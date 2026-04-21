iOS 27 kan sluta stödja fyra iPhone-modeller, så det kan vara dags att uppgradera

iOS 27 kan sluta stödja fyra iPhone-modeller

Det gäller iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max och iPhone SE (2020)

Apple väntas presentera iOS 27 den 8 juni

Medan de flesta tillverkare numera lovar ett visst antal år med uppdateringar är det inget Apple har gjort med sina äldre modeller. Därför vet vi sällan exakt när en specifik modell slutar få nya versioner av operativsystemet. En ny läcka tyder dock på att fyra telefoner som fortfarande kan köra iOS 26 inte kommer att få iOS 27.

Uppgifterna kommer från läckan Momentary Digital, som i ett inlägg på Weibo (via 9to5Mac) delade en lista över de telefoner som enligt uppgift kommer att få iOS 27. Listan är ganska lång och innehåller allt från iPhone 12-serien och framåt, men den saknar iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max och iPhone SE (2020), trots att alla dessa modeller kan köra iOS 26.

Om informationen stämmer är det inte särskilt förvånande, eftersom det handlar om ganska gamla telefoner. iPhone 11-serien kommer att vara sju år gammal när iPhone 18 lanseras i september, medan iPhone SE (2020) bara är runt sju månader nyare.

iPhone SE från 2020. (Image credit: Future)

Två år i rad

Samtidigt skulle det innebära att Apple slutar stödja vissa modeller två år i rad. Förra året slutade iPhone XS-serien få uppdateringar, vilket är anmärkningsvärt eftersom Apple inte brukar avsluta stödet för modeller varje år.

Vi bör därför ta uppgifterna med en nypa salt, men de känns ändå ganska trovärdiga. Om du fortfarande använder en iPhone 11-modell eller en iPhone SE (2020) kan det alltså vara dags att börja fundera på en uppgradering.

iOS 27 väntas presenteras under WWDC 2026 den 8 juni och då får vi sannolikt veta exakt vilka telefoner som kommer att stödjas. Den färdiga versionen av mjukvaran lär dock inte släppas förrän i september.