Windows 11 a un nouveau menu – et une bonne raison d’attendre

Une nouvelle mise à jour de préversion de Windows 11 est disponible

Elle inclut le menu Démarrer repensé, mais son déploiement reste progressif

Pour cette raison – et parce qu’il s’agit encore d’une version en phase de test – mieux vaut attendre la version finale prévue dans deux semaines

Le nouveau menu Démarrer de Windows 11 est désormais officiellement accessible à tous, même s’il n’est pas forcément judicieux de se précipiter.

Ce menu fait en effet partie d’une mise à jour de Windows 11 fraîchement lancée par Microsoft, mais qui reste une version de prévisualisation – ce qui implique certaines limites (auxquelles il sera utile de revenir).

Selon Microsoft, l’un des éléments centraux de cette mise à jour est le suivant :

« Le menu Démarrer repensé, conçu pour faciliter l’accès aux applications. Sa nouvelle disposition rend la navigation plus intuitive que jamais. »

Les nouveautés incluent notamment un panneau unique et déroulant (en remplacement de la liste complète d’applications affichée sur un autre écran jusqu’à présent), ainsi que deux nouvelles vues – par catégories et en grille – afin de retrouver ses applications plus facilement.

Il devient également possible de désactiver le panneau de recommandations de Microsoft, ce qui constitue une excellente option, tout comme l’ajout du panneau de liaison téléphonique, pratique pour celles et ceux qui connectent leur smartphone à leur PC Windows 11.

Il s’agit là de l’un des changements les plus importants de l’interface Windows 11 depuis un certain temps, ce qui pourrait motiver de nombreux utilisateurs à se lancer. Toutefois, certaines raisons invitent à faire preuve de prudence.

Attendre reste préférable, sauf pour les plus impatients

(Image credit: Microsoft)

De nombreuses personnes attendent avec impatience ce menu Démarrer repensé – et cela peut se comprendre. Les nouveautés sont bien pensées, plus flexibles, et le retrait des recommandations de Microsoft est un point positif.

Mais sauf besoin impérieux de tester cette nouvelle interface au plus vite, mieux vaut patienter.

Pourquoi attendre ? Parce que cette mise à jour est encore en phase de test – même si elle en est à la dernière étape – et qu’elle peut présenter quelques instabilités. Certes, le menu Démarrer lui-même a peu de chances de poser problème, car il a été largement testé depuis sa première annonce il y a près de six mois. En revanche, ce sont les autres bugs potentiels liés à cette préversion qui peuvent poser souci.

C’est d’autant plus vrai que la mise à jour cumulative de novembre pour Windows 11 – qui représentera la version finale de cette préversion – doit arriver d’ici deux semaines à peine. Il n’y a donc pas lieu de se précipiter. D’autant que le déploiement du nouveau menu Démarrer s’effectue de manière progressive. Autrement dit, même en installant cette mise à jour aujourd’hui, rien ne garantit qu’il soit immédiatement activé. Tout dépend de la configuration du PC.

Au vu de ces éléments, attendre semble être la meilleure option. Cela dit, pour les plus déterminés, tenter l’installation de cette préversion pourrait suffire à accéder directement au nouveau menu, selon les cas.

Il est aussi important de noter que la version de Windows 11 installée (24H2 ou 25H2) n’influe pas sur la réception du nouveau menu : celui-ci est en cours de déploiement sur les deux versions en parallèle. Il n’est donc pas nécessaire d’utiliser la toute dernière version pour bénéficier du design revisité.