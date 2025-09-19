Battlefield 6 sera meilleur pour tout le monde grâce à la Xbox Series S

Les lancements de Battlefield ont souvent été marqués par des problèmes de performances, mais DICE a travaillé à une optimisation spécifique pour la Xbox Series S

Le studio affirme que cela améliorera l’expérience pour l’ensemble des joueurs

Battlefield 6 sortira le 10 octobre 2025

Le studio DICE, développeur de Battlefield 6, s’est exprimé sur la sortie prochaine du jeu, et il semblerait que le travail d’adaptation pour la Xbox Series S ait facilité l’optimisation sur toutes les plateformes.

S’adressant à Kotaku, le directeur technique de Battlefield 6, Christian Buhl, a expliqué : « Le plus grand défi a été la mémoire. La Xbox Series S dispose de moins de mémoire que notre PC de configuration moyenne. »

« Il y a eu un moment, entre 6 et 12 mois en arrière, où nous avons constaté que nombre de nos cartes provoquaient des crashs sur Xbox Series S. »

Ce potentiel goulet d’étranglement lié à la mémoire s’est en réalité révélé bénéfique pour presque tous les joueurs. Adapter le jeu aux spécifications de la Xbox Series S a permis de rendre l’ensemble plus stable et plus performant, comme l’a expliqué Buhl.

Il est agréable de constater une nouvelle positive concernant la Xbox Series S, car certains développeurs ont parfois eu du mal à maintenir une parité de fonctionnalités entre elle et sa grande sœur plus puissante, la Xbox Series X.

Cependant, même si le ray tracing reste un sujet très discuté dans l’univers graphique, Battlefield 6 ne l’intégrera pas, et aucune évolution n’est prévue en ce sens.

Au début du mois, Buhl déclarait : « Non, il n’y aura pas de ray tracing au lancement du jeu, et nous n’avons pas de projet à court terme à ce sujet », soulignant la volonté de DICE de privilégier la performance.

Au vu du rendu visuel de Battlefield 6 et de la qualité de jeu constatée lors de la récente phase bêta, ce choix semble avoir été judicieux. Les joueurs en sauront davantage le 10 octobre 2025, lors du lancement officiel.