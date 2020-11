Paras laite 2020: nämä ovat toimituksen vuoden valinnat vakuuttavimmista teknologiatuotteista

Ennen kuin vuosi vaihtuu koimme velvollisuudeksi valita vuoden 2020 parhaat teknologiatuotteet: 30 parasta ja/tai mullistavinta laitetta 30 eri kategoriasta.

Listallamme on parhaat kannettavat, älypuhelimet, tabletit, televisiot, aktiivisuusrannekkeet, kuulokkeet ja iso liuta muita tuotteita, joiden parhaat valinnat on valittu satojen arvostelemiemme tuotteiden joukosta viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Listalla on kolme tavoitettua: ensinnäkin haluamme auttaa lukijoitamme löytämään parhaat tuotteet – se on kuitenkin TechRadarin ydinajatus. Toiseksi haluamme nostaa esille alan parhaat laitteet, juhlia innovaatiota ja alan parhaiden luomuksia. Lopuksi koemme tämän toimivan aikakapselina: aikansa kuvastimena tämän hetken parhaista laitteista, joihin tulevia laitteita voidaan verrata.

Kannattaa tosin huomioida, että ajallisista syistä johtuen emme ole ennättäneet nähdä vielä kaikkia marras- ja joulukuun aikana julkaistavia laitteita. Osa tulevista laitteista saattaakin olla parempia kuin alapuolelle listatut vaihtoehdot, mutta pyrimme päivittämään listaa senmukaisesti, jos näemme sille tarvetta.

Kaikki alla olevat tuotteet on meidän ammattilaisten arvioimia ja saavat sydämelliset suosittelut meiltä kaikilta. Toivomme teidän pitävän tästä listauksesta yhtä paljon kuin me pidimme sen kokoamisesta.

Paras kannettava 2020 | Dell XPS 15 (2020)

Dell XPS 15 omi vuonna 2020 viimein itselleen saman muotoilufilosofian, jota yhtiö on käyttänyt 13-tuumaisissa kannettavissaan. Tämän seurauksena uuden mallin hiilijalanjälki on pienempi ja muotoilu näyttää paljon nykyaikaisemmalta, kiitos käytännössä olemattomien reunojen näytön ympärillä. Nämä kaikki onnistuttiin kuitenkin saavuttamaan menettämättä lainkaan Dellin tunnetuksi tekemästä suorituskyvystä, mikä tekee tästä mallista luokkansa parhaimman kannettavan.

Lue arvostelu: Dell XPS 15

Paras hybridikannettava 2020 | HP Elite Dragonfly

HP Elite Dragonfly on suunnattu pääasiallisesti paljon matkaaville ammattilaisille, mutta se ei estä tätä laitetta miellyttämästä myös asteen valtavirtaviivaisempia kuluttajia. Sen ohut ja kevyt muotoilu viehättävät kaikkia, vaikka hinta saattaakin näyttäytyä joillekin liian korkeana.

Lue arvostelu: HP Elite Dragonfly

Paras lippulaivamalli puhelimista 2020 | Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 saavuttaa parhaan kokonaisuuden teknisten tietojen, kameran, akun ja käyttöliittymän osalta, joista erityinen kiitos nousee uusille ominaisuuksille kuten 120 Hz näytölle ja 5G-liitettävyydelle. Lisäksi kameran 30-kertainen Space Zoom on lyömätön kombinaatio.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy S20

Paras edullinen puhelin 2020 | iPhone SE 2020

iPhone SE:ssä (2020) on luokkansa paras A13 Bionic -piirisarja, joka nähtiin jo iPhone 11:ssä, mutta se maksaa alle puolet entisen isosisaruksensa hinnasta. Vaikka muotoilu ei ole muuttunut sitten iPhone 6:n, uusi iPhone SE on tehokas mutta edullinen älypuhelin ihmisille, jotka haluavat nauttia iOS 14:stä alennettuun hintaan.

Paras taitettava puhelin 2020 | Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 2 on tuntuva parannus edeltäjäänsä, kiitos ison 6,2 tuuman etunäytön. Samaa kokoa on käytetty nykyisissä älypuhelimissa, joten monia puhelimen toimintoja voi käyttää avaamatta puhelinta lainkaan. Mutta myös muut parannukset, kuten kestävämmät saranat, 7,6 tuuman 120 Hz näyttö ja 5G-liitettävyys tekevät tästä huomattavasti laadukkaamman puhelimen kuin edeltäjänsä. Siten se on myös paras taitettava puhelin tällä hetkellä. Simpukkamalliset puhelimet saattavat olla siistejä, mutta ne eivät ole yhtä käytännöllisiä kuin Galaxy Z Fold 2.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy Z Fold 2

