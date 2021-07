Har du lyst til oppgradere til Windows 11 gratis? Da må du vente til 2022

Hvis du trodde du kunne oppgradere til Windows 11 gratis med det første må vi dessverre skuffe deg. Microsoft har avslørt at Windows 10-brukere må vente til 2022 med å oppgradere.



Selv om Windows 11 kommer til å dukke opp i nye PC-er og bærbare PC-er «senere i 2021», ifølge en tvitring ført i pennen av den offisielle Twitter-kontoen for Windows (se nedenfor), så kommer «utrullingen av oppgraderingen til Windows 10-enheter allerede i bruk i dag begynne i 2022.»

Windows 11 is due out later in 2021 and will be delivered over several months. The rollout of the upgrade to Windows 10 devices already in use today will begin in 2022 through the first half of that year.June 25, 2021 See more

Med andre ord, hvis denne informasjonen står seg, så ser det ut til at man må kjøpe seg en ny maskin, med Windows 11 forhåndsinstallert, om man skal få fatt i Windows 11 i 2021.

Vi smører oss

Basert på Microsofts uttalelser, så vet vi at Windows 11 kommer til å være tilgjengelig som en gratis oppgradering for Windows 10-brukere, så lenge disse har en kompatibel PC.



Microsoft lanserte et såkalt PC Health Check-verktøy, som kunne brukes til å sjekke om en PC kunne kjøre Windows 11, men har i etterkant fjernet applikasjonen i kjølvannet av tilbakemeldinger fra brukere. Noe av kritikken gikk på at verktøyet ikke gav detaljert informasjon om hvorfor maskiner eventuelt ikke var kompatible. Selskapet sier at de har planer om å relansere verktøyet nærmere lansering.



En annen het potet er at Windows 11 krever såkalt TPM-funksjonalitet (trusted platform module), hvilket gjerne kommer i form av en IC-brikke på hovedkortet. Problemet er at dette er maskinvare som en god andel brukere mangler, hvilket umuliggjør oppgradering for mange.

Selv om du har en kompatibel PC, så ser det altså ut til at du må vente til 2022 (minst) for å få fatt i Windows 11. Det at Microsoft bruker ordet «utrulling» («rollout») ymter om at selskapet kommer til å tilby oppgradering for Windows 10-brukere gradvis, og selv om det kan bety litt ventetid for den enkelte, så høres det likevel ut som en god idé, siden det potensielt kan begrense større problemer, og tillate en kontinuerlig overvåkning og finpuss på prosessen fra Microsofts side.



Siden vi ikke har hørt noe spesifikt fra Microsoft angående når Windows 11 kommer til å bli tilgjengeliggjort for kjøp, som et separat produkt, og i så fall hvor mye det kommer til å koste – hvis det i det hele tatt blir gjort tilgjengelig som et separat produkt – så kan dette potensielt være en raskere måte å skaffe seg Windows 11 på, hvis du er villig til å betale for det.

En betaversjon av Windows 11 kommer snart til å bli tilgjengeliggjort, men hvis du ikke er desperat etter å prøve det nye operativsystemet, så anbefaler vi heller å vente til den endelige versjonen blir tilgjengelig – særlig hvis du ikke har en dedikert testmaskin til oppgaven – siden bruk av en betaversjon innebærer at man i praksis fungerer som en forsøkskanin, hvis jobb er å finne programvarefeil.

Kilde: Notebook Check