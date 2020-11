De beste dingsene i 2020: her er vinnerne av TechRadars Product of the Year

Før vi avslutter dette året føler vi at det er vår plikt – og vår fornøyelse – å velge ut den vi opplever som de beste dingsene i 2020, de 30 mest imponerende og/eller banebrytende enhetene vi har testet, i 30 ulike kategorier.

Listen omfatter den beste laptopen, smarttelefonen, nettbrettet, TVen, aktivitetsarmbåndet, hodetelefonene og en hel haug øvrige produkter. Listen over vinnerne er plukket ut fra de mange hundre produktene vårt team har testet de siste 12 månedene.

Formålet med denne oversikten er tredelt. For det første vil vi hjelpe deg med å finne de beste produktene. Dette er tross alt TechRadars mantra. For det andre vil vi gjerne belyse den beste teknologien, og feire innovasjonen og visjonen hos verdens ledende teknologiselskaper. For det tredje kan dette betraktes som en tidskapsel, et tverrsnitt av vår tids beste produkter som fremtidens nyvinninger kan måle seg mot. På grunn av tidsperspektivet har vi ikke sett hva november og desember har å by på av nye produkter, og det kan tenkes at noen av produktene som kommer de neste ukene vil være enda bedre enn deres motstykker nedenfor.

Uansett har alle produktene nedenfor oppnådd svært gode resultater hos våre ekspertanmeldere, og vi kan gi dem våre beste anbefalinger. Vi håper du har like mye glede av denne listen som vi hadde av å sette den sammen.

Beste laptop 2020 | Dell XPS 15 (2020)

Dell XPS 15 har endelig tatt inn over seg designfilosofien selskapet har latt råde for sine 13-tommere i 2020. Dette gir et langt mindre fotavtrykk, et mindre utdatert utseende og ytterkanter som nesten forsvinner inn i skjermen. Alt dette oppnådde man uten at det gikk på bekostning av den rå kraften i Dells nyeste designmessige høydepunkt på laptop-fronten.

Les hele vår test av Dell XPS 15

Beste 2-i-1 2020 | HP Elite Dragonfly

HP Elite Dragonfly er først og fremst rettet mot reisende yrkesutøvere, men den begrenser på ingen måte dens appell til denne gruppen. Denne slanke og lette skjønnheten er fristende nok til at alle vil finne noe de liker ved den, selv om enkelte vil oppleve prisen som litt stiv.

Les vår test av HP Elite Dragonfly

Beste flaggskipmobil 2020 | Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 rommer den beste kombinasjonen av spesifikasjoner, kameraer, batteri og grensesnitt av alle telefonene som har kommet i år. Her finner du godsaker som en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og 5G-kapabilitet. Dessuten er 30x «Space Zoom»-funksjonen uovertruffen.

Les vår test av Samsung Galaxy S20

Beste rimelige mobil 2020 | iPhone SE 2020

I iPhone SE 2020 finner du den ypperlige A13 Bionic-brikken som også finnes i iPhone 11-serien, men til omkring halve prisen. Selv om designet ikke er endret siden iPhone 6, er den nye iPhone SE en kraftig og rimelig mobiltelefon for deg som vil ha gleden av iOS 14 til en uslåelig pris.

Les vår test av iPhone SE 2020

Beste foldbare mobil 2020 | Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 2 utgjør en kraftig oppgradering fra forgjengeren, i første rekke på grunn av den heldekkende frontskjermen på 6,2 tommer. Dette er en vanlig skjermstørrelse for alminnelige mobiler, noe som gjør at du kan utføre en lang rekke oppgaver uten i det hele tatt å åpne telefonen. Forbedringer som en 120 H-skjerm innvendig (litt større enn 7,6 tommer) og 5G-kapabilitet gjør den til en langt bedre telefon enn forgjengeren. Dermed er den også den beste foldbare mobiltelefonen på markedet. Kamskjelltelefoner er sikkert festlige, men de har ikke bruksverdien til Galaxy Z Fold 2.

