Battlefield 6 donne aux joueurs console le choix d’éviter le crossplay PC

Battlefield sur PC utilisera un système de démarrage sécurisé pour empêcher la triche

DICE permettra également aux joueurs sur console d’éviter complètement les joueurs PC s’ils le souhaitent

Battlefield 6 sortira le 10 octobre 2025

Le studio DICE, à l’origine de Battlefield 6, a récemment expliqué que la version Xbox Series S avait contribué à rendre le jeu plus stable sur toutes les plateformes, et que le ray tracing ne serait pas activé pour des raisons de performances. L’équipe va désormais encore plus loin pour protéger les joueurs console contre les tricheurs potentiels.

Dans un entretien accordé à IGN, les développeurs ont confirmé que les joueurs PS5 et Xbox pouvaient choisir de ne pas affronter de joueurs PC. Cependant, ce choix empêche aussi les parties entre joueurs PlayStation et Xbox.

Le directeur technique Christian Buhl a indiqué au média que le studio « prenait la triche extrêmement au sérieux », tout en soulignant que ce phénomène était « beaucoup plus répandu sur PC que sur console ».

« Mais nous faisons de gros efforts et consacrons beaucoup de travail à la lutte contre les tricheurs », a-t-il précisé. « Nous avons activé le démarrage sécurisé. Nous avons intégré Javelin, notre nouveau système anti-triche, obligatoire pour pouvoir jouer. »

La décision d’imposer le secure boot, déjà utilisé dans Valorant de Riot Games, a suscité des réactions mitigées au sein de la communauté PC. Les joueurs sur console pourront toutefois éliminer tout risque de tomber sur des adversaires PC.

Sur console, le système privilégiera par défaut les parties avec d’autres joueurs console avant de rechercher d’éventuels joueurs PC. En désactivant cette option, les joueurs resteront limités à leur plateforme (PS5 ou Xbox). Comme l’a confirmé un suivi publié par Dexerto, il est impossible de jouer entre PlayStation et Xbox si le crossplay est désactivé.

« Nous sommes très confiants, mais aussi très attentifs à ce que signifie le crossplay pour Battlefield 6 », a expliqué Matthew Nickerson, concepteur principal du gameplay console, en évoquant la volonté de rendre le jeu à la manette aussi satisfaisant et précis qu’avec un clavier et une souris.

« Nous avons fourni un gros effort pour équilibrer les différents types de commandes, en comprenant leurs forces et leurs faiblesses, afin de garantir une expérience cohérente. »

Nickerson a également précisé que l’assistance à la visée avait été entièrement revue par rapport à Battlefield 2042 sur console.

« Nous avons ajouté de l’assistance à la visée pour ce que nous appelons notre ‘triangle de combat’ : infanterie contre infanterie, infanterie contre véhicules, et véhicules contre véhicules. L’objectif est d’offrir une expérience homogène à la manette, face à une configuration clavier-souris souvent plus simple. »

« L’équipe se consacre pleinement au crossplay et cherche à l’optimiser sous tous les angles. C’est un aspect essentiel pour nous et pour Battlefield 6. »

