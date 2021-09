Microsoft vil antakeligvis utbedre et av de største problemene i Windows 11

Windows 11 innehar en del imponerende forandringer som gjør at det skiller seg ut fra Windows 10, men det er enkelte forandringer, særlig når det gjelder oppgavelinjen, som ikke har blitt spesielt godt mottatt av folk flest – men det virker heldigvis som at Microsoft ikke vender det døve øret til.



Oppgavelinjen, elementet som (normalt sett) ligger på bunnen av skjermen om man bruker Windows, har fått noen av de største – og mest kontroversielle – forandringene i Windows 11, inkludert fjerningen av muligheten til å dra og feste ikoner/snarveier til linjen.



I Windows 10, og andre foregående versjoner av operativsystemet, var dette en kjekk måte å få tilgang til applikasjoner man ville starte, så det var mange som klødde seg i hodet da Microsoft bestemte seg for å fjerne funksjonaliteten.



Akkurat nå ser det ut til at Microsoft vurderer å gå tilbake på avgjørelsen, og tillate at man kan dra ikoner ned til oppgavelinjen.

Forandringer i planene

Som WinCentral skriver, hevder Twitter-kontoen til NTAuthority at oppgavelinjen på et eller annet tidspunkt vil komme til å støtte den populære funksjonaliteten.

Microsoft *is* planning to have the Windows 11 taskbar drag issues solved. Undocked taskbar already supports this, WindowsUdk however restricts it behind some features not being 'supported'.September 18, 2021 See more

NTAuthority-kontoen ser ut til å være styrt av en utvikler med kjennskap til Windows 11 og andre Microsoft-produkter, men vi kan ikke personlig gå god for validiteten i innholdet (dog, WinCentral ser ut til å ha full tillit til uttalelsene.)



Kontoen delte en video som viser at Windows 11, i enkelte omstendigheter, allerede nå støtter festing av ikoner til oppgavelinjen.

If hook-enabling features 13, 14 and 15 in https://t.co/16S9m3TW6G.TaskbarModel:IsSupported, you can already drag onto apps (in build 22458). pic.twitter.com/JECIO5O62ASeptember 18, 2021 See more

Med tanke på at funksjonen, på sett og vis, allerede er å finne i Windows 11, og at Microsoft har fått såpass hard medfart ved å fjerne funksjonen, så tror vi at avgjørelsen blir reversert, og at oppgavelinjen igjen vil kunne utføre gamle kunster – uansett hva slags autoritet NTAuthority eventuelt har eller ikke har. Hvorvidt vi får tilbake funksjonaliteten før lanseringen den 5. oktober er dog mer usikkert.

Kommentar: Systemet fungerer (forhåpentligvis)

Hvis Microsoft faktisk har planer om å gjeninnføre en mer tradisjonell oppgavelinje, hvis mangler per nå er det største problemet med Windows 11, etter vår erfaring, så viser det at selskapet faktisk tar tilbakemeldinger fra tidlige brukere på alvor.



Det er helt klart gode nyheter, og er en av grunnene til at Microsoft gjorde Windows 11 tilgjengelig såpass tidlig som de gjorde. Ikke bare hjelper de såkalte Insider-versjonene av Windows 11 Microsoft med å finne programvarefeil og andre problemer med OS-et før lanseringen (siden brukere fortløpende sender inn tilbakemeldinger om eventuelle problemer), men selskapet får også muligheten til å lytte brukernes erfaringer med funksjoner eller elementer i Windows 11, og om de er populære eller ei.



Hvis Microsoft nå faktisk har bestemt seg for å forandre på funksjonaliteten i operativsystemet på bakgrunn av negative tilbakemeldinger, så er det et tegn på at systemet fungerer som det skal, og at Windows 11 drar nytte av dette, og forhåpentligvis ender opp med å bli et bedre produkt.