Les vår test av Samsung Galaxy Z Fold 2

Best 5G-mobil 2020 | Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 har allerede dukket opp tidligere i denne oversikten. I tillegg til å være den beste smarttelefonen generelt, er den også den beste 5G-telefonen. Den utklasser konkurrentene på alle mulige måter. Dens 6,2-tommers OLED-skjerm har den perfekte størrelsen for de fleste, og den har en fantastisk oppløsning med en nydelig oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Baksidekameraet er ett av de beste vi har sett på en smarttelefon i 2020, og batterikapasiteten er også imponerende. Hvis du er ute etter en 5G-telefon i toppklassen, er denne et naturlig valg.

Les vår test av Samsung Galaxy S20

Beste nettbrett 2020 | iPad 10.2 (2020)

Nye iPad 10.2 er ikke noe du må ha hvis du kjøpte fjorårets tilsvarende modell fra Apple. Men de små endringene selskapet gjorde i 2020-modellen befester nettbrettets posisjon for deg som ikke vil ha en flaggskipmodell. iPad Pro og iPad Air er nok teknisk sett mer imponerende, men iPad 10.2 er kraftig nok for de fleste brukerne, har en gunstig pris og fungerer godt med diverse tilbehør som Apple Pencil og Smart Keyboard. Hvis du skal ha deg et nytt nettbrett i 2020, og du klarer deg uten de mest avanserte funksjonene, er nye iPad 10.2 som skapt for deg.

Les vår test av iPad 10.2 (2020)

Beste smartklokke 2020 | Samsung Galaxy Watch 3

Samsungs nyeste smartklokkemodell er deres beste så langt, med et blendende design, en virkelig nyttig roterende ytterkant, langt bedre aktivitetsfunksjoner enn de fleste smartklokker – og mye mer. Dessuten fungerer den godt sammen med smarttelefonen din, enten du bruker iPhone eller Android. Apple Watch er enda bedre for dem med iPhone, men Galaxy Watch 3 fungerer også utrolig godt. Dette er vår favoritt blant ting man kan ha rundt håndleddet i 2020.

Les vår test av Samsung Galaxy Watch 3

Beste aktivitetsarmbånd 2020 | Fitbit Charge 4

Utseendemessig er Fitbit Charge 4 nesten identisk med Charge 3, men det er én utrolig viktig forskjell: den nyeste av enhetene har integrert GPS, slik at du kan kartlegge løpeturene dine mens telefonen ligger hjemme. Her har du også Fitbit Pay til kontaktløs betaling, og hvis du likevel skulle ta med deg telefonen på tur, kan du styre spillelisten på Spotify rett fra håndleddet. Charge 4 er slankt, lett og fullpakket med funksjoner. Det tetter også mellomrommet mellom aktivitetsarmbånd og treningsklokker, og er virkelig et aktivitetsarmbånd for alle.

Les vår test av Fitbit Charge 4

Beste flaggskip-TV 2020 | Samsung Q950TS QLED TV

Den er ikke billig på noen som helst måte, men det er liten tvil om at Samsung Q950TS er årets TV. Med 8K-oppløsning, en QLED-teknologi Samsung har foredlet i årevis og dens innovative nye lydteknologi Object Tracking Sound+, er Samsung Q950TS et teknologisk vidunder. Hvis du har råd, er Samsungs fremtidsrettede TV noe for deg, og for enhver kinoentusiast som hungrer etter underholdning.

Les vår test av Samsung Q950TS

Beste rimelige TV 2020 | TCL 6-Series QLED med MiniLED

Det TCL 6-Series QLED (R635) har å by på er rett og slett utrolig. Dette er en QLED 4K HDR TV med MiniLED-teknologi som koster det halve av QLED-modeller fra Samsung og LG. Fargestyrken er helt utrolig, kontrasten er eksepsjonell takket være MiniLED og lysstyrken kan konkurrere med de beste i midtsjiktet. Det er den beste TVen de fleste av oss kan ha råd til, og selv om den kanskje ikke er helt klar for gaming i 4K/120 Hz, vil likevel gamere digge den for dens VRR-støtte og automatisk lave latensmodus.