Paras 5G-puhelin 2020 | Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 nähtiin jo ylempänä tällä listalla, mutta se on myös paras 5G-puhelin. Se päihittää kilpailijansa käytännössä jokaisella osa-alueella: sen 6,2 tuuman OLED-näyttö on täydellisen kokoinen, siinä on upea resoluutio ja mahtava 120 Hz virkistystaajuus. Takakamera on yksi vuoden 2020 parhaista älypuhelimissa, minkä lisäksi myös akkukesto vakuuttaa. Jos etsit 5G-valmista puhelinta, tämä on paras valintasi.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy S20

Paras tabletti 2020 | iPad 10,2 (2020)

Uusi iPad 10,2 ei ole pakollinen ostos, jos ostit viime vuonna vastaavan mallin Applelta. Mutta ne pienet muutokset, joita yhtiö on tehnyt tämän vuoden malliin, tekevät siitä helposti parhaan tabletin kaikille, jotka eivät halua välttämättä juuri lippulaivamallia.

iPad Pro ja iPad Air saattavat olla teknisesti paljon vakuuttavampia, mutta iPad 10,2 on riittävän tehokas valtaosalle käyttäjistä, maksaa huomattavasti vähemmän ja tukee useita eri oheistuotteita, kuten Apple Pencilia ja Smart Keyboardia. Jos etsit uutta tablettia vuonna 2020 ja et halua kaikkein parhaimpia ominaisuuksia, uusi iPad 10,2 on tehty sinua varten.

Paras älykello 2020 | Samsung Galaxy Watch 3

Samsungin viimeisin älykello on yhtiön paras. Sen huumaava muotoilu, hyödyllinen pyörivä reunus ja monia älykelloja paljon paremmat aktiivisuustoiminnot tekevät tästä lyömättömän valinnan ranteeseen. Lisäksi se toimii niin iPhone- kuin Android-puhelinten kanssa, joten valintaa ei tarvitse tehdä. Apple Watch on toki parempi vaihtoehto iPhonen omistajille, mutta Galaxy Watch 3 toimii iOS:lla todella hyvin, mikä on yksi lisäsyy sille, miksi se on meidän valintamme vuoden parhaaksi älykelloksi vuonna 2020.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy Watch 3

Paras aktiivisuusranneke 2020 | Fitbit Charge 4

Fitbit Charge 4 saattaa näyttää miltei identtiseltä Charge 3:n kanssa, mutta siinä on yksi todella tärkeä ero: uudessa mallissa on sisäänrakennettu GPS, joten sitä voi käyttää ilman puhelinpakkoa. Fitbit Pay tarjoaa myös lähimaksamisen, ja jos puhelin sattuu lenkille mukaan, voit hallinnoida aktiivisuusrannekkeen kautta sen Spotify-kuuntelulistaa.

Charge 4 on tyylikäs, kevyt ja täynnä ominaisuuksia, jotka kurovat kiinni aktiivisuusrannekkeiden ja kunnollisten urheilukellojen välistä eroa kiinni. Tämä on upea aktiivisuusranneke aivan kaikille.

Lue arvostelu: Fitbit Charge 4

Paras lippulaivamalli televisioista 2020 | Samsung Q950TS QLED TV

Samsung Q950TS ei ole suinkaan halpa televisio, mutta se on selkeästi vuoden paras televisio. Kyseessä on teknologinen taidonnäyte, jonka ansiosta siinä on 8K-resoluutio, vuosi vuodelta paremmaksi muuttuva QLED-teknologia ja innovatiivinen uusi Object Tracking Sound+ -ääniteknologia. Jos hinta ei pelota, Samsung on julkaissut todellisen tulevaisuudelta turvatun television, jota kelpaa katsella kotisohvalta.

Lue arvostelu: Samsung Q950TS

Paras edullinen TV 2020 | TCL 6-Series QLED MiniLED:llä

TCL 6-Series QLED (R635) saavuttaa jotain ihmeellistä: se on QLED 4K HDR TV, jossa on MiniLED-teknologiaa ja se maksaa yli puolet vähemmän kuin LG:n tai Samsungin QLED-mallit. Sen väriavaruus on omaa luokkaansa, kontrasti erinomainen kiitos MiniLED:n, ja kirkkaus kilpailee luokkansa parhaasta keskihintaisten televisioiden osalta. Se on paras televisio, johon miltei kaikille on varaa. Vaikka se ei sovi 4K/120 Hz -pelaamiseen, sen VRR-tuki ja pieni viive tekevät tästä myös hyvän valinnan pelaajille.

