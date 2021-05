Hjemmearbejde, kontoret og skyen

I marts meddelte Storbritanniens største bygningsselskab Nationwide, at dets 13.000 ansatte kunne vælge, hvor de ville arbejde fra. En medarbejderundersøgelse viste, at 57% ønskede at arbejde hjemmefra på fuld tid, mens 36% sagde, at de foretrækker en blanding af kontor- og hjemmearbejde. I oktober 2020 anbefalede Microsoft sine medarbejdere så stor fleksibilitet som muligt. Bill Gates forudsagde efterfølgende, at mere end halvdelen af alle forretningsrejser og mere end 30% af dage på kontoret ikke ville vende tilbage efter pandemien.

Dette er blot to højt profilerede eksempler på, hvordan konsekvenserne af COVID-19 ændrer den måde, vi arbejder på. Som Nationwides administrerende direktør bemærkede: "Hvordan vi udfører vores job, er vigtigere end hvor vi gør det fra."

Under nedlukninger, hvor pendling er suspenderet, er mange virksomheder klar over, at de kan spare omkostninger og samtidig have gladere medarbejdere ved at støtte fleksibelt arbejde, men dette er imidlertid ikke alene at være hjemmebaseret. Der er sket et skifte henimod et hybridt arbejdsmiljø - delt mellem hjem, dele-kontor og med centrale 'hubs' oprettet som mødelokaler. Mens medarbejderne har den luksus, at de kan vælge mellem disse, skal arbejdsgivere overveje mulighederne og oprette en kommunikations- og 'engagement-strategi' for at sikre måder, hvorpå denne nye spredte arbejdsstyrke og dens kunder forbundet kan forblive forbundet. De er også nødt til at sikre, at deres nye måder at arbejde på, er bæredygtige på lang sigt.

Om forfatteren Divya Wakankar er Head of Digital Communications Solutions på BICS

Medarbejdere i statiske kontorlokaler er et forudsigeligt miljø. Kommunikationssystemer er fast forbundne, og kravene er kendte. En ekstern arbejdsstyrke kræver forskellige forbindelsesløsninger - ikke kun til kommunikation mellem medarbejderne, men også for at opretholde kundeservice af høj kvalitet. 'Hurtige justeringer' var akut nødvendige, da pandemien ramte, men hér et år senere har mange store organisationer stadig 'optaget-beskeder' på deres telefonsvarere og på de meddelelser der ligger på deres hjemmeside. ‘På grund af COVID-19 kan svartiden forventes længere end normalt.’ De har haft 12 måneder til at finde løsninger til agilt, fleksibelt arbejde - det er med andre ord tid til at tilpasse sig den nye verden.

Virksomheder har brug for at implementere nye kommunikations- og tilslutningstjenester, der understøtter den varierede måde at arbejde på. Disse skal være i stand til at skalere op eller ned, efterhånden som efterspørgslen påkræver det - og gøre det hurtigt for at være så omkostningseffektive som muligt. I dag betyder det kommunikationstjenester i skyen. Vi taler om: Konference, kontaktcentre, e-handel og samlet kommunikation.

Interessen for og efterspørgslen efter skybaserede tal og 'SIP-trunks' var høj, selv før COVID-19 tvang os til forandring, og væksten af skybaserede konferencer og kontaktcentre betyder, at efterspørgslen forventes at stige. Prisoverkommelige skybaserede tal er afgørende for virksomheder, når de skal opretholde en problemfri kommunikation og samarbejde mellem deres medarbejdere, kunder og deres forsyningskæder. De er også bydende nødvendige for at støtte op om den enorme stigning i forbrugere, der nu er afhængige af digital e-handel for produkter og tjenester, samt at nå ud til kundeservice for support.

Brands, der omfavner skybaseret kommunikation, vil drage fordel af mere engagerede kunder og salg. Disse leveres over en række kanaler, hvilket giver kunderne mulighed for at vælge, hvordan de vil engagere sig med brandet, og flyder også problemfrit sammen med andre områder, såsom notifikationer om pakkeleverancer og engangskoder i sikkerhedsøjemed. Cloudbaseret kommunikation med flere kanaler stiller en række nye muligheder til rådighed for personlig brand-engagement.

Der er også en stigning i efterspørgslen efter kapacitetstjenester, hvor hardwareinfrastruktur erstattes af cloudstyrede tjenester. Den oprindelige tendens var, at virksomhederne havde punkt-til-punkt-forbindelse til en enkelt cloud-udbyder. Imidlertid bliver brugen af multi-clouds - eller hybridinfrastruktur - mere udbredt med forskellige typer trafik tildelt cloududbyderen eller i det datacenter, der bedst passer til kravene. Med denne flerpunktsforbindelse kan organisationer få deres arbejdsgange betjent af AWS, nogle af Microsoft Azure, nogle af Google Cloud Platform - og disse organisationer har brug for sammenkobling mellem udbyderne for at opretholde en problemfri cloudtjeneste.

Pandemien viste os, hvor kritisk det er at have effektive kommunikations- og samarbejdstjenester. Tilgængeligheden af skyen gør disse tjenester mere tilgængelige, mere effektive, mere omkostningseffektive og mere sikre. Cloudkommunikation er blevet grundlaget for, hvordan vi vil drive forretning i fremtiden, og hvordan vores arbejdsstyrke og kundebase vil kunne forbindes. Cloudtjenester vil fortsat køre et paradigmeskift i både forretningsdrift og forbrugeradfærd. Udfordringen fremadrettet er at sikre et korrekt styret skridt fra traditionel kommunikation til den nye, bæredygtige skybaserede verden.