Les vår test av TCL 6-Series QLED (R635)

Beste OLED-TV 2020 | LG CX OLED

Med tanke på den plassen OLED-TVer har erobret i floraen av teknologiprodukter, er det på sin plass å hylle dem i denne oversikten for 2020. Derfor utnevner vi LG CX til årets beste OLED-TV. Dette vidunderbarnet i midtsjiktet er et rimelig alternativ til de dyrere LG-modellene. Her finner du all den beste og nyeste teknologien fra LG, blant annet den nye Alpha A9 III-prosessoren og HDMI 2.1. CX kan håndtere både gårsdagens HD-innhold og morgendagens 4K.

Les hele vår test av LG CX

Beste hodetelefoner 2020 | Sony WH-1000XM4

Hodetelefonene Sony WH-1000XM4 gir oss alt vi kan drømme om av et par øreklokker i år. Med glimrende støydemping og Hi-Res Audio-støtte er de like gode til å redusere utvendig støy til hvisking som de er til å få musikksamlingen din til å låte fantastisk. Når du på toppen av dette får 30 timers batteritid og Sonys nye 360 Reality Audio-format, som gir romlig lydopplevelse i hodetelefoner, har du virkelig et par inspirerende hodetelefoner vi vil anbefale til alle og enhver.

Les vår test av Sony WH-1000XM4

Beste projektor 2020 | Vava 4K Laser Projector

Vavas folkefinansierte 4K-laserprojektor var en overraskelse da den kom i 2020, men det er ikke tvil om dens vellykkede blanding av stilig design, lyssterke HDR-bilder og et enormt 150-tommers bilde gir en gjennomgående god seeropplevelse. Den innebygde 60 watts-lyden fra Harman Kardon sikrer at ikke lyden ofres på bildekvalitetens alter. Men en lysstyrke på 2500 lumen og 8-bit HDR (og ikke 10-bit), finnes det andre projektorer som er marginalt foran når det gjelder enkelte spesifikasjoner, men ikke tilstrekkelig til å overgå den gjennomgående kvaliteten til denne 4K-projektoren.

Les vår test av Vava 4K laserprojektor

Beste lydplanke 2020 | Sonos Arc

Sonos har i flere år vært banebrytende innenfor lyd med sin flerromsteknologi, men i det siste har de mistet noe av overtaket, ettersom flere produsenter har implementert Dolby Atmos og DTS:X (objektbasert surroundlyd). Heldigvis har Sonos rettet opp i dette, og tatt igjen forspranget med nye Sonos Arc, en strømlinjeformet lydplanke som kombinerer det nyeste innenfor oppslukende lydopplevelser med Sonos ekte og velprøvde flerromsløsninger.

Les vår test av Sonos Arc

Beste Bluetooth-høyttaler 2020 | UE Hyperboom

Det å arrangere fester er kanskje ikke øverst på prioriteringslisten akkurat nå, men en god festhøyttaler er et must for enhver musikkelsker. Den nye UE Hyperboom Bluetooth-høyttaleren er den beste modellen vi har testet i år. Den har en kraftig lyd som overgikk våre forventninger, en smart funksjon for dobbel oppkobling og et stilig, kraftfullt design. Det er vanskelig å ikke forelske seg i denne bombastiske høyttaleren. Så snart fester er tilbake på agendaen, vil også vennene dine få glede av denne.

Les vår test av UE Hyperboom

Best 4K-strømmespiller 2020 | Nvidia Shield TV

I et så konkurransepreget felt som strømmeenheter, er Nvidia Shield TV noe helt for seg selv. I stedet for bare å tilby populære strømmetjenester i 4K HDR, løfter Nvidias strømmeenhet det hele noen hakk ved å oppskalere HD-kilden ved hjelp av selskapets revolusjonerende AI Enhanced-teknologi. Resultatet du får når du ser noe i HD SDR eller 4K HDR er de beste bildene en strømmeenhet kan by på i 2020.