Valitettavasti juuri tätä mallia ei saa Suomesta lainkaan tällä hetkellä. Täältä saatavista malleista paras edullisin televisiomalli on Panasonic HX800, joka ei ole aivan yhtä ihmeellinen kuin TCL 6-Series, mutta joka on silti hintaansa nähden aivan lyömätön yhdistelmä upeita ominaisuuksia ja loistavaa kuvaa.

Paras OLED-televisio 2020 | LG CX OLED

Ottaen huomioon OLED-televisioiden suosion teknologiaharrastajien keskuudessa, emme voi ohittaa kyseisiä malleja ilman omaa palkintoa vuodelle 2020. Paras OLED-televisio tänä vuonna onkin LG CX, keskihintainen ihme, joka on löytänyt kolonsa edullisempana vaihtoehtona yhtiön kalliimmille vaihtoehdoille. Siinä on paras ja uusin teknologia LG:ltä, joihin lukeutuvat Alpha A9 III -suoritin ja HDMI 2.1. Näiden ansiosta televisio hallitseekin kaiken tarvittavan nyt ja tulevaisuudessa.

Lue arvostelu: LG CX

Parhaat kuulokkeet 2020 | Sony WH-1000XM4

Sony WH-1000XM4 -kuulokkeissa on kaikki, mitä olisimme voineet toivoa saavamme kuulokkeilta tänä vuonna. Yhtiön erinomainen vastameluteknologia sekä Hi-Res Audio -tuki tekevät näistä kuulokkeista yhtä hyvät pitämään äänet ulkona kuin toistamaan oman musiikkikokoelman täydellisenä korville. Kun yhtälöön lisää vielä 30 tunnin akkukeston ja Sonyn uuden 360 Reality Audio -formaatin, joka luo avaruudellisen äänielämyksen stereo-ympäristössä, käsissämme on vuoden paras kuuloke aivan jokaiselle.

Paras projektori 2020 | Vava 4K Laser Projector

Vavan yhteisörahoitettu 4K-laserprojektori on vuoden 2020 yllättäjä. Se on yhdistelmä tyylikästä muotoilua, kirkasta HDR-kuvaa ja massiivista 150 tuuman kuva-alaa, jotka muodostavat loistavan katselukokemuksen. Sisäänrakennettu 60 W Harman Kardon -kaiutin takaa lisäksi upean äänielämyksen. 2 500 lumenin kirkkaus sekä 8-bittinen HDR jäävät vain muutamien muiden mallien taakse, mutta kokonaislaatua arvostaville tämä on upea valinta.

Vavan uutta projektoria ei voi tällä hetkellä tilata Suomeen. Täältä saatavista malleista parhaaksi projektoriksi valittiin LG CineBeam HU80KSW, joka on yhtälailla kaiken kattava ja kätevä projektori.

Paras Soundbar 2020 | Sonos Arc

Sonos on ollut jo vuosien ajan useamman huoneen ääniteknologian kiistaton kuningas, mutta alkoi hiljalleen hiipua kärkisijoilta muiden valmistajien omaksuessa Dolby Atmosin ja DTS-X-pohjaiset tilaäänet. Onneksi yhtiö korjaa suunnan takaisin ylöspäin uudella Sonos Arc -kaiuttimella, jonka immersiivinen ääni on samaa Sonosin hiomaa huippulaatua.

Lue arvostelu: Sonos Arc

Paras Bluetooth-kaiutin 2020 | UE Hyperboom

Bileiden järjestäminen ei ole välttämättä monenkaan mielessä juuri nyt, mutta hyvät bilekaiuttimet ovat ehdoton valinta kaikille musiikin ystäville. Uusi UE Hyperboom on paras tänä vuonna arvostelemamme malli. Sen voimakas ääni ylittää kaikki odotuksemme, ja älykäs tuplaliitettävyys sekä tyylikäs muotoilu saavat rakastumaan.

Lue arvostelu: UE Hyperboom

Paras 4K-suoratoistolaite 2020 | Nvidia Shield TV

Suoratoistolaitteet ovat kilpailullinen kategoria, mutta Nvidia Shield TV on sillä saralla jotain erikoista. Pelkästään suosittujen 4K HDR -palvelujen lisäksi Nvidian uusi malli skaalaa ylöspäin kaikki HD-materiaalit yhtiön vallankumouksellisella Ai Enhanced -teknologialla. Lopputuloksena niin 4K HDR- kuin HD SDR -kuva näyttävät parhaalta mahdolliselta.

