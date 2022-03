Vent nå litt... er dette OnePlus 10 eller en helt ny OnePlus-telefon?

Rett etter at OnePlus 10 Pro ble annonsert for det internasjonale markedet dukket et fotografi av en ukjent OnePlus-telefon opp på nett, noe mange mener kan være grunnmodellen OnePlus 10 – men er ikke den avbildede telefonen litt snål?



Bilde var først å finne på Weibo (et kinesisk sosialt medium), og kilden ymter om at dette kan være OnePlus 10 – noe de fleste andre nyhetssider ser ut til å være enige i, men stemmer det virkelig? Vi er ikke like sikre.



For det første ligner ikke telefonen – avbildet nedenfor – mye på OnePlus 10 Pro. Vi ser at baksiden, som for øvrig er svart og hvit, har en helt annen kamerahump enn storebror Pro, som ser ut til å huse helt andre typer objektiver.

(Image credit: Weibo)

Det er selvsagt ikke slik at OnePlus 10 nødvendigvis må se identisk ut som OnePlus 10 Pro, men OnePlus 9 lignet langt mer på OnePlus 9 Pro enn det som skal være årets modell gjør på inneværende Pro-modell. En av objektivene ser faktisk enda større ut enn de man finner i OnePlus 10 Pro – noe vi egentlig ikke forventer fra en rimeligere variant i serien.



Et mer konkret argument for at dette ikke er OnePlus 10 finner man i at selskapet selv har meldt om at det ikke blir noe av OnePlus 10. I en pressebriefing OnePlus holdt under MWC 2022, som TechRadar tok del i, sa OnePlus-sjef Pete Lau at det kun vil være én modell i OnePlus 10-serien – OnePlus 10 Pro.

Det er selvsagt alltids en mulighet for at han forsnakket seg, eller kanskje mente at kun én OnePlus 10-modell vil være å finne i vesten, og at det kun er Kina som får resten, men det virker lite sannsynlig.



I tillegg, hvis en OnePlus 10 faktisk eksisterer, så ville vi antakeligvis ha hørt mer om telefonen – i det minste i form av lekkasjer, men tiden begynner også å løpe ut når det gjelder en annonsering. Da selskapet avslørte at OnePlus 10 Pro kommer til å bli lansert internasjonalt, hadde de samtidig god anledning til å annonsere lillebror i serien, men vi så ikke snurten av noen ny mobiltelefon. Konklusjonen blir nødvendigvis derfor at telefonen på bildet ikke er OnePlus 10.

Kommentar: Hva er dette for en mystisk OnePlus-modell?

Hvis det ikke er OnePlus 10, hvilken telefon er det? Først og fremst, så er det allmennkunnskap at man må ta slike bildelekkasjer med en klype salt. Bildene ser ut til å vise en faktisk telefon, men det er likevel mulig at det er en slags falsk modell, eller en prototyp som aldri blir lansert.



Likevel er det en viss mulighet for at den avbildede modellen kommer på markedet, men ikke under navnet OnePlus 10 – og heller ikke under navnet OnePlus 10 Ultra, siden en slik modell heller ikke eksisterer, ifølge Lau.



Dette kan dermed være en helt ny modell, som befinner seg i en annen serie, for eksempel en ny Nord. Samtidig ser kameraene ganske så dyre ut, så vi synes også dette høres litt rart ut.

Vi kan være vitne til begynnelsen av en helt ny serie fra OnePlus. I det ovennevnte møtet, der Lau bekreftet at OnePlus 10 ikke eksisterer, sa selskapet også at de i 2022 «[...] vil fortsette å lansere flere produkter, i et større prisspenn.» Dermed er ikke en ny telefonserie helt usannsynlig.



Uansett hvilken telefon det kan være snakk om, så er det en viss mulighet for at disse vil få en ladekapasitet på 150 watt, siden selskapet allerede har bekreftet at denne teknologien er på vei til en telefon i nær fremtid – og slikt noe regner vi med at får sin debut i en relativt dyr modell.

Kilder: LetsGoDigital og Phone Arena