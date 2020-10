Parhaat iPhone-tarjoukset: listasimme markkinoiden edullisimmat hinnat Applen älypuhelimista

Mikäli kaipaat uusinta mahdollista Applen puhelinta, katseesi on varmasti jo kääntynyt lokakuussa paljastettuun iPhone 12 -sarjaan. Uudet mallit ovat iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ja iPhone 12 Pro Max. Listasimme versioiden erot omaksi artikkelikseen.

Uusista malleista iPhone 12 ja iPhone 12 Pro saapuvat myyntiin lokakuun 23. päivä, kun taas iPhone 12 mini ja iPhone 12 Pro Max ilmestyvät marraskuun 13. päivä. Joudutkin siis hetken aikaa odottamaan ennen kuin uudet mallit ovat hyppysissäsi.

iPhone 12:n ja iPhone 12 Pron ennakkotilaukset ovat jo alkaneet, kun taas kahden muun mallin kanssa joudutaan yhä odottamaan. Varsinaisia tarjouksia uutuuspuhelimista ei varmastikaan nähdä aivan heti, mutta näihin palaamme myöhemmin.

Uudet mallit tarkoittavat erityisesti viimevuotiselle iPhone 11 -sarjalle houkuttelevia tarjouksia. Tämän lisäksi jälleenmyyjät tarjoavat edullista iPhone SE (2020) -mallia jatkuvasti normaalia halvemmalla. Tarjousten ansiosta kannattaa ehdottomasti katsoa sitä, milloin puhelin kannattaa napata matkaan. Jo perustarjouksien avulla on säästettävissä kymppejä ja jopa päälle satasen verran, joten liikaa ei missään nimessä kannata maksaa.

Ennen kuin hankkii uuden iPhonen, kannattaa ehdottomasti vilkaista parhaiden iPhone-puhelimien listamme. Sen avulla saat tiiviin katsauksen Applen vaihtoehtoihin plussineen ja miinuksineen. Olemme keränneet tuoreimmista malleista keskeisimmät tiedot akkukestosta kameraan ja yleiskatsauksesta näyttöteknologiaan, jolloin saat rahallesi parhaan mahdollisen vastineen.

Olemme myös halunneet katsoa läpi eri mallien parhaat tarjoukset kotimaisilta jälleenmyyjiltä. Alle on listattu malleittain houkuttelevimmat diilit, minkä lisäksi tarkastamme tilanteen säännöllisesti. Tätä listaa vilkuilemalla saatkin uuden iPhonesi parhaaseen mahdolliseen hintaan.

iPhone ja Black Friday

Kun uudet mallit ovat juuri saapuneet myyntiin ennen marraskuun 27. päivä järjestettävää Black Friday -tarjoustapahtumaa, näemme todennäköisesti aiemmat mallit todella houkuttelevissa tarjouksissa.

Tyypillisesti tuoreimmat mallit eivät kuulu tarjousten piiriin, mutta edeltäjät sen sijaan voi saada napattua pilkkahintaan. Esimerkiksi vuosi sitten erityisesti iPhone XR oli monessa paikassa mainiossa alennuksessa. Tänä vuonna uskomme ennakkoon näkevämme erityisesti iPhone 11 -puhelimien kohdalla isoja hinnantiputuksia.

Kannattaako alennuksen takia valita vuoden tai useamman ikäinen malli? Vastausta on vaikea sanoa, sillä ratkaisu riippuu täysin käyttäjästä. Suurimmalle osalle iPhone 11 on edelleen loistava puhelin, ja useamman sadan euron hintaero voikin perustella edeltäjän nappaamisen. Jotkut taas haluavat ehdottomasti uusinta mahdollista teknologiaa, jolloin iPhone 12 on tietysti luonteva valinta.

Keräämme parhaat mahdolliset Black Friday- ja Cyber Monday -tarjoukset erilliseen artikkeliimme. Kannattaakin lisätä sivu kirjanmerkkeihin ja palata marraskuun lopussa katsomaan minkälaisia tarjouksia on saatavissa niin iPhone-puhelimista kuin muistakin vaihtoehdoista

Mikä iPhone kannattaa valita?

Kokonaisvaltaisin vaihtoehto: iPhone 11

iPhone 11 Tehokkain vaihtoehto: iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max Halvin vaihtoehto: iPhone SE

iPhone SE Hinta-laatusuhde: iPhone XR

iPhone XR Paras vanha malli: iPhone 7

Parhaat iPhone 11- ja iPhone 11 Pro -tarjoukset

Väistyvä lippulaivamalli (Image credit: Apple) Käyttöjärjestelmä: iOS 13 | Näytön koko: 6,1 tuumaa | Resoluutio: 828 x 1 792 | Muisti: 4 Gt | Paino: 194 g | Mitat: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | Tallennustilaa: 64 / 128 / 256 Gt | Akku: 3 110 mAh | Takakamera: 12 MP + 12 MP | Etukamera: 12 MP

Parhaat iPhone SE (2020) -tarjoukset

Applen budjettimalli (Image credit: Apple) Käyttöjärjestelmä: iOS 13 | Näytön koko: 4,7 tuumaa | Resoluutio: 750 x 1 334 | Muisti: 3 Gt | Paino: 148 g | Mitat: 138,4 x 67,3 x 7,3mm | Tallennustilaa: 64 / 128 / 256 Gt | Akku: 1 821 mAh | Takakamera: 12 MP | Etukamera: 7 MP

Paras iPhone XR -tarjous

Vaihtoehtoinen budjettiratkaisu (Image credit: Apple) Käyttöjärjestelmä: iOS 12 | Näytön koko: 6,1 tuumaa | Resoluutio: 828 x 1 792 | Muisti: 3 Gt | Paino: 194 g | Mitat: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | Tallennustila: 64 / 128 / 256 Gt | Akku: 2 942 mAh | Takakamera: 12 MP | Etukamera: 7 MP

Milloin seuraava iPhone saapuu?

Apple paljasti uuden iPhone 12 -malliston lokakuussa. Tiedossa on neljä erihintaista ja -kokoista vaihtoehtoa.

Uudet mallit ovat iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ja iPhone 12 Pro Max. Listasimme versioiden erot omaksi artikkelikseen.

Uusista malleista iPhone 12 ja iPhone 12 Pro saapuvat myyntiin lokakuun 23. päivä, kun taas iPhone 12 mini ja iPhone 12 Pro Max ilmestyvät marraskuun 13. päivä.

Onko Applella 5G-puhelinta?

Applen lokakuussa paljastama iPhone 12 -mallisto on 5G-tuellinen. Tällä hetkellä uuteen verkkoteknologiaan ei ole tarjolla muita vaihtoehtoja, joten mikäli et halua pulittaa iPhone 12:n hintaa, joudut suuntaamaan katseesi Android-leiriin.

Lue lisää: Parhaat 5G-puhelimet

Mikä on halvin iPhone?

Tällä hetkellä järkevin halpa iPhone on iPhone SE (2020). Se on Applen paluu budjettiluokkaan, mutta samalla ominaisuudet ovat erinomaisella tasolla.

Toki on mahdollista, että vastaan tulee vieläkin edullisempia iPhone 7- ja iPhone 6s -irtokappaleita, mutta ne ovat niin paljon vanhempia, ettei niiden suosittelu ole enää helppoa.