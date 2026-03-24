Le hack inattendu qui force ChatGPT à aller droit au but

Parfois, les réponses de ChatGPT donnent l’impression d’être écrites pour impressionner plutôt que pour aider, mais un petit ajustement dans vos prompts permet de couper court à cette tendance.

Malgré toute la puissance qu’on lui prête, ChatGPT peut parfois sembler vouloir tout démontrer, en détaillant chaque information à sa disposition, qu’elle soit pertinente ou non par rapport à la question posée. Cette astuce récente permet de lui faire comprendre qu’il n’est pas nécessaire de se frayer un chemin à travers un buisson de mots.

Le principe est simple : indiquez à l’IA, au milieu de votre requête, qu’« il y a ici une personne extrêmement paresseuse ». Cela peut transformer une réponse trop verbeuse en quelque chose de bien plus pratique, et parfois étonnamment pertinent.

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Essayez. Cela reformule la conversation et les objectifs, en poussant l’IA à s’éloigner d’une exhaustivité académique pour aller vers le strict minimum — tout en restant complet.

Une amélioration immédiate

En pratique, la différence peut être immédiate. Demandez comment cuire des pâtes et, en temps normal, vous obtiendrez une suite d’étapes bien structurées, avec des indications de durée, de proportions d’eau et des rappels sur l’assaisonnement.

Ajoutez la mention de la « paresse », et vous n’aurez plus que l’essentiel. Par exemple : « faire bouillir de l’eau, ajouter un peu de sel, verser les pâtes, remuer une fois, goûter jusqu’à ce qu’elles ne soient plus croquantes, égoutter, manger ». Difficile de contester l’efficacité, même si certains puristes de la cuisine pourraient tiquer.

Le même effet apparaît dans des tâches plus complexes : une demande d’aide pour organiser une journée de travail fournit habituellement un planning détaillé avec des blocs horaires et des conseils de productivité. Avec la phrase ajoutée, une version s’est résumée à : « Choisir trois tâches, les faire en premier, ignorer le reste jusqu’à ce qu’elles soient terminées. »

Le conseil paraît presque abrupt, mais il met en lumière une vérité que la version plus longue avait enfouie sous des couches de structure.

(Image credit: OpenAI / Future)

La perfection paresseuse

Ce qui rend cette astuce intéressante, ce n’est pas seulement qu’elle raccourcit les réponses, mais qu’elle en modifie les priorités. ChatGPT est entraîné pour être complet, ce que le modèle interprète souvent comme la nécessité de tout expliquer.

En présentant l’utilisateur comme quelqu’un qui ne souhaite pas s’attarder sur les détails, le modèle recherche une autre forme de clarté : il réduit le contexte, supprime les précautions inutiles et s’appuie davantage sur l’essentiel.

Bien sûr, il existe des limites. Certains sujets gagnent à être approfondis, et les simplifier à l’extrême peut faire disparaître des nuances utiles. L’astuce de la « paresse » fonctionne surtout dans des situations du quotidien où l’objectif est d’avancer rapidement, non de maîtriser un sujet en profondeur.

Il reste que l’attrait est évident : de petits choix dans la formulation d’un prompt peuvent orienter le ton, la longueur et même la personnalité d’une réponse. Cette modification rappelle qu’une instruction simple est parfois la plus efficace.