Lue arvostelu: Nvidia Shield TV

Paras VR-laite 2020 | Oculus Quest 2

Alkuperäinen Oculus Quest oli jo vakuuttava tarjoten täydellisen ja johdoista vapaan virtuaalielämyksen omassa VR-laitteessa. Mutta vain vuotta myöhemmin julkaistu seuraaja tekee kaiken paremmin lähes kaikilta osin, mikä on suorastaan ällistyttävää. Se on kevyempi, nopeampi ja laadukkaampi, minkä lisäksi se on kaiken lisäksi edullisempi. Oculus Quest 2 ei ole täydellinen sisääntulo virtuaalitodellisuuteen, mutta se on riittävän kattava haastamaan muun muassa luokkansa parhaat Valve Indes -mallit, mikä on jo itsessään vakuuttava saavutus.

Lue arvostelu: Oculus Quest 2

Paras kamera 2020 | Fujifilm X-T4

Tämän vuoden isoin trendi kameroissa oli täyskennoisten kameroiden murros, mutta oikeastaan vasta pienempi Fujifilm X-T4 esitteli meille hieman tulevia suuntia. Se on todellinen hybridikamera, joka pystyy tekemään käytännössä kaiken valokuvista videokuvaukseen asti. Toki siinä on pienempi APS-C-kenno, mutta sen ansiosta X-T4 on myös huippuluokan videotoiminnot ja oma kuvanvakain pienessä tyylikkäässä rungossa. Todellinen kaksoiskamera, jolla on huippumukavaa kuvata.

Paras turvakamera 2020 | Anker eufyCam 2

Älykodit kehittyvät jatkuvasti uuteen suuntaan, ja uusia tulokkaita saapuu markkinoille miltei viikottain. Kodin turvakamerat ovat innovaation todellinen pesäke, joista mieluisimmaksi yllätykseksi nousi tänä vuonna Anker eufyCam 2. Vaikka se kaappaa ainoastaan 1080p-kuvaa, sen tallennuskapasiteettia voi kasvattaa ilman kuukautista lisämaksua. 365 päivän akkukesto pitää samalla huolen siitä, ettei laitteesta tarvitse välittää kuukausiin, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan kodin turvaksi.

Lue arvostelu: Anker eufyCam 2

Paras reititin 2020 | Asus RT-AX86U

Wi-Fi 6 -sertifikaattien saavuttua vuonna 2019, sitä tukevat mallit ovat olleet melko harvassa. Vaikka Asus RT-AX86U ei suinkaan ole edullinen reititin, se on Wi-Fi 6- tuellinen. Lisäksi sen pelikäyttöön suunnitellut ominaisuudet nostavat sen parhaaksi reitittimeksi vuosiin, kunhan sen niin ikään pelikäyttöön suunniteltu estetiikka miellyttää.

Paras drone 2020 | DJI Mavic Air 2

Toisinaan tuntuu, että DJI hallitsee dronemarkkinoita yksinään, mutta DJI Mavic Air 2 osoittaa, ettei tämä tunnu haittaavan yhtiötä innovoimaan entisestään. Kyseinen malli on paras keskihintainen drone, jonka olemme testanneet, ja selkeä parannus edeltäjästä. Se on kätevän kompakti matkakäyttöön ja soveltuu sekä valo- että videokuvaajille. Esteentunnistus ja muut ominaisuudet tekevät siitä helposti lennettävän, kun taas 4K/60p-video päihittää sen isomman Mavic 2 Pro -sisaruksen helposti.

Lue arvostelu: DJI Mavic Air 2

Paras kodinelektroniikka 2020 | Dyson V11 Absolute

Dyson on vuosien ajan ollut johdottomien imureiden ykkönen, ja Dyson V11 Absolutella paikkaa pidetään edelleen visusti hallussa vuonna 2020. Sen imuteho sekä laaja valikoima suuttimia riittää puhdistamaan vaativimmatkin siivoustilanteet, kun taas tunnin kestävä akkukesto pitää huolen, että imurointi ei lopu yllättäen. LCD-näyttö auttaa seuraamaan suorituskykyä ja filtereiden puhdistusta. Se on kallis, mutta se on myös paras.

