Tid for en iPhone-oppgradering? iOS 27 vil angivelig droppe støtten for fire iPhone-modeller

iOS 27 vil angivelig droppe støtte for fire iPhone-modeller

Disse inkluderer iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max og iPhone SE (2020)

iOS 27 vil sannsynligvis bli offentliggjort 8. juni, så vi vil finne det ut sikkert da

Mens de fleste Android-produsenter nå forplikter seg til å støtte telefonene sine i en viss periode, gjør ikke Apple det, så vi vet aldri nøyaktig når en bestemt modell vil slutte å bli oppdatert. Men en ny lekkasje antyder at fire iPhone-modeller som fikk iOS 26 ikke vil være kvalifisert for iOS 27.

Dette kommer fra lekkasjen Momentary Digital, som legger ut på Weibo (via 9to5Mac), som delte en fullstendig liste over telefonene de forventer vil få iOS 27. Og det er en lang liste, der alt fra iPhone 12-serien og utover angivelig får oppdateringen – men det betyr at iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max og iPhone SE (2020) er ekskludert, til tross for at de alle kjører iOS 26.

Hvis denne informasjonen er korrekt, er det ikke veldig overraskende, ettersom dette nå er blitt er gamle telefoner – iPhone 11-serien vil være syv år gammel når iPhone 18-serien lanseres i september, og iPhone SE (2020) er bare rundt syv måneder nyere.

iPhone SE (2020) har hatt en god periode

To år på rad

Dette vil i så fall bety at det er andre år på rad at støtten for noen iPhone-modeller er blitt redusert, ettersom iPhone XS-serien sluttet å få oppdateringer i fjor. Det er bemerkelsesverdig fordi Apple ikke slutter å støtte telefoner hvert år.

Så vi tar denne påstanden med en klype salt, men den er absolutt troverdig, og betyr at hvis du har holdt fast ved en iPhone 11-modell eller en iPhone SE (2020), kan det være på tide å oppgradere.

iOS 27 ventes å bli avduket på WWDC 2026 8. juni, så vi kan kanskje vite sikkert hvilke telefoner som vil støtte den da – selv om den ferdige programvaren sannsynligvis ikke vil lanseres før i september.