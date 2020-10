Samsung Galaxy S30: Was wir uns wünschen

Das Samsung Galaxy S20 ist noch nicht lange auf dem Markt, aber wir träumen bereits davon, was Samsung für die Galaxy S30-Reihe aushecken wird.

Dies werden mit Sicherheit einige der aufregendsten Smartphones des Jahres 2021 sein, so dass sich bereits ein Hype entwickelt und wir sogar die ersten - sehr frühen - Gerüchte hören.

Diese findest du unten, und wir werden diesen Artikel jederzeit ergänzen, wenn es neue Informationen gibt. Schau also regelmäßig vorbei, wenn du auf dem Laufenden bleiben willst.

Weiter unten findest du auch eine Liste, in der wir die Dinge, die wir uns am meisten vom nächsten Galaxy S-Handy wünschen, um es so gut wie möglich zu machen, zusammengefasst haben.

Neueste News: Ein Samsung-Patent beschreibt ein Telefon mit sechs schwenkbaren Kamerasensoren, könnte dies also für das Samsung Galaxy S30 gedacht sein?

Samsung Galaxy S30: Kurz & knapp

Worum geht's? Um den Nachfolger des Galaxy S20

Um den Nachfolger des Galaxy S20 Wann kommt es? Wahrscheinlich im Februar 2021

Wahrscheinlich im Februar 2021 Was wird es kosten? Möglicherweise mehr als 899 €

Samsung Galaxy S30: Erscheinungsdatum und Preis

Samsung stellt seine neuen Galaxy S-Modelle immer zu Beginn des Jahres vor, und in den letzten Jahren hat Samsung sie im Februar angekündigt und ab März verkauft. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass Samsung dies bei der Samsung Galaxy S30-Serie genauso handhabt.

Wir können keine konkreteren Angaben machen, aber in letzter Zeit hat das Unternehmen die MWC (eine Messe, die Ende Februar stattfindet) gemieden und seine Smartphones früher im Monat auf den Markt gebracht, so dass dies auch 2021 nicht unwahrscheinlich wäre.

Was die Kosten für die Samsung Galaxy S30-Reihe betrifft, so werden die Telefone wahrscheinlich mindestens so teuer sein wie die Galaxy S20-Serie. Dies würde einen Startpreis für das Standard-Modell von mindestens 899 € bedeuten, wobei das Samsung Galaxy S30 Plus und das Samsung Galaxy S30 Ultra sicher einen noch höheren Preis haben werden.

Die Samsung Galaxy S20 Serie ist sehr teuer (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S30: Leaks & News

Wir haben bisher noch nicht viele Gerüchte über das Samsung Galaxy S30 gehört, aber eine Sache, die uns zu Ohren kam, ist die Behauptung, dass das Handy über eine in-den-Bildschirm-eingebettete-Kamera verfügen* könnte, obwohl Samsung anscheinend die Durchführbarkeit evaluiert, so dass es sich so anhört, als sei die Technik vielleicht noch nicht fertig.

Wir haben auch gehört, dass Samsung an einer 150-Megapixel-Kamera für Smartphones arbeitet, die neun Pixel in einem kombinieren kann, für 16-Megapixel-Aufnahmen, die viel Licht einfangen können.

Wir würden diese Behauptung jedoch nicht ganz ernst nehmen - es ist noch sehr früh für S30-Gerüchte, die Quelle hat noch keine Erfolgsbilanz, und selbst wenn Samsung an dieser Kamera arbeitet, ist das noch keine Garantie dafür, dass wir sie schlussendlich wirklich in der Galaxy S30-Reihe sehen werden.

Inzwischen ist die Behauptung eines 150 MP-Hauptsensors wieder aufgetaucht*, und eine andere Quelle fügte hinzu, dass ein 64 MP-Tele-, 16MP-Ultraweit- und 12 MP-Makroobjektiv sowie ein Tiefensensor für insgesamt fünf Sensoren dazukommen könnten. Wenn dies jedoch zutrifft, ist es sicherlich wahrscheinlicher, dass das Samsung Galaxy S30 Ultra über diese Spezifikationen verfügt.

