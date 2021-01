Det bedste tech fra 2020: her er TechRadars "Product of the Year"-prisvindere

Før vi afsluttede 2020 besluttede vi os for at vælge, hvad vi syntes var den allerbedste teknologi i 2020: de 30 mest imponerende og/eller banebrydende enheder. Og den liste har vi glædet os til at dele med vores læsere her i 2021. Nedenfor har gennemgår vi de 30 kategorier.

Vores liste har den bedste bærbare pc, smartphone, tablet, tv, fitness-tracker, hovedtelefoner og en lang række andre produkter. Listen over vindere er skåret ned fra de hundredvis af produkter, vores team har testet i løbet af 2020.

Dr er tre mål med denne liste. For det første vil vi hjælpe dig med at vælge de bedste produkter - det er trods alt TechRadars mantra. For det andet vil vi fremhæve de bedste teknologier i branchen og fejre innovation og vision fra verdens førende teknologivirksomheder. Og endelig kan du se dette som en form for tidskapsel - et øjebliksbillede af dagens bedste teknologi, som fremtidige enheder og gadgets kan blive målt op imod. På grund af tidsbegrænsninger har vi ikke fået de allernyeste gadgets med fra november og december. Nogle af de produkter, der blev frigivet i november og december uger, kan være endnu bedre end deres kolleger nedenfor, og vi gør vores bedste for at opdatere denne liste, hvis det er tilfældet.

Når det er sagt, har alle nedenstående produkter scoret højt hos vores ekspertanmeldere og modtager vores helhjertede anbefaling. Vi håber, at du nyder denne liste lige så meget, som vi har haft glæde af at sammensætte den.

Bedste bærbare pc 2020 | Dell XPS 15 (2020)

Dell XPS 15 var endelig udformet efter den designfilosofi, som virksomheden havde brugt til sine 13-tommer bærbare computere i 2020. Dette skabte et meget mindre fodaftryk, et mindre gammeldags udseende og rammer, der praktisk talt forsvinder i skærmen - og det uden at gå på kompromis med pc'ens rå hestekræfter. Dette bringer Dells nyeste til toppen inden for design af bærbare pc'er.

Læs vores detaljerede anmeldelse af Dell XPS 15 (på engelsk).

Bedste to-i-én 2020 | HP Elite Dragonfly

HP Elite Dragonfly er primært rettet mod forretningsrejsende, men det betyder ikke, at den ikke er for almindelige brugere. Denne tynde og lette skønhed er attraktiv nok til, at alle kan finde noget at elske ved den. Prisen er måske lige i overkanten for nogle.

Læs vores detaljerede anmeldelse af HP Elite Dragonfly (på engelsk).

Bedste flagskibstelefon 2020 | Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 indholder den bedste samlede kombination af specifikationer, kameraer, batteri og brugergrænseflade af de telefoner, der er kommet på mrkedet i år. Og så har den også lækkerier som en 120Hz skærmopdateringshastighed og 5G. Derudover er 30x 'Space Zoom'-funktionen nærmest uovertruffen.

Læs vores detaljerede anmeldelse af Samsung Galaxy S20.

Bedste billige mobiltelefon 2020 | iPhone SE 2020

IPhone SE 2020 kommer med det førende A13 Bionic-chipsæt, der findes i iPhone 11-telefonerne, men til omkring halvdelen af prisen. Mens designet ikke har ændret sig siden iPhone 6, er den nye iPhone SE en kraftfuld, men alligevel overkommelig mobil til dem, der ønsker at nyde iOS 14 med en betragtelig rabat.

Læs vores detaljerede anmeldelse af iPhone SE 2020 (på engelsk)

Bedste foldbare mobiltelefon Phone 2020 | Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 2 er en markant opgradering i forhold til forgængeren. Det skyldes frontskærmen på 6,2-tommer, hvilket er skærmstørrelsen på almidelige telefoner. Den gør det nemt at udføre næsten enhver opgave uden at skulle åbne telefonen. De andre forbedringer, som fx et stærkere hængsel og 120Hz intern skærm (som er lidt større ved 7,6 tommer) plus 5G-forbindelse gør det til en markant bedre telefon end forgængeren - og dermed den bedst foldbare på markedet. Andre foldetelefoner kan være smarte, men de når ikke op på siden af Galaxy Z Fold 2.

