Førsteinntrykk: Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6 Pro er en spennende utfordrer som tar sikte på å konkurrere med noen av de aller beste smarttelefonene på markedet. Vi har ikke rukket å prøve alle funksjonene Google tilbyr denne gangen, men det er ingen tvil om at førsteinntrykket er godt. Kameraet er førsteklasses, og det finnes nok av høydepunkter for alle som ønsker en helt ren Android-opplevelse.

Etter måned ut og måned inn med små drypp av informasjon og halvseriøse avsløringer er nå Google Pixel 6 Pro endelig her. Selskapet bekreftet i kveld alle detaljene om den nye telefonen, også hvor mye den kommer til å koste og når den kan kjøpes.



For ordens skyld, det sistnevnte gjelder kun i andre regioner. Google lanserer ikke sine telefoner i Norge, men det er mulig å importere telefonen på egen hånd. Merk at prisene da vil bære preg av at man eventuelt må betale moms.



Google Pixel 6 er selskapets første seriøse forsøk på en toppmodell som kan knive om salgstallene til de aller beste smarttelefonene på markedet akkurat nå, som eksempelvis Samsung Galaxy S21 Ultra, OnePlus 9 Pro og iPhone 13 Pro Max.



Telefonen lanseres samtidig som grunnmodellen – som for øvrig er langt rimeligere – Google Pixel 6. Den nye Pro-varianten tar sikte på å være flaggskipet i serien, og bruker i likhet med sin navnebror den nye Tensor-prosessoren, sammen med annen gjev innmat, et kamerasystem i toppsjiktet og en rekke andre forbedringer.



Vi har brukt Google Pixel 6 Pro i de siste dagene, og selv om vi ikke har hatt nok tid til å gi dere en fullstendig konklusjon, så kan du finne alle nøkkelpunktene om telefonen nedenfor, samt en foreløpig konklusjon.

Google Pixel 6 Pro – lanseringsdato og pris

Google Pixel 6 Pro ble avslørt den 19. oktober, etter over én måned med diverse, litt halvinformative, markedsføringskampanjer fra selskapet. Pixel 6 Pro skal lanseres i USA og Storbritannia den 28. oktober.

Over dammen koster Pixel 6 Pro 899 amerikanske dollar (omlag 7500 kroner) for versjonen med 128 GB lagringsplass. Den vil også være å finne i en 256 GB-variant, men hvor mye ekstra man må betale for dobbelt med plass er ikke tilgjengelig per nå.



Det er en hel del dyrere enn Google Pixel 5, som i sin tid ble lansert til 599 dollar (omlag 5000 kroner), men den er ganske så mye billigere enn andre toppmodeller, som eksempelvis Samsung Galaxy S21 Ultra eller iPhone 13 Pro Max (disse koster gjerne fra 12 000 kroner og oppover her til lands.)

Design og skjerm

Bilde 1 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 (Image credit: TechRadar)

Google Pixel 6-telefonene har et unikt utseende, med en horisontal kamerastripe som breier seg godt utover baksiden av telefonene. Dette er nok det mest spektakulære med designet, og vil nok ikke passe alle.



Stripen er tykk nok til at den legger seg et godt stykke over selve baksiden av telefonen, noe som antakeligvis kan virke irriterende – selv om det uten tvil gjør at mobilen får et særegent uttrykk.



Telefonen er også stor, så hvis du er ute etter en hendig liten sak bør du nok heller se i retning lillebror Pixel 6. Baksiden er utført i glass og beskyttet av Corning Gorilla Glass Victus-teknologi, noe som burde tilsi at den ikke lar seg ripe så lett.



Den har også IP68-sertifisering, hvilket vil si at den tåler både støv og vann, og burde takle en dupp i en sølepytt eller to, men vi ville nok ikke anbefalt å holde den under vann over lengre tid.

(Image credit: TechRadar)

De avrundede kantene sikrer at telefonen ligger godt i hånda, selv om enkelte kanskje vil føle at den er litt i glatteste laget – etter vår erfaring hjalp det det skreddersydde dekslet.



På bunnen av telefonen finner man USB-C-porten, mellom høyttalerne. På høyre hånd er av/på-knappen og volumknappene.



Pixel 6 Pro har en skjerm på 6,7 tommer og en såkalt QHD+-oppløsning, hvilket er en passende kombinasjon av størrelse og skarphet – oppløsningen på 1440 x 3120 er et enormt fremskritt kontra Pixel 5, fra 2020, med sine 1080 x 2340.