An anderer Stelle gibt es auch ein Samsung-Patent (unten), das ein Smartphone-Kameradesign mit sechs Kameras auf der Rückseite* detailliert beschreibt. Dazu würden fünf Weitwinkel- und ein Teleobjektiv gehören, und jede Linse wäre einzeln schwenkbar, so dass sie in verschiedene Richtungen zeigen könnte.

(Image credit: Samsung / LetsGoDigital)

Potentielle Anwendungen dieser Linsen reichen von der Hinzufügung eines Bokeh-Effekts zu Panoramaaufnahmen bis hin zur möglichen Verbesserung von Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen und HDR. Das Patent ist jedoch nicht speziell auf das Galaxy S30 bezogen, so dass wir nicht damit rechnen würden, dieses Design zu sehen.

Wir haben auch einige Neuigkeiten zum Chipsatz, mit einem Benchmark, der darauf hindeutet, dass einige Versionen des Samsung Galaxy S30 einen neuen Exynos 1000-Chipsatz* mit einer GPU-Leistung verwenden werden, die bis zu dreimal schneller ist als der Snapdragon 865 - das ist der beste Android-Chipsatz bisher. Käufer in den USA werden jedoch wahrscheinlich stattdessen einen Snapdragon 875 erhalten, der sicher ähnlich schnell sein wird.

Eine kleine Neuigkeit bei der Entwicklung des Galaxy S30 ist, dass Samsung Gerüchten zufolge den Lieferanten seiner Bildschirmtechnologie zu einer Firma namens BOE wechseln soll. Neuere Berichte deuten jedoch darauf hin, dass dies nicht mehr der Fall ist, und es ist wahrscheinlich, dass die Bildschirmtechnologie dem Galaxy S20 ähnlich bleiben wird, da Samsung weiterhin seine eigenen Displays für seine Telefone herstellt.

Samsung Galaxy S30: Was wir uns wünschen

Wir wissen noch nicht viel über das Samsung Galaxy S30, aber wir wissen, was wir von ihm erwarten, wobei die folgenden Dinge ganz oben auf unserer Wunschliste stehen.

1. Einen günstigeren Preis

Hoffentlich kostet das Galaxy S30 nicht so viel wie das S20 (Image credit: Future)

Es ist unumgänglich, wie teuer die Samsung Galaxy S20-Reihe ist. Schon das Standardmodell wird dir viel abverlangen, da die Preise im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind und das Samsung Galaxy S20 Ultra beinahe eine neue Kategorie von Ultra-Premium-Handys geschaffen hat.

Die Situation wird durch das Fehlen eines Samsung Galaxy S20e oder Samsung Galaxy S20 Lite nicht gerade erleichtert - obwohl es möglich ist, dass irgendwann eines kommt.

Auf jeden Fall wünschen wir uns entweder eine Kostenreduzierung für die 2021er Modelle oder zumindest ein Samsung Galaxy S30 Lite neben dem Rest der Palette. Oder besser noch, beides.

2. 100x Zoom bei der gesamten Serie

Das Samsung Galaxy S20 Ultra verfügt über einige der auffälligsten Kameraeigenschaften, die wir je bei einem Smartphone gesehen haben, was durch den 100-fachen Zoom unterstrichen wird.

Für die Galaxy S30-Reihe würden wir uns also wünschen, dass diese Funktion auf die preisgünstigeren Modelle übertragen wird. Aber sie sollte zudem auch verbessert werden, denn in seiner jetzigen Form ist die Qualität nicht großartig, was es eher zu einem Partytrick macht als zu einer Funktion, die du tatsächlich oft benutzen wirst.

