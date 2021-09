Windows 11 vil ha færre forhåndsinstallerte apper

Hvis du er som oss, så er det ikke rent få ganger du har ristet på hodet av alle de forhåndsinstallerte programmene i Windows 10. Microsoft ser ut til å ha innsett at det har gått over stokk og stein, og skal etter sigende gi seg med forhåndsinstallerte applikasjoner i Windows 11 – for det meste.



Ifølge MSPoweruser skal forhåndsinstallerte applikasjoner i Windows 11, som for øvrig lanseres 5. oktober 2021, ikke eksistere i samme grad som i forgjengeren. Enkelte applikasjoner som pleide å være forhåndsinstallerte i Windows 10 nå vil kun dukke opp som snarveier. Klikker brukeren på disse snarveiene vil operativsystemet prøve å installere applikasjonen.

En talsperson for Microsoft bekreftet til MSPoweruser at denne avgjørelsen «reduserer størrelsen på disken, og at du også vil få mindre bakgrunnsaktivitet på grunn av oppdateringer og mindre nedlastingstrafikk.»



I tillegg til å forandre hvordan forhåndsinstallerte apper fungerer, skal Windows 11 også gjøre enkelte drivere såkalte Features on Demand (FoD), med andre ord skal det ligge mindre programvare i selve installasjonspakken til OS-et som standard (for eksempel drivere til nettverksbrikker og Wi-Fi-funksjonalitet.)

Kommentar: Mindre ubrukelig programvare i Windows 11? Ja, takk!

Ved å forandre på hvilke applikasjoner og drivere som er forhåndsinstallert tar Windows 11 store steg mot bedre ytelse kontra forgjengeren. Har man mindre fjas installert slipper OS-et å ta seg av en nær endeløs mengde oppdateringer i apper du aldri bruker.



På den andre siden, så kan det være enkelte som har brukt for forhåndsinstallerte apper som eksempelvis To Do eller Xbox Game Bar, som nå antakeligvis må installeres manuelt. Hvilket nivå av medfølgende apper Microsoft skal legge seg på er et tveegget sverd, men uansett hvor mye programvare som mangler, så er programmene bare et par klikk unna, siden snarveiene uansett vil ligge tilgjengelig i start-menyen.



Til syvende og sist er dette en positiv forandring for brukere som ønsker å gå over til Windows 11 i oktober. Færre applikasjoner betyr et lettere OS som krever mindre av maskinvaren, og bør være til hjelp for alle med begrenset teknisk innsikt, som ikke ønsker å sitte i evigheter å knote med å forbedre ytelsen i operativsystemet.