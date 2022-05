Dells nye Latitude 9330 bærbare løser et udbredt problem ved hjemmearbejde

I takt med at virksomheder verden over begynder at gå over til hybride arbejdsmodeller med en blanding af kontor- og hjemmearbejde, har Dell præsenteret den nyeste 2-i-1 bærbare computer i Latitude-serien. Den er udstyret med en helt ny type touchpad, der er designet specielt til videokonferencer.

Den nye Latitude 9330 er den første 13-tommer bærbare i Dells 9000-serie og den tyndeste bærbare computer til erhvervsbrug i deres Latitude-serie. Under motorhjelmen har Latitude 9330 en 12. generations Intel Core-processor sammen med Wi-Fi 6E og 4G LTE eller 5G, så mobile medarbejdere kan være produktive hvor som helst.

Det er også nemmere at arbejde fra flere steder med Latitude 9330 takket være de seneste opdateringer til Dell Optimizer. For eksempel skjuler de nyeste Intelligent Privacy-funktioner oplysninger på din bærbare skærm ved at slå den fra, når der opdages en tilskuer, mens Dells dobbelte SafeShutter forhindrer andre i at udspionere dig via Latitude 9330's webcam.

Dells nye 2-i-1 bærbare computer er bygget ud fra virksomhedens målsætning om at bruge bæredygtige materialer, idet tastaturet er fremstillet af 44 procent genbrugsmateriale og tasterne af 75 procent genbrugsmateriale. Latitude 9330 leveres også i virksomhedens nye premiumemballage, som er fremstillet af 100 procent genbrugte eller fornyelige materialer og selv er 100 procent genanvendelig.

Vil vi se flere varianter af denne nye type touchpad? (Image credit: Dell)

Vil andre producenter følge trop?

Mens specifikationerne og designet på Latitude 9330 i sig selv får Dells nye 2-i-1 bærbare computer til at skille sig ud fra mængden, er touchpad'en noget helt andet end noget, vi har set før.

Apps til online-møder har gjort det muligt for medarbejdere at holde kontakten under pandemien, mens de arbejdede fra hjemmekontoret, og i en verden, der i stigende grad skifter til hybride arbejdsmodeller, er videoopkald kommet for at blive.

Den nye Latitude 9330 er verdens første bærbare computer med en touchpad, der giver hurtig adgang til styring af videoopkald. Du kan slå mikrofonen til og fra, slå video til og fra, dele skærmen og chatte i Zoom-møder med et klik på din touchpad. En ekstra fin detalje ved Dells nye touchpad er, at alle de funktioner, du har brug for, er lige ved hånden under videoopkald, men de forsvinder og giver dig adgang til hele touchpad'et på Latitude 9330, når mødet er slut. Dét er smart.

Ud over den nye touchpad har Latitude 9330 et FHD-webcam med separate RGB- og IR-kameraer og neurale støjreducering for at opnå video i høj kvalitet på hver online-møde.

Nu hvor Dell har introduceret sin helt nye touchpad, bliver det interessant at se, om virksomheden beslutter sig for at tilføje den til flere af sine kommende bærbare computere, eller om andre pc-producenter beslutter sig for at følge i deres fodspor og beslutter sig for at opgradere deres egne touchpads også.