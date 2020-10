Parhaat Apple AirPods -tarjoukset: iPhone-yhteensopivat kuulokkeet halvimpaan mahdolliseen hintaan

Jos käytössäsi on jo entuudestaan Applen iPhone-älypuhelin, musiikinkuunteluun helpoin ja näppärin ratkaisu on niin ikään omenalogolla varustetut AirPods-kuulokkeet.

Applen kuulokkeiden hinnat ovat keskimäärin varsin vakaalla pohjalla, mutta tästä huolimatta voit säästää vaivatta kymppejä nappaamalla itsellesi huokeimman mahdollisen hinnan. Ja tämä pelkästään ilman tarjouksia.

Jälleenmyyjät tarjoavat Apple AirPodseja toisinaan tarjoushintaan erilaisissa vaihtoehdoissa. Toisaalla hintaa lasketaan pelkistä kuulokkeista, toisaalla saat näppärän langattoman latauskotelon mukana. Mielestämme yhdistelmäpaketti on selvästi järkevin hankinta.

Kaikille AirPods ei ole välttämättömyys. Vanhemmissa iPhone-malleissa on kuulokeliitäntä, jolloin muutkin vaihtoehdot tulevat kyseeseen. Uudemmissa malleissa piuharatkaisu on kuitenkin sivuutettu tyystin. Tällöin AirPods on vähintäänkin suositeltava vaihtoehto, sillä ne ovat yksiä markkinoiden parhaista täysin langattomista kuulokkeista.

Parhaan tarjouksen etsiminen voi olla työn ja tuskan takana, joten haluamme helpottaa kuulokkeiden metsästystä. Olemme poimineet markkinoiden parhaat tarjoukset tähän artikkeliin. Tämän lisäksi on jo nyt syytä suositella marraskuun 27. päivä käynnistyvää Black Friday -tapahtumaa. Mikäli AirPodsit ovat tuolloin tarjouksessa, löydät edullisimman hinnan sekä tästä jutusta että kootusta Black Friday -artikkelista.

Parhaat Apple AirPods Pro -tarjoukset

Apple AirPods Pro -kuulokkeet saapuivat markkinoille loppuvuodesta 2019, jolloin arvostelussamme ylistettiin niiden monipuolisuutta. Erityisesti vastamelutoiminto, istuvuus sekä urheilulliseen elämään sopivat ominaisuudet saivat arvostelijaltamme suopean vastaanoton.

Sen sijaan kielteistäkin palautetta ropisi, joskin lähinnä hinnasta. Tuolloin 279 euron hintaan kaupatut kuulokkeet olivat turhan paljon kilpailijoita kalliimpia. Myös Applen päätös pidättäytyä USB-C-latausratkaisusta sapetti, mutta se on yhtiön tuotteisiin perehtyneille jo tuttu ilmiö.

Nyt hintaa on tiputettu onneksi merkittävästi. Kuulokkeet saa napattua matkaansa roiman 200 euron hintaan. Jos mukaan haluaa vielä latauskotelon, hinta nousee 230 euron hujakoille. AirPods Pro on siis edelleen tyyris, mutta ei niin kallis kuin mitä arvostelun aikaan marmatettiin.

Lue lisää: AirPods Pro -arvostelu

Parhaat Apple AirPods -tarjoukset

Tavallinen Apple AirPods (2019) on selvästi edullisempi kuin Pro-malli, mutta huokea hinta näkyy myös ominaisuuksissa. Arvostelussamme ylistettiin erityisesti Siri-tukea sekä nopeaa yhdistämistä. Sittemmin onneksi ylisanoja kerännyt langaton lataus on muuttunut edullisemmaksi, mikä nostaa laitteen arvoa.

Mikäli haluat laadukkaat kuulokkeet iPhonellesi, Apple AirPods (2019) on edelleen hyvä vaihtoehto.

Lue lisää: arvostelussa Apple AirPods (2019)

Apple AirPods (2019) + langaton latauskotelo | 179 € | Power

Tavallisia Apple AirPodseja etsivälle hinta on selvästi Pro-mallia edullisempi. Power tarjoaa langattomalla latauskotelolla tuotteen hyvään hintaan. Hintataso on kuitenkin varsin vakio, sillä sama hinta on saatavissa myös muilta jälleenmyyjiltä. Poikkeukselliset tarjoukset saattavat laskea hintaa entisestään, mutta tätä joutuu todennäköisesti odottamaan Black Fridayhin asti. Lue lisää: arvostelussa Apple AirPods (2019)

Paljonko AirPodsit maksavat?

Kuten yllä olevista tarjouksista huomaa, hintataso on tavallisesti varsin ennallaan. Niin perus- kuin Pro-malliakin on saatavissa kahteen eri hintaan riippuen siitä, haluaako mukaan langattoman latauskotelon. Keskimääräisesti voidaan kuitenkin sanoa, että AirPods maksaa vähintään 129 euroa ja AirPods Pro 209 euroa.

Jos pähkäilet kahden mallin välillä, saat lisäapua arvosteluistamme.

Arvostelussa Apple AirPods

Arvostelussa Apple AirPods Pro

Onko Apple AirPods (2016) hyvä ostos?

Apple on lopettanut vuoden 2016 AirPodsien valmistuksen, eikä niiden saaminen ole enää helppoa. Joissakin tapauksissa niihin voi kuitenkin edelleen törmätä, ja monesti hinta on edelleen samalla viivalla uudemman 2019-mallin kanssa.

Lyhyestä virsi kaunis: nappaa ehdottomasti ennemmin Apple AirPods (2019). Uudempi malli on merkittävästi parempi jokaisella osa-alueella. MIkäli et ole varma kumpi versio paketissa on, kannattaa etsiä paketista vuosilukua 2019, mainintaa Siri-tuesta tai tietoa H1-piiristä.

Kannattaako odottaa parempaa tarjousta?

Mikäli sinulla ei ole kuulokkeiden kanssa kiire, saattaa Black Friday -tarjousten odottaminen olla hyvä vaihtoehto. Viime vuonna näimme muutaman kymmenen euron tai dollarin hinnantiputuksen, mutta nämä erät myytiin välittömästi loppuun. Todennäköisesti tänäkään vuonna ei ole aikaa jahkailla, mikäli haluat napata kuulokkeet tarjouksesta.

On kuitenkin todennäköistä, että hinta putoaa tarjousmyynnin yhteydessä. Yleensä kuulokehankinta tehdään akuuttiin tarpeeseen, mutta mikäli maltat odottaa, kannattaa 27. marraskuuta alkavan Black Fridayn aikaan olla hereillä.