Les vår test av Nvidia Shield TV

Best VR-hodesett 2020 | Oculus Quest 2

Den første Oculus Quest var imponerende nok, der den kunne by på en ubunden og trådløs VR-opplevelse med ett enkelt hodesett. Det at en oppfølger skulle komme allerede året etter og overgå den på nærmest alle tenkelig måter var bemerkelsesverdig. Oculus Quest 2 er lettere, raskere og har bedre grafikk, en skjerm med høyere oppløsning og et lavere prisnivå. Den er ikke bare en perfekt innstegsmodell til VR for de nysgjerrige, men den er også tilstrekkelig funksjonsrik til å utfordre dyrere utstyr som Valve Index. Dette er virkelig en bragd.

Les vår test av Oculus Quest 2

Beste kamera 2020 | Fujifilm X-T4

Den største 202-trenden på kamerafronten var kraftpakker i fullformat, men det var faktisk det mindre Fujifilm X-T4 som ga oss et glimt av fremtiden. Dette er virkelig et hybridkamera som mestrer foto og video like godt. X-T4 er en av de beste allroundmodellene vi har testet. Det er riktig at dens APS-C-sensor er mindre enn de konkurrerende fullformatkameraene, men dette er også nøkkelen til at X-T4 kan klemme BIS og foto- og video av proffkvalitet inn i et nett, lite og elegant skrog. Dette er virkelig to kameraer i ett. X-T4 er en fryd å bruke.

Les vår test av Fujifilm X-T4

Beste sikkerhetskamera 2020 | Anker eufyCam 2

Smarthjemmet er en sfære i rivende utvikling, der det dukker opp teknologiske nykommere flere ganger i måneden. Sikkerhetskameraer til hjemmebruk er et sentralt innovasjonsfelt, og av alle modellene vi har testet i år, er det Anker eufyCam 2 som imponerte oss mest. Selv om det bare gjør videoopptak i 1080p, byr Anker eufyCam 2 på lokal lagringsplass du selv kan oppgradere uten å betale en månedlig avgift. Batteritiden på 365 dager gjør det velegnet til både beboere og utleiere på jakt etter en enkel sikkerhetsløsning.

Les vår test av Anker eufyCam 2

Beste router 2020 | Asus RT-AX86U

Helt siden wi-fi 6-sertifiseringen kom i 2019, har routere som støtter standarden nærmest vært utilgjengelige. Og selv om Asus RT-AX86U ikke på noen måte er billig, innebærer dens wi-fi 6-kompatibilitet sammen med en mengde gamingfunksjoner at den er den beste routeren som har kommet på flere år. Den er ypperlig så lenge det er greit for deg at den med sin tydelige spillestetikk er temmelig fremtredende.

Les vår test av Asus RT-AX86U

Beste drone 2020 | DJI Mavic Air 2

Det oppleves av og til som om DJI i første rekke konkurrerer mot seg selv på dronefronten, men DJI Mavic Air 2 viser definitivt at de ikke har svekket konurranseevne. DJI Mavic Air 2 er det beste flyvende kameraet i mellomklassen vi har opplevd så langt, og utgjør en vesentlig oppgradering fra forgjengeren. Den er en utrolig ryggsekkvennlig kompanjong for både fotografer og videografer. Hindringssensorer og geofencing gjør den enkel og trygg å fly, og Mavic Air 2 har dessuten frekkheten til å overgå sitt større søsken Mavic 2 Pro med ferdigheter som blant annet 4K/60p video.

Les vår test av DJI Mavic Air 2

Beste hjemedings 2020 | Dyson V11 Absolute

Dyson har i en årrekke vært ledende innenfor trådløse støvsugere, og de befestet dominansen nok en gang i 2020 med lanseringen av Dyson V11 Absolute. Den har nok sugekraft til å håndtere de mest krevende rengjøringsjobbene, og leveres med et bredt utvalg hoder til ulike overflater, byr på lang batteritid og har til og med en LCD-skjerm som gjør at du kan overvåke ytelse og få varsler om nødvendige filterutskiftninger. Den er dyr, men den er enkelt og greit best.

