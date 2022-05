Airbnb lar ansatte jobbe fra alle verdenshjørner

Airbnb har annonsert nye retningslinjer som vekker interesse: alle ansatte, på alle nivåer, kan jobbe hjemmefra på permanent basis, uten noen innvirkning på lønn.



Administrerende direktør for selskapet, Brian Chesky, kunne fortelle ansatte at den gode nyheten kommer i kjølvannet av at hjemmekontor-ordningen fungerte godt under pandemien.



«For to år siden ble verden snudd på hodet. Vi stengte våre kontorer og plutselig jobbet vi fra soverom, kjellere og hjemmekontorer», begynte Chesky.



«På tross av alt har vi hatt de to mest produktive årene i selskapets historie. Selv om det har vært to utrolige år for Airbnb, så vet jeg at det har vært vanskelig for mange av dere.»

Airbnb-retningslinjene fungerer på følgende måte: ansatte kan utføre jobben de gjør fra hjemmet eller kontoret. Det innebærer også at den enkelte kan flytte hvor som helst innad landet de bor i, uten at det får noen innvirkning på lønn.



Ansatte som velger å flytte til et annet land må imidlertid belage seg på en forandring i lønn, men dette aspektet av regelendringene er ikke satt i stein. Hvis den ansatte ikke flytter permanent har hen mulighet til å jobbe fra hvor som helst i opptil 90 dager per år.



Chesky sier også at Airbnb vil fortsatt koordineres på samme måte, ved et fokus på to større lanseringer per år, men at de personlige møtene vil innebære større samlinger snarere enn kontinuerlige møter. Dette er en stor støtteerklæring til de ansatte, og viser at arbeid kan utføres uten at ansatte nødvendigvis må befinne seg på samme fysiske plass over et gitt antall timer.

En forandring på trappene

De store teknologiselskapene var noen av de første som gikk over til hjemmekontor under pandemien. Ikke er så rart, gitt kompetansen og kjennskapen til digitale samarbeidsverktøy.

I takt med at verden har fått mer kontroll på pandemien, har selskaper som Apple, Google og Microsoft i økende grad bedt ansatte om å komme tilbake til kontoret – gjerne som en prøveordning før en fullstendig reversering gjennomføres.



Andre, som for eksempel Meta, har gått i helt motsatt retning, og oppmuntrer ansatte til å bo og arbeide nær sagt hvor som helst – noe som kan sies å speile Mark Zukerbergs Metaverse-visjon.



Siden Microsoft Teams, Slack og andre arbeidsverktøy nå er enkelt tilgjengelige har alle tilgang på løsninger på et av dagens mest presserende problemer: hvordan skal man få arbeidsstokken til å trekke skuta i samme retning, uten at alle trenger å befinne seg på samme sted.



Det gjenstår å se hvorvidt Airbnb-modellen vil fungere i praksis, men selskapet har gjort det svært godt under pandemien – på tross av et kollaps innen reiseliv – så det er rimelig å anta at eksperimentet vil bære frukter.