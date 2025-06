Apple propulse le gaming sur Mac avec deux nouvelles fonctionnalités essentielles – il était temps

Apple présente macOS Tahoe 26 et ses nouveautés dédiées au jeu vidéo

Le MetalFX Frame Interpolation et le denoising seront intégrés à macOS Tahoe

Un système de génération d’image supplémentaire pour améliorer les performances

Lors de sa conférence d’ouverture de la WWDC 2025, Apple a dévoilé une série d’améliorations attendues pour les Mac avec l’arrivée de macOS Tahoe 26 – et les nouveautés en matière de gaming méritent clairement le détour.

Comme on a pu l’entendre dans la keynote diffusée sur YouTube, la nouvelle API de rendu graphique Metal 4 intégrera le MetalFX Frame Interpolation ainsi que le MetalFX denoising sur macOS Tahoe 26. Objectif : offrir une expérience de jeu proche de ce que propose Nvidia avec sa technologie de génération d’images. Une nouvelle application dédiée au jeu fera également son apparition, avec une surcouche pensée pour le gaming, qui rappelle fortement l’interface mise à jour de Discord.

Le timing semble idéal, alors que des titres comme Assassin’s Creed Shadows sont déjà disponibles sur la plateforme, et que Crimson Desert de Pearl Abyss se profile à l’horizon. Si elle est bien implémentée, la génération d’images devrait considérablement améliorer le rendu des jeux gourmands en ressources, à condition de bénéficier d’un taux d’images de base suffisamment solide.

Grâce au MetalFX denoising et à l’upscaling, le ray tracing pourrait devenir bien plus accessible sur les Mac les plus puissants équipés de puces M, avec un gain de performance et une qualité d’image renforcée. L’interface dédiée au jeu promet une navigation plus conviviale, notamment grâce à un mini hub social intégré qui facilitera les échanges entre amis.

L’ensemble de ces nouveautés pourrait bien rapprocher macOS d’un véritable virage gaming. Il reste encore du chemin à parcourir, et Apple devrait en dire davantage d’ici le lancement officiel de macOS Tahoe 26 cet automne. Mais les premières bases sont là, et elles donnent clairement le ton.

Et si Apple se lançait enfin dans la console portable ?

(Image credit: Apple)

Les MacBook équipés de puces M3 et M4 s’apprêtent à gagner en performances dès la sortie de macOS Tahoe 26. Même si ces machines offrent déjà une belle fluidité dans les jeux grâce à leur architecture, l’arrivée des technologies de génération d’image et de denoising représente une avancée majeure.

Les puces M, basées sur l’architecture Arm, sont connues pour leur efficacité énergétique. De quoi imaginer, sans trop de mal, une console portable signée Apple. Officiellement, ce n’est pas encore d’actualité. Pourtant, difficile de ne pas y voir une opportunité manquée. Malgré une bibliothèque de jeux encore en construction, une machine portable équipée de cette technologie aurait largement le potentiel de surpasser la concurrence.

Habituellement, les annonces d’Apple sont précédées d’un déluge de rumeurs et de fuites. Rien de tel ici, et il ne fallait pas s’attendre à découvrir une console lors de la WWDC 2025. Mais beaucoup gardent espoir de voir débarquer une surprise lors du prochain keynote.

Un vœu pieux ? Peut-être. Mais vu l’essor du marché du jeu portable, Apple aurait tout à gagner à se positionner sans tarder.