Lue arvostelu: Dyson V11 Absolute

Paras sähköpyörä 2020 | Ribble Hybrid AL e

Katupyöräilyä silmällä pitäen tehty muotoilu ja huipputasaista ajoa tarjoava Ribble Hybrid AL e on valintamme parhaaksi sähköpyöräksi. Etsit sitten pyörää työmatkoille tai pitkille viikonloppureissuille, tämä hybridimalli saattaa olla juurikin etsimäsi malli. Monet sähköpyörät eivät ole suoraan sanottuna kovin tyylikkäitä, sillä valtavat akut vievät kaiken huomion ja ovat monien varkaiden lempikohteita. Ribble Hybrid AL e näyttää kuitenkin tavalliselta pyörältä, eikä sen ajojärjestelmä paina kuin 3,5 kg, joten pyörä on yllättävän kevyt. Sähköpyöräksi sen tunnistaa vain lähes huomaamattomasta virtanäppäimestä sekä aavistuksen leveämmästä alaputkesta. Tämä on myös yksi edullisimmista sähköpyöristä, vaikka ei kuitenkaan edullisimmasta päästä.

Lue arvostelu: Ribble Hybrid AL e

Paras monitori 2020 | LG UltraGear 38GN950

LG UltraGear 38GN950 on pelimonitori, joka on suunniteltu parantamaan kaikkea PC-pelaamisessa. Sen immersiivinen ultralaajakulma on leveämpi kuin moni muu laajakulmanäyttö, ja sen valtavuus herättää todella tunteen pelimaailmaan uppoutumisesta. 160 Hz virkistystaajuus takaa nopean ja sulavan pelikokemuksen, kun taas G-Sync-tuki eliminoi repeilyn. Nämä tekevät LG UltraGear 38GN950:sta paitsi vuoden 2020 parhaan pelinäytön, myös vuoden parhaan monitorin ylipäätään.

Lue arvostelu: LG UltraGear 38GN950

Paras emolevy 2020 | Asus ROG Maximus XII HERO

Asus julkaisee joka vuosi oman ROG Maximus -lippulaivamallin emolevystään. Tänä vuonna tuettujen piiriin saapuvat Intelin 10. sukupolven Comet Lake -suorittimien ansiosta se on yhtä hyvä, ellei jopa parempi kuin aiemmat mallit. Kaikki tarvittavat ominaisuudet ovat mukana, minkä lisäksi VRM on riittävän tehokas, jos konettaan haluaa ylikellottaa kunnolla.

Paras ulkoinen kiintolevy 2020 | Samsung T7 Touch

Samsungin ulkoiset SSD-asemat ovat aina olleet markkinoiden parasta, joissa yhdistyvät nopeus ja tyydyttävä muotoilu helppoon matkakäyttöön. T7 Touchissa on lisäksi sormenjälkitunnistin, jolloin tiedot ovat turvattuja ja niihin pääsee käsiksi nopeasti.

Paras hiiri 2020 | Corsair Dark Core RGB Pro Wireless

Langattomilla pelihiirillä ei ole enää pitkään aikaan ollut pahaa mielleyhtymää pelaajien yhteydessä, joskin niiden korkeammat hinnat saattavat saada monet hakeutumaan edelleen johdollisten pariin. Dark Core RGB Pro Wireless on kuitenkin Corsairilta erinomainen langaton vaihtoehto, jossa on pitkä akkukesto, loistava ergonomia sekä todella pieni latenssi.

Lue arvostelu: Dark Core RGB Pro Wireless

Paras suoratoistopalvelu 2020 | Netflix

Vuosi 2020 ei ollut hyvää aikaa teattereille (tai monelle muullekaan), joten Netflixin alkuperäissarjat ovat osoittautuneet todelliseksi lahjaksi. Maailman isoin suoratoistopalvelu on hintansa väärti, ja sen kautta olemme päässeet nauttimaan tänä vuonna muun muassa Tiger Kingistä, The Umbrella Academyn toisesta tuotantokaudesta, Unsolved Mysteriesista ja Ratchedista. Extractionin ja The Old Guardin kaltaiset elokuvat toivat puolestaan perinteiset teatterirainat suoraan kotiin. Netflixillä on nykyään enemmän kilpailijoita kuin koskaan aikaisemmin, mutta se on silti suurimmalla tarjonnallaan paras vaihtoehto.

Paras tulostin 2020 | Canon Pixma TR8550

Canon Pixma TR8550 täyttää kaikki tarpeemme kotitulostimena. Siinä on kaksipuolinen tulostus, erillinen säilytystila normaalille paperilla ja valokuvapaperille sekä ADF. Bluetooth ja Wi-Fi tarjoavat helpon liitettävyyden, kun taas laitteessa oleva ylimääräinen pigmenttimustakasetti takaa terävän ja tarkan viimeistelyn dokumenteissa ja rikkaat värit valokuvissa. Silti kyseessä on yllättävän kompakti tulostin, jonka iso 4,3 tuuman kosketusnäyttö auttaa asennuksessa ja itse tulostuksessa.

Lue arvostelu: Canon Pixma TR8550