Les vår test av Dyson V11 Absolute

Beste elsykkel 2020 | Ribble Hybrid AL e

Med det litt røffe designet og den supre komforten er Ribble Hybrid AL e vår favoritt blant elsyklene for øyeblikket. Enten du ser etter noe som får deg til å svette mindre på veien til og fra jobb, eller en sykkel til lange helgeturer, kan denne elektriske hybriden være førstevalget. Elsykler er ikke alltid så flotte å se på, med sine tykke rammeverk med plass til batterier, men Ribble Hybrid AL e kan enkelt gå for å være en alminnelig tråsykkel. Drivsystemet veier bare 3,5 kg, noe som gjør sykkelen overraskende lett. Bare en diskret på-knapp og en litt tykkere ramme enn ellers røper den. Dessuten er dette en av de rimeligste elsyklene du kan finne. Den anbefales på det sterkeste, og er en fryd å kjøre.

Les vår test av Ribble Hybrid AL e

Beste skjerm 2020 | LG UltraGear 38GN950

LG UltraGear 38GN950 er en spillskjerm som er designet for å forbedre alt som allerede er fantastisk med å spille på PC. Her får du et ultraoppslukende format som er langt bredere enn standardskjermer. Dette er en monsterskjerm som plasserer deg midt i begivenhetenes sentrum. Med en maksimal oppdateringsfrekvens på 160 Hz for du også en utrolig rask og responsiv spillopplevelse. Med G-Sync blir det ingen bilderifter eller manglende bilder. Alt dette gjør ikke bare LG UltraGear 38GN950 til den beste spillskjermen, men til den beste skjermen totalt i 2020.

Les vår test av LG UltraGear 38GN950

Beste hovedkort 2020 | Asus ROG Maximus XII HERO

Hvert år slipper Asus sin ROG Maximus-serie med høykompetente hovedkort. Dette årets kort støtter Intels 10. generasjons Comet Lake-prosessorer, og er like godt som vi er blitt vant til, hvis ikke enda bedre. Her får du alle egenskapene et godt hovedkort skal ha, med nok VRM til kraftig overklokking.

Beste eksterne lahringsenhet 2020 | Samsung T7 Touch

Samsungs eksterne SSDer har alltid vært blant de beste på markedet, der høy hastighet kombineres med et omfang som gjør dem enkle å bruke når du er på farten. T7 Touch har integrert fingeravtrykksleser, slik at du får enkel og trygg tilgang til dataene dine.

Beste mus 2020 | Corsair Dark Core RGB Pro Wireless

Trådløse spillmus har lenge vært befengt med et stigma, med større forsinkelse og høyere pris enn sine slektninger med hale. Men med Dark Core RGB Pro Wireless har Corsair funnet en vinneroppskrift, der lang batteritid kombineres med glimrende komfort og liten forsinkelsestid.

Les vår test av Dark Core RGB Pro Wireless

Beste strømmetjeneste 2020 | Netflix

I et år som har vært utrygt for kinoene, har Netflix' lange rekke av egne produksjoner vist seg å være en velsignelse. Verdens største betaltjeneste for videostrømming er vel verdt prisen. Dette turbulente året har vi kunnet isolere oss hjemme med serier som Tiger King, The Umbrella Academy season 2, Unsolved Mysteries, Ratched og mange flere. Filmer som Extraction og The Old Guard bidro til å lindre kinokløen mens storfilm etter storfilm er blitt utsatt. Netflix har kanskje flere sterke konkurrenter enn noen gang, men det er fortsatt den beste strømmetjenesten, med det mest omfattende innholdet.

Beste printer 2020 | Canon Pixma TR8550

Canon Pixma TR8550 krysser av for alle funksjonene du kan trenge på hjemmekontoret. Her får du blant annet duplexutskrifter, separate arkmatere for fotopapir og vanlig papir og ADF. Med Bluetooth og wi-fi får du enkel tilkobling til den nyttige Canon Print-appen, og blekkpatronen med ekstra svart farge gir alle tekstdokumenter et tydelig og kraftig preg, mens fotografier fremstår som fargesterke og livaktige. Størrelsen og designet til denne overraskende kompakte skriveren vil friste enhver som har sin arbeidsplass på et trangt kontor, mens den enorme 4,3-tommers berøringsskjermen gjør alt fra oppsett til sjekk av arbeidsflyten litt enklere.