Læs vores detaljerede anmeldelse af Samsung Galaxy Z Fold 2 (på engelsk)

Bedste 5G-telefon 2020 | Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 er allerede blevet nævnt ovenfor i denne oversigt, og det er simpelthen den bedste 5G-telefon såvel som den bedste smartphone generelt. Den er bedre end kokurrenterne på flere områder: dens 6,2-tommer OLED-skærm er den perfekte størrelse for de fleste, og den har en fantastisk opløsning med en smuk 120Hz opdateringshastighed. Bagkameraet er et af de bedste, vi har set på en smartphone i 2020, og batterilevetiden er også imponerende. Hvis du leder efter en 5G-telefon, der kan prale af fordelene ved næste generations tilslutning, er dette det rette valg for dig.

Læs vores detaljerede anmeldelse af Samsung Galaxy S20

Bedste tablet 2020 | iPad 10.2 (2020)

Den nye iPad 10.2 er ikke en must-have-gadget, hvis du købte sidste års model fra Apple. Dog indebærer de mindre ændringer, som Apple har lavet på 2020-udgave, at denne tablet er styrket som den bedste tablet til dem, der ikke ønsker en flagskibsenhed. IPad Pro og iPad Air kan være teknisk mere imponerende, men iPad 10.2 er kraftfuld nok til den almindelige bruger. Den har en overkommelig pris og fungerer stadig med en række tilbehør, herunder Apple Pencil og Smart Keyboard. Hvis du er på udkig efter en ny tablet i 2020, og du ikke har brug for de allerbedste funktioner, er den nye iPad 10.2 som skabt til dig.

Læs vores detaljerede anmeldelse af iPad 10.2 (2020)

Bedste Smartwatch 2020 | Samsung Galaxy Watch 3

Samsungs seneste udgave af deres smartwatch er den bedste endnu, med et blændende design, en virkelig nyttig roterende kant, langt bedre fitnessfunktioner end de fleste smartwatches og meget mere. Dertil kommer, at det fungerer godt med din smartphone, uanset om du bruger iPhone eller Android. Apple Watch er bedre for dem med en iPhone, men Galaxy Watch 3 fungerer stadig fantastisk godt, og det er vores foretrukne smarte armbåndsudstyr i 2020.

Læs vores detaljerede anmeldelse af Samsung Galaxy Watch 3 (på engelsk)

Bedste Fitness Tracker 2020 | Fitbit Charge 4

Fitbit Charge 4 ligner måske Charge 3 på en prik, men der er en meget vigtig forskel: den nyere enhed inkluderer indbygget GPS, så du kan spore dine ture og lade din telefon blive derhjemme. Der er også Fitbit Pay til kontaktløse betalinger, og hvis du beslutter at tage din telefon med, kan du styre din Spotify-afspilningsliste fra dit håndled. Slank, pæn og fyldt med funktioner, Charge 4 bygger bro over kløften mellem aktivitetsbånd og seriøse løbeure og er virkelig en fitness-tracker for alle.

Læs vores detaljerede anmeldelse af Fitbit Charge 4 (på engelsk)

Bedste flagskibs-TV 2020 | Samsung Q950TS QLED TV

Det er bestemt ikke billigt, men der er ingen tvivl om, at Samsung Q950TS er årets TV. Med dets 8K-opløsning, QLED-teknologi, som Samsung har forbedret år efter år, og dets innovative nye Object Tracking Sound + lydteknologi , er Samsung Q950TS et teknisk vidunder. Hvis du har midlerne, har Samsung produceret en fremtidsfokuseret skærm, der sørger for, at enhver hjemmebiografentusiast bliver meget tilfreds.

Læs vores detaljerede anmeldelse af Samsung Q950TS (på engelsk)

Bedste budget-TV 2020 | TCL 6-Series QLED med MiniLED

Det er utroligt, hvad du får med TCL 6-serien QLED (R635). Du får et QLED 4K HDR-tv med MiniLED-teknologi, der koster halvdelen af QLED'er fra Samsung og LG. TV'ets farver er helt fantastiske, kontrasten er ekstraordinær takket være MiniLED, og dets lysstyrke er konkurrencedygtig i mellemklassesegmentet. Det er det bedste TV, som de fleste med rimelighed har råd til. Selvom det ikke ligefrem er klar til 4K/120Hz-gaming, vil gamere absolut elske sin VRR-understøttelse og auto-lav latency-tilstanden.

