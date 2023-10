Neue "Retro"-Edition des Samsung Galaxy Z Flip 5 im Anmarsch?

Zwar hatten auch wir im Rahmen unseres Testberichts zum Samsung Galaxy Z Flip 5 kaum etwas zu kritisieren, Samsung möchte nun aber scheinbar auch die letzten Unentschlossenen abholen und feilt so weiter am Design und der Variation seines faltbaren Flip-Ensembles – konkret dieses Mal unter dem nostalgischen Banner der "Retro"-Edition.

Eine aufschlussreiche Info, die uns über MSPoweruser (via Notebookcheck) zugetragen wurde und sogar mit entsprechendem Bildmaterial untermauert wird.

Die visuellen Beweise verleihen der Behauptung zweifelsohne mehr Glaubwürdigkeit, dennoch sollten wir aber auch hier stets im Hinterkopf behalten, dass offizielle Statements noch auf sich warten lassen und sich Unternehmenspläne bekannterweise stetig im Wandel befinden können.

Sollte es aber dabei bleiben, wird das Samsung Galaxy Z Flip 5 (Retro Edition) als Hommage an die Vergangenheit im neuen, alten Glanze erstrahlen. Eine Oldschool-Wählscheibe oder gar ausfahrbare Antennen solltest du zwar nicht erwarten, die Farbgebung wie auch das Finish sollen aber unvergleichlich altbacken daherkommen – natürlich nur im besten Sinne!

Der auffällige Aspekt des faltbaren Telefons scheint dabei ein blauer Farbton in Kombination mit einer matten Oberfläche am Gehäuserahmen zu sein. Ansonsten soll sich an den bewährten Hard- wie Software-Eigenschaften des Geräts jedoch nicht viel ändern. Und das Beste: Laut MSPoweruser dürfen wir uns bereits "in den kommenden Wochen" auf den Release gefasst machen.

Auch farblich muss es matchen

Sicher, du kannst das Samsung Galaxy Z Flip 5 schon heute in den Farben Mint, Lavendel, Graphit oder aber Creme erwerben. Und ja, im offiziellen Store auf der Samsung-Website gibt es gar noch Optionen in Grau, Blau, Grün und Gelb. Doch warum sollten wir uns über weitere Farben denn beschweren, vor allem wenn es mit "Retro"-Farbtönen wahrscheinlich ist, dass sogar noch mehr Interessenten sich vom Galaxy Z Flip 5 verzaubern lassen?

Und auch aus Sicht der Produktion dürfte die Nachreiche von zusätzlichen Farbvarianten ein höchst angenehmer Trend sein: minimale Umrüstung der Produktionslinie und damit interne Anpassung, zeitgleich aber die Gewährleistung der Relevanz durch das wiederholte Kursieren in den Nachrichten und damit auch die nachhaltige Nachfrage für neue wie alte Farbtöne. Hier kann man eigentlich nur gewinnen!

Zeigt übrigens auch die Vergangenheit: bereits im Vorjahr hat Samsung einen ähnlichen Trick angewandt, um das Samsung Galaxy S22 nachhaltig im Fokus zu halten – konkret wurde hier Bora Purple als Farboption nachgereicht. Und auch Apple ist berüchtigt für solch eine Aktion und konnte so zuletzt erst im März 2023 mit dem nachgereichten gelben Farbton für das iPhone 14 von sich reden machen.

Kommt also wirklich eine neue Farboption? Es macht den Anschein. Allerdings hat jenseits von MSPoweruser noch niemand diese Information validiert – vor allem nicht Samsung. Entsprechend würde ich mir an deiner Stelle die Freudensprünge noch für eine paar Tage aufsparen ... auch wenn mir mein Gefühl sagt, dass die Chancen gar nicht einmal so schlecht stehen dürften.