Skjermen har en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, noe som vil si at bildet på skjermen oppdateres dobbelt så raskt som i telefoner med et mer «vanlig» 60 Hz-panel. Dette betyr at bevegelser fremstår jevnere når man for eksempel spiller eller blar seg nedover i nettaviser.

Bilde 1 av 2 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 2 (Image credit: TechRadar)

Skjermen har også Googles første innebyggede fingeravtrykkleser, men foreløpig synes vi den har kranglet litt i bruk. Posisjoneringen er grei, men vi har måttet gi den flere forsøk på å lese av fingeren vår for å komme inn på testenheten.



Når det gjelder farger man har å velge mellom med Pixel 6 Pro, så er disse «Sorta Sunny» (gul og gull), «Cloudy White» (hvit og grå) og «Stormy Black» (svart og grå). 128 GB-varianten er å finne i alle tre fargekombinasjoner, mens 256 GB-versjonen kun finnes i «Stormy Black».

Kameraer

(Image credit: TechRadar)

Googles smarttelefoner bygges gjerne rundt selskapets kamerateknologi, og på papiret skal kamerasystemet i Pixel 6 Pro, uten tvil, være det beste vi har sett fra selskapet hittil. Man får et vidvinkelkamera på 50 MP, et ultravidvinkelkamera på 12 MP og et telefotokamera på 48 MP.



Telefotokameraet klarer opptil 4x optisk zoom, og i de beskjedne kameratestene vi har utført hittil, så klarte vi å ta detaljerte bilder med enkelhet med det nye 48 MP-kameraet.



Ultravidvinkelkameraet gir deg et synsfelt på 114 grader, noe som passer bra om man ønsker å få plass til flere folk i et gruppebilde, eller til det enorme fjellet i bakgrunnen.

Hovedkameraet, på 50 MP, er uten tvil en oppgradering kontra de foregående Pixel-telefonene, men vi ønsker å bruke litt lengre tid på testingen før vi kan gi deg mer inngående innsikt om hva det kan tilby.



På fremsiden av telefonen finner du et selfiekamera på 11,1 MP, med en blender på f/2,2. Bildene vi har tatt hittil med dette kameraet tok seg også godt ut, med naturlige hudfarger i portrettene vi tok.



Vi løper fortsatt rundt med 6 Pro og tar haugevis av bilder, så det kan være verdt å komme innom om noen dager, når bildegalleriene inneholder langt flere testbilder.

Ytelse og batteri

Pixel 6 Pro er den første telefonen fra Google som ikke tar i bruk Qualcomms Snapdragon-prosessorer, men som snarere innehar Googles egenproduserte silisium. Brikken på innsiden er helt ny, og den heter Tensor.



Vi vet ikke i detalj hva Tensor-brikken har å by på, og hvordan den skiller seg fra Snapdragon-prosessorer, men Google lover at man får mer enn nok kraft hvis man er ute etter en telefon med litt krutt i.



Når det gjelder hvordan kameraene samspiller med Tensor-brikken, så kreves det en hel del mer testing for å gi dere et godt inntrykk.

Det samme gjelder batteriet – vi har ikke hatt tid til å kjøre telefonen gjennom hele batteritestrekka ennå, men Google sier at Pixel 6 Pro varer én hel dag på én enkelt lading, og opptil 48 timer hvis du bruker telefonens såkalte Extreme Battery Saver-modus.



Batterikapasiteten er på 4905 mAh, noe som virker passende for en telefon på denne størrelsen.



Man får også hurtiglading med på kjøpet, dog ikke like rask som i enkelte andre Android-telefoner. Denne yter maks 30 watt, og telefonen skal klare å komme seg fra 0 % til 50 % på rundt 30 minutter.

Telefonen støtter også trådløs Qi-lading, men vi vet ikke hvor rask denne ladevarianten er ennå.



Et annet viktig aspekt man bør merke seg er at man ikke får med lader i esken, så man er helt nødt til å bruke en eksisterende USB-C-lader, kjøpe en når man skaffer seg telefonen eller holde seg til trådløs lading.

Foreløpig konklusjon

Pixel 6 Pro har et distingvert design som du antakeligvis kommer enten til å elske eller å hate, men den har mange funksjoner som virker svært forseggjorte, i alle fall etter vår relativt korte erfaring med telefonen. Dette ymter om at telefonen vil kunne ta opp kampen med noen av de aller beste smarttelefonene på markedet.



Vi gleder oss til å teste Google Pixel 6 Pro mer inngående, og bekrefte hvorvidt ovennevnte påstand medfører riktighet – så følg med i dagene som kommer.