La traduction en direct arrive aussi sur les anciens AirPods

Apple vient d’annoncer les AirPods Pro 3 (ainsi que de nombreuses autres nouveautés présentées lors de son événement iPhone 17), et dans le cadre de cette annonce, la marque a dévoilé une nouvelle fonction de traduction en direct.

Cette fonction capture la voix d’une personne qui s’exprime dans une autre langue et la convertit immédiatement dans la langue de l’utilisateur, directement dans ses oreilles via les AirPods. Il est ensuite possible de répondre, l’iPhone affichant la traduction dans la langue de l’interlocuteur. Lorsque deux personnes utilisent toutes deux des AirPods, la conversation entière peut se dérouler avec une traduction automatique.

Voici la démonstration d’Apple de la traduction en direct :

On pourrait croire, à première vue, qu’il s’agit d’une exclusivité réservée aux AirPods Pro 3, puisque Apple n’a pas mentionné d’autres modèles compatibles. Pourtant, ce n’est pas le cas. Le discours de la firme est volontairement flou, et la consultation des pages de comparaison publiées après l’événement montre que d’autres écouteurs bénéficieront de cette nouveauté.

Plus précisément, les AirPods Pro 2 et les AirPods 4 avec réduction de bruit active y auront droit. Cela semble logique, puisque ces deux modèles partagent la même puce H2 que les AirPods Pro 3 et disposent de la réduction de bruit active, nécessaire pour atténuer la voix entendue et la remplacer par la traduction.

Les AirPods 4 les moins chers embarquent bien la puce H2, mais ne disposent pas de la réduction de bruit active et ne profiteront donc pas de la fonction. Quant aux AirPods Max, ils reposent encore sur la puce H1 plus ancienne et restent privés de cette nouveauté, ainsi que de plusieurs autres fonctionnalités introduites avec iOS 26.

Apple précise que « Live Translation avec les AirPods fonctionne sur les AirPods 4 avec réduction de bruit active, ainsi que sur les AirPods Pro 2 et modèles ultérieurs, à condition d’être associés à un iPhone équipé d’Apple Intelligence et tournant sous iOS 26 ou plus récent ».

Concernant les langues disponibles, Apple indique que la traduction en direct sur AirPods fonctionne en anglais, français, allemand, portugais et espagnol. Quatre autres langues viendront s’ajouter d’ici la fin de l’année : l’italien, le japonais, le coréen et le chinois simplifié.

Pour ceux qui souhaitent comparer en détail toutes les fonctionnalités selon les modèles d’AirPods, Apple propose un tableau récapitulatif complet.