concentré sur Grand Theft Auto 6, dont la sortie est prévue le 26 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S.

Dans le même entretien, Dan Houser revient sur les raisons de l’engouement autour de GTA 6, qu’il attribue à la manière dont Rockstar a su faire évoluer la franchise.