3. Eine In-Screen Camera

Wir haben genug von Punch-Holes! (Image credit: Future)

Die aktuellen Flaggschiffe von Samsung verfügen über Kameraausschnitte im Bildschirm für die Selfie-Kamera, und wir halten dies für eine eher unelegante Lösung. Deshalb würden wir uns beim Samsung Galaxy S30 wünschen, dass die Kamera in den Bildschirm eingebaut wird, genau wie der Fingerabdruck-Scanner.

Das würde es Samsung ermöglichen, ein wirkliches All-Screen-Design zu liefern, ohne auf eine Pop-up-Kamera zurückgreifen zu müssen (die mehr Platz im Inneren beansprucht und wahrscheinlich anfälliger ist).

Wir sind nicht zuversichtlich, dass wir dies sehen werden - es wird wahrscheinlich weitgehend davon abhängen, ob die Technik gut genug ist - aber es wäre sicherlich ein herausragendes Merkmal.

4. Einen neuen Look

Das Design der Galaxy S-Reihe hat sich im Vergleich zu den 2020er-Modellen nicht wesentlich verändert, und auch in den letzten Jahren gab es optisch kaum Änderungen - abgesehen vom Eliminieren des Rahmens zugunsten einer Punch-Hole-Kamera. Wir würden also sagen, dass es für Samsung an der Zeit ist, die Dinge mit der Galaxy S30-Reihe umzustellen.

Eine Möglichkeit dazu wäre, wie oben erwähnt, eine in den Bildschirm eingebettete Kamera, aber auf die eine oder andere Weise wollen wir, dass die Telefone wirklich anders aussehen als die Galaxy S20-Reihe.

5. Überall den selben Chipsatz

Nicht alle Galaxy S20 sind gleich (Image credit: Future)

Ein merkwürdiges Merkmal der Samsung Galaxy S-Serie ist, dass der Chipsatz je nachdem, wo du dich auf der Welt befindest, unterschiedlich ist, wobei die Smartphones in einigen Regionen den jeweils besten Snapdragon-Chipsatz von Qualcomm und andere den besten Exynos-Chipsatz von Samsung beinhalten.

Das Problem ist, dass diese Chipsätze selten gleich sind. Ob in Bezug auf Leistung oder Akkulaufzeit, in der Regel gibt es einen Unterschied. Wie groß dieser Unterschied von Jahr zu Jahr sein kann, ist normalerweise nicht allzu groß, aber es gibt immer eine schwächere Version des Telefons.

Wir würden es also begrüßen, wenn Samsung in Zukunft in allen Regionen der Welt den gleichen Chipsatz verwenden würde.

6. 120 Hz bei QHD+

Eine weitere Besonderheit der Samsung Galaxy S20-Reihe ist, dass du eine Bildwiederholrate von 120 Hz oder eine QHD+-Bildschirmauflösung haben kannst, aber nicht beides gleichzeitig.

Das ist ziemlich restriktiv, vor allem, wenn viele andere Handys - wie das OnePlus 7T Pro und Google Pixel 4 XL - mindestens eine Aktualisierungsrate von 90 Hz gepaart mit QHD+ haben, während du bei Samsungs Handys bis auf 60 Hz heruntergehen musst.

Es gibt Gerüchte, dass Samsung die Beschränkung mit einem Software-Update aufheben könnte, aber ob dies nun der Fall ist oder nicht, es ist keine Beschränkung, die wir bei der Galaxy S30-Reihe sehen wollen.

7. Einen zuverlässigeren Scanner

Der In-Screen-Scanner der Samsung Galaxy S20-Reihe ist nicht schlecht, aber er ist immer noch nicht so schnell und zuverlässig wie die besten physischen Fingerabdruckscanner, und auch das ist eine Sache, die wir gerne beim Samsung Galaxy S30 verbessert sähen.

Wir möchten, dass er sofort und jedes Mal funktioniert und trotzdem sicher ist.

* Link englischsprachig