Seagate avslører verdens raskeste harddisk

Seagate har endelige avslørt de offisielle spesifikasjonene i sin første harddisk med dobbel-aktuator, nemlig Mach.2 Exos 2x14. Det magnetplatebaserte vidunderet er nå oppført på selskapets hjemmesider.



Selv om SSD-er nå er som standard å regne i både bærbare PC-er og arbeidsstasjoner er det likevel slik at tradisjonelle harddisker fortsatt brukes i datasentre, siden disse fortsatt kan tilby lagring av store mengder data til en relativt billig penge. Med Mach.2 og sine to aktuatorer tar Seagate imidlertid sikte på å øke hastigheten på hvor raskt harddisker kan overføre data, uten at lagringskapasiteten blir mindre.



Normalt sett har harddisker én aktuator-arm med flere lese- og skrivehoder, mens Mach.2-diskene har to, slik at både sekvensiell og randomisert lese/skrive-hastighet skal kunne dobles. