Airbnb lader medarbejdere arbejde hjemmefra over hele verden

Airbnb har annonceret interessante nye retningslinjer: Alle medarbejdere kan permanent arbejde hjemmefra, uden at det påvirker lønnen.

Virksomhedens administrerende direktør Brian Chesky fortalte medarbejderne, at de gode nyheder kommer efter succes med fjernarbejdsmodellen under pandemien.

"For to år siden blev der vendt op og ned på verden. Vores kontorer lukkede, og vi arbejdede fra vores soveværelser, kældre og hjemmekontorer," sagde han.

"Til trods for det havde vi den mest produktive toårige periode nogensinde. Selvom det har været to fantastiske år for Airbnb, ved jeg, at det har været hårdt for mange af jer."

Airbnbs politik kommer til at fungere således: Medarbejdere kan arbejde enten hjemme eller på kontoret. Det betyder, at de ansatte kan bo hvor som helst, de vil, i det land, de arbejder i, uden at det påvirker lønnen.

Medarbejdere, der vælger at flytte til et andet land, skal dog være forberedte på en lønændring, men det er noget der kan ændre sig i fremtiden. Medarbejdere kan dog arbejde fra et hvilket som helst land i op til 90 dage om året.

Chesky fortæller, at Airbnb vil fortsætte med at arbejde på en koordineret måde ved hjælp af de bedste samarbejdsplatforme, tjenester til videokomøder osv. Der er masser af muligheder for at kunne udføre arbejdet, uden at medarbejderne nødvendigvis skal være samlet på et fysisk kontor i et bestemt antal timer.

En ny verden

De store teknologivirksomheder var nogle af de første, der flyttede til hjemmekontoret under pandemien. Det giver god mening i betragtning af deres felt.

Men efterhånden som pandemien aftager, bliver medarbejdere fra bl.a. Apple, Google og Microsoft kaldt tilbage på kontoret. Det drejer sig i første omgang om et par dage om ugen, før de med tiden går tilbage til fuld tid på kontoret.

Andre virksomheder som fx Meta er gået i den modsatte retning og har opfordret medarbejderne til at arbejde og bo hvor som helst, de vil. Det har muligvis noget at gøre med Mark Zuckerbergs Metaverse-vision.

Microsoft Teams, Slack og andre tilgængelige værktøjer til fjernarbejde er alle gode løsninger til, hvordan man kan udføre et arbejde uden at skulle være i det samme rum, samtidig med at det ikke går ud over arbejdsprocessen.

Kun tiden vil vise, om Airbnbs arbejdsmodel kommer til at fungere i praksis. Virksomheden klarede sig dog rigtig godt under pandemien, også selvom turismen fik et hug, så noget kunne tyde på, at eksperimentet går hen og bliver en succes.