Windows 11 cache une nouveauté secrète pour sauver votre PC des crashs

Windows 11 propose une nouvelle version préliminaire dans le canal Dev

Elle introduit une fonctionnalité baptisée Proactive Memory Diagnostics, conçue pour corriger les problèmes susceptibles de provoquer des plantages système

Microsoft a également comblé une faille de sécurité dans l’explorateur de fichiers, une mesure qui ne fait pas l’unanimité

Windows 11 bénéficie actuellement de plusieurs nouveautés en cours de test – certaines pourraient rendre les ordinateurs plus fiables – tandis qu’une faille de sécurité a aussi été corrigée.

Parmi ces changements figure la version preview déployée dans le canal Dev, qui inaugure une fonction nommée Proactive Memory Diagnostics.

Concrètement, si le système subit ce que Microsoft appelle un « bugcheck » – autrement dit, un dysfonctionnement entraînant un redémarrage de l’ordinateur (souvent accompagné d’un écran noir de la mort, la nouvelle couleur de ce type d’erreur) – une notification pourra proposer d’effectuer un test mémoire rapide au prochain démarrage.

Ce diagnostic de la mémoire se lancera lors du redémarrage suivant. Microsoft précise que la procédure dure en général moins de cinq minutes. Si un problème est détecté, un correctif pourra être appliqué et l’utilisateur sera informé du résultat.

L’objectif est de renforcer la stabilité du système en corrigeant d’éventuels défauts de mémoire vive. Il reste possible de refuser cette analyse en cas de redémarrage forcé, pour celles et ceux qui préfèrent ne pas attendre.

Autre nouveauté de la build 26220.6982 : une fonction « copier et chercher » fait son apparition. Lorsqu’un texte est copié dans Windows 11, une surbrillance – appelée « paste gleam » – s’affiche dans la barre de recherche de la barre des tâches. En cliquant dessus, le texte copié s’insère automatiquement dans la zone de recherche.

Ce raccourci permet donc de lancer rapidement une recherche sans avoir à coller manuellement le contenu. Un petit gain de temps appréciable.

Microsoft a également relancé le déploiement d’animations lors du survol de groupes d’applications dans la barre des tâches – une fonction précédemment mise en pause.

Autre amélioration, les effets de Windows Studio peuvent désormais utiliser une caméra secondaire, en plus de la webcam principale, sur les PC Copilot+ équipés de processeurs Snapdragon ou AMD. Jusqu’à présent, cette option n’était proposée que sur les ordinateurs portables avec puces Intel.

Enfin, du côté des versions stables (24H2 et 25H2), Microsoft a désactivé le volet de prévisualisation dans l’explorateur de fichiers pour les documents téléchargés depuis Internet.

Désormais, en cliquant sur un fichier téléchargé (comme un document texte), le panneau de prévisualisation affiche un message d’avertissement : « Le fichier que vous tentez d’afficher peut être dangereux. Si vous avez confiance en le fichier et en sa provenance, ouvrez-le pour en consulter le contenu. »

Microsoft justifie ce blocage par le fait qu’un fichier téléchargé depuis le web peut contenir des éléments malveillants. La faille récemment découverte aurait permis à des pirates d’exploiter le volet de prévisualisation de l’explorateur de fichiers.

Ce blocage vise donc à renforcer la sécurité. Microsoft indique toutefois que le bloc peut être levé manuellement si le fichier et sa source sont jugés sûrs.

Mieux vaut prévenir que guérir

Anciennes icônes Windows 95 affichées sur un bureau Windows 11. (Image credit: Future / Jasmine Mannan)

Le site Windows Latest se montre peu enthousiaste face à ce nouveau blocage des fichiers téléchargés. Le principal reproche : la perte de praticité. Pour consulter rapidement un fichier, il faut désormais effectuer trois clics manuels (clic droit > Propriétés > cocher « Débloquer »). Un processus jugé plus long que l’ouverture directe du fichier, ce qui pousse à opter pour cette dernière option.

Cela dit, difficile de blâmer Microsoft : en présence d’une faille de sécurité, mieux vaut renforcer la protection des utilisateurs, même si le risque reste faible. Mieux vaut éviter toute compromission possible sur les machines Windows 11.

Windows Latest propose une commande PowerShell pour les utilisateurs avancés souhaitant contourner ce blocage, mais cette solution est déconseillée.

Quant à la fonction Proactive Memory Diagnostics, son efficacité réelle reste à confirmer. Si elle n’est pas abandonnée en cours de route, elle pourrait devenir un véritable atout pour la stabilité de Windows 11 – ou, au contraire, s’avérer marginale. En théorie, l’idée semble pertinente, surtout sur un système réputé déjà stable.