Læs vores detaljerede anmeldelse af TCL 6-Series QLED (R635) (på engelsk)

Bedste OLED-TV 2020 | LG CX OLED

Når man tænker på, hvor stor interesse, der er for OLED-fjernsyn inden for teknologiske produkter, kommer vi ikke uden om at give dem særlig interesse her i 2020. Derfor uddeler vi prisen for årets bedste OLED-tv til LG CX, der er et mellemklasse wunderkind, som har tiltrukket sig stor opmærksomhed som et overkommeligt alternativ til LGs dyrere modeller. CX er pakket med alt det nyeste og bedste inden for teknologi, som LG har at tilbyde, inklusive den nye Alpha A9 III-processor og HDMI 2.1, og er klar til at tackle HD-indholdet i går såvel som morgendagens 4K-indhold.

Læs vores detaljerede anmeldelse af LG CX (på engelsk)

Bedste hovedtelefoner 2020 | Sony WH-1000XM4

Sony WH-1000XM4 hovedtelefoner leverer alt, hvad vi muligvis kunne have ønsket i et par lyttebøffer i 2020. Med ekstraordinær støjreduktion og Hi-Res Audio-support er de lige så gode til at holde støj udefra nede, som de er til at få din musiksamling til at lyde bedst muligt. Tilføj dertil en 30-timers batterilevetid og Sonys nye 360 Reality Audio-format, der muliggør rumlig lyd i et sæt hovedtelefoner, og du har et inspirerende sæt hovedtelefoner, som vi anbefaler til alle.

Læs vores detaljerede anmeldelse af Sony WH-1000XM4

Bedste projektor 2020 | Vava 4K Laser Projector

Vavas crowdfundede 4K-laserprojektor var en overraskelses i 2020, men det kan ikke benægtes, at dens blanding af stilfuldt design, lyse HDR-billeder og massivt 150-tommers billede giver en fantastisk seeroplevelse. Den indbyggede 60 W lyd fra Harman Kardon sørger for, at du ikke går på kompromis med lyden for at få et godt billede. Med 2.500 lumen lysstyrke og 8-bit HDR (snarere end 10-bit) er der nogle projektorer, der er bare en smule bedre, når det kommer til specifikationer - men ikke nok til at komme foran den all-round kvalitet og ydeevne, som denne 4K-projektor byder på.

Læs vores detaljerede anmeldelse af Vava 4K laser projector (på engelsk)

Bedste Soundbar 2020 | Sonos Arc

I årevis var Sonos i forkant med lyd med sin multirumsteknologi, men for nylig begyndte de at blive hentet, da flere og flere producenter begyndte at anvende Dolby Atmos og DTS: X objektbaseret surroundlyd. Heldigvis har Sonos rettet kursen og ligger igen forrest i feltet med den nye Sonos Arc, en strømlinet soundbar, der kombinerer det nyeste inden for fordybende lyd med Sonos' afprøvede og ægte multirumteknologi.

Læs vores detaljerede anmeldelse af Sonos Arc

Bedste Bluetooth-højtaler 2020 | UE Hyperboom

Nu er der muligvis langt mellem festerne for tiden, men en anstændig festhøjttaler er et must-have-udstyr til enhver musikelsker - og den nye UE Hyperboom Bluetooth-højttaler er den bedste model, vi har anmeldt i 2020. Med kraftig lyd, der overstiger vores forventninger, en smart dobbelt tilslutningsfunktion og et stilfuldt beskedent design, er det svært ikke at blive forelsket i denne bombastiske højttaler. Så snart festerne er tilbage, sætter vi denne her frem, så vores venner også kan nyde den gode lyd.

Læs vores detaljerede anmeldelse af UE Hyperboom

Bedste 4K-streamingenhed 2020 | Nvidia Shield TV

På et så konkurrencepræget område som streaming-enheder er Nvidia Shield TV noget helt særligt. I stedet for blot at tilbyde populære streamingtjenester i 4K HDR, tager Nvidias streamer tingene et skridt videre ved at opskalere HD-kilder ved hjælp af virksomhedens revolutionerende AI Enhanced-teknologi. Resultatet er, at uanset om du ser noget i HD SDR eller 4K HDR, får du det bedste billede, en streamingenhed kan tilbyde i 2020.

