Événement Fortnite x Les Simpson : l’heure approche, préparez-vous au chaos !

Un événement en direct Fortnite x Les Simpson sera diffusé ce week-end (le 1er novembre), et pour l’instant, très peu d’informations ont été révélées. Heureusement, l’heure de lancement est désormais connue, ainsi que quelques éléments sur le contenu attendu. Quelques indices sont également apparus en jeu, notamment la présence de Kang et Kodos.

La fin de Fortnitemares 2025 approche, et les détails de la prochaine saison de Fortnite commencent à émerger. Cette fois, la collaboration principale sera avec Les Simpson. Selon les rumeurs, il s’agirait d’une mini-saison, similaire à celle de la saison Bataille galactique de mai 2025.

Un événement en direct est prévu pour marquer le lancement de cette nouvelle saison. Ce type de transition saisonnière régulière permet à Fortnite de rester parmi les jeux crossplay les plus populaires en 2025.

Voici donc l’heure de début de l’événement Fortnite x Les Simpson, ainsi que tout ce qui est officiellement confirmé pour cette transition saisonnière. Les nouvelles informations seront ajoutées au fur et à mesure de leur publication.

L'événement en direct Fortnite x Les Simpson débutera le 1er novembre à 16h (heure de Paris).

Des précisions concernant l’accès aux parties devraient être communiquées dans la semaine, mais il est recommandé de se connecter environ 30 minutes avant le début de l’événement pour garantir une place.

Que savons-nous de l'événement en direct Fortnite x Les Simpson ?

Epic Games n’a pas encore dévoilé l’intégralité des détails concernant le mini-événement Fortnite x Les Simpson. Le terme utilisé est bien “mini-événement”, ce qui diffère du langage habituel autour des transitions de saison. En jeu, un message annonce déjà la couleur :

« Mini-événement “Accueillons nos maîtres extraterrestres” – 1er novembre. Même la cabane dans l’arbre de Bart ne peut contenir ce qui s’annonce. Installez-vous confortablement, attrapez un donut et accueillez Kang et Kodos le 1er novembre à 17h (heure française) ! Ne changez pas de chaîne – d’autres surprises autour des Simpson arrivent bientôt. »

Le mini-événement semble donc s’intituler : « Accueillons nos maîtres extraterrestres ». Dans une publication Instagram, on peut voir Kang et Kodos en pleine bataille contre Jones et Hope, le tout dans le style graphique des Simpson.

Kang and Kodos have arrived in Fortnite with a message for all of you humans, be sure to tune in-game on Nov 1 at 11AM ET. pic.twitter.com/vC5zcSfgmAOctober 27, 2025

Sur X (anciennement Twitter), le compte officiel de Fortnite a publié une autre image de Kang et Kodos, confirmant l’événement à venir. Ce sont les seules informations officielles disponibles pour le moment, en dehors des éléments aperçus directement en jeu.

Les teasers des Simpson dans Fortnite

Dans Fortnite Battle Royale, en se rendant dans la zone Creepy Camps, une horloge de décompte est visible, indiquant le temps restant avant le début de l’événement. Celle-ci se trouve à côté de la cabane dans l’arbre de Bart, entièrement en cel-shading, tout comme les environs. Il est possible d’y grimper pour y découvrir une télévision.

En plus de la cabane et du compte à rebours, Kang et Kodos peuvent être vus en vol à côté du bus de combat au début de certaines parties. Leur apparence correspond au style artistique de Fortnite, ce qui laisse penser qu’ils pourraient être proposés plus tard sous forme de planeurs.

Voici donc tout ce qui a été confirmé officiellement concernant l’événement en direct Fortnite x Les Simpson. Des fuites évoquent également certains personnages du futur Battle Pass et une version préliminaire de la nouvelle carte. Ces éléments seront ajoutés ici dès qu’ils seront disponibles.