Læs vores detaljerede anmeldelse af Nvidia Shield TV (på engelsk)

Bedste VR Headset 2020 | Oculus Quest 2

Den originale Oculus Quest var imponerende nok og tilbød en komplet, gratis roaming og trådløs virtual reality-oplevelse i et enkeltstående headset. Det faktum, at en efterfølger omkring et år efter udgivelsen dukker op og overgår sin forgænger på næsten alle områder, er ret bemærkelsesværdigt. Den er lettere, hurtigere og har bedre grafik, en skærm med højere opløsning og en lavere pris. Dermed er Oculus Quest 2 ikke kun en perfekt introduktion til virtual reality for VR nysgerrige - den er også funktionsrig nok til at udfordre premium headsets som Valve Index. Det er en bemærkelsesværdig bedrift.

Læs vores detaljerede anmeldelse af Oculus Quest 2 (på engelsk)

Bedste kamera 2020 | Fujifilm X-T4

Den største tendens inden for kameraer i år var fuld-frame kraftværker, men det var det mindre Fujifilm X-T4, der faktisk gav os det klareste glimt af fremtiden. Det er et ægte hybridkamera, der er lige så behageligt at tage fotos som video med. Dermed er X-T4 er et af de bedste all-round kameraer, vi nogensinde har testet. Selvom kameraets APS-C-sensor er mindre dets full-frame rivalers, men det også det, der gør det muligt for X-T4 at pakke video-specifikationer af høj kvalitet og IBIS sammen i en lille, stilfuld krop. Det er virkelig to kameraer i ét, og det er en sand glæde at skyde med X-T4.

Læs vores detaljerede anmeldelse af Fujifilm X-T4 (på engelsk)

Bedste sikkerhedskamera 2020 | Anker eufyCam 2

Det smarte hjem er et nu noget, der konstant udvikler sig, hvor nye produkter kommer på markedet nærmest ugentligt. Sikkerhedskameraer til hjemmet er et vigtigt innovationsområde, og af alle de modeller, vi har testet i år, er det Anker eufyCam 2, der imponerer os mest. Mens det kun optager 1080p-video, tilbyder eufyCam 2 lokal lagring, som du kan opgradere selv uden at betale et månedligt gebyr, mens 365-dages batterilevetid betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om at oplade det være i flere måneder ad gangen. Dermed er det perfekt til både husejere og lejere, der er på udkig efter en let enkel sikkerhedsløsning.

Læs vores detaljerede anmeldelse af Anker eufyCam 2 (på engelsk)

Bedste router 2020 | Asus RT-AX86U

Lige siden Wi-Fi 6-certificeringen udkom i 2019 har routere, der understøtter standarden, været ret svært tilgængelige. Selvom Asus RT-AX86U ikke på nogen måde er billig, giver dens wi-fi 6-kompatibilitet kombineret med et væld af spil funktioner den bedste routerudgivelse i årevis - så længe du er glad for at have dens spilæstetike udseende udstillet i dit hjem eller kontor.

Læs vores detaljerede anmeldelse af Asus RT-AX86U (på engelsk)

Bedste drone 2020 | DJI Mavic Air 2

Det kan nogle gange virke som om DJI hovedsageligt konkurrerer med sig selv, når det kommer til droner, men DJI Mavic Air 2 viser, at DJI bestemt ikke har mistet sin konkurrencefordel. Det er det bedste flyvende kamera i mellemklassen, vi hidtil har set, og Mavic Air 2 er en betydelig opgradering i forhold til forgængeren og en fantastisk, rygsæksvenlig sidekick til både fotografer og videografer. Kollissionssensorer og geofencing gør den enkel og sikker at flyve, og Mavic Air 2 vover endda at overgå sine større Mavic 2 Pro-søskende takket være ting som 4K/60p-video.

Læs vores detaljerede anmeldelse af DJI Mavic Air 2 (på engelsk)

Bedste hjemme-tech 2020 | Dyson V11 Absolute

Dyson har i årevis været førende, når det kommer til trådløse støvsugere, og Dyson markerede atter sin dominans i 2020 med Dyson V11 Absolute. Den har tilstrækkelig sugekraft til at påtage sig selv de hårdeste rengøringsopgaver, leveres komplet med en bred vifte af hoveder til forskellige overflader, tilbyder timelang batterilevetid og har endda en LCD-skærm, der giver dig mulighed for at overvåge ydeevne og advarer dig om filtervedligeholdelse,. Den er dyr, men den er simpelthen den bedste.

Læs vores detaljerede anmeldelse af Dyson V11 Absolute (på engelsk)

Bedste el-cykel 2020 | Ribble Hybrid AL e

Med sit vejinspirerede design og fremragende køreoplevelse er Ribble Hybrid AL e vores tip til den bedste elektriske cykel på markedt lige nu. Uanset om du leder efter noget, der gør din daglige pendling mendre krævende eller en cykel til lange weekendture, kan denne elektriske hybrid lige sagen. Elektriske cykler er ofte ikke særlig kønne, og deres tunge rammemonterede batterier er ofte mål for ondskabsfulde vandaler, men Ribble Hybrid AL e kan umiddelbart se ud som en traditionel cykel. Drevsystemet vejer kun 3,5 kg, hvilket gør cyklen overraskende let), og det er kun en diskret tænd/sluk-knap og lidt tykkere end normalt underrør, der afslører, at det er en el-cykel. Hvis det ikke er nok, er dette også en af de mest overkommelige el-cykler, du kan finde. Stærkt anbefalet og meget behageligt at cykle på.

Læs vores detaljerede anmeldelse af Ribble Hybrid AL e (på engelsk)

Bedste monitor 2020 | LG UltraGear 38GN950

LG UltraGear 38GN950 er en gaming-monitor, der er designet til at forbedre alt, hvad der er fantastisk ved PC-spil. Med et fordybende ultrabredt formatforhold, der er langt bredere end standard widescreen, er dette en skærm, der virkelig får dig til at føle, at du er midt i handlingen. Med en maksimal opdateringshastighed på 160Hz får du også utrolig hurtigt og responsivt gameplay, og takket være G-Sync-teknologi kan der ikke noget screen tear eller manglende billedrammer. Alt dette gør LG UltraGear 38GN950 ikke kun til den bedste gaming-skærm, men til den bedste skærm i 2020 efter vores mening.

Læs vores detaljerede anmeldelse af LG UltraGear 38GN950 (på engelsk)

Bedste motherboard 2020 | Asus ROG Maximus XII HERO

Hvert år lancerer Asus deres ROG Maximus-serie af avancerede bundkort, og dette års lancering, der understøtter Intels 10. generations Comet Lake-processorer, er lige så godt som ethvert andet, hvis ikke bedre. Hver eneste bundkortfunktion, du ønsker, er til stede her sammen med stærke nok VRM'er til kraftfulde overclocking-muligheder.

Bedste eksterne lagringsenhed 2020 | Samsung T7 Touch

Samsungs eksterne SSD'er har altid været nogle af de bedste på markedet. De kombinerer fremragende hastighed med formfaktorer, der gør dem nemme at bruge, når du er på farten. T7 Touch har en indbygget fingeraftryksscanner, der sikrer, at adgangen til dine data er både hurtig og sikker.

Bedte mus 2020 | Corsair Dark Core RGB Pro Wireless

Trådløse mus til gaming har længe tiltrukket nogetet problem at finde, da de ofte har meget større latency og højere priser end deres kablede søskende. Men med Dark Core RGB Pro Wireless har Corsair ramtplet. Musen kombinerer lang batterilevetid med fremragende komfort og lav latency.

Læs vores detaljerede anmeldelse af Dark Core RGB Pro Wireless (på engelsk)

Bedste streamingtjeneste 2020 | Netflix

Det hr været et meget usikkert år for biograferne, og Netflix' udvalg af originaler vist sig at være en sand velsignelse. Verdens største premium videostreamingtjeneste er abonnementsgebyret værd og holder os optaget i et turbulent år med shows som Tiger King, The Umbrella Academy sæson 2, Uløste mysterier, Ratched og mange andre. Samtidig gjorde film som Extraction og The Old Guard nok til at stille den værste film-sult, mens Hollywood fortsatte med at skubbe premiereplanerne for film. Netflix har muligvis flere konkurrenter end nogensinde, men det er stadig den bedste streamingtjeneste med det største indholdstilbud.

Bedste printer 2020 | Canon Pixma TR8550

Canon Pixma TR8550 har alle de funktioner, du har brug for til dit hjemmekontor, herunder duplexudskrivning, separat papirfremføring til almindeligt papir og fotopapir og en ADF. Bluetooth udover wi-fi sikrer nem forbindelse til den nyttige Canon Print-app, og printerens ekstra pigmentblækpatron giver hvert tekstdokument en skarp og fed finish, mens fotos ser farverige og levende ud. Denne kompakte printers overraskende størrelse og stil vil tiltale alle, der arbejder på et lille kontor, mens den enorme 4,3-tommers berøringsskærm gør alt fra opsætning til kontrol af din arbejdsgang bare lidt lettere.

Læs vores detaljerede anmeldelse af Canon Pixma TR8550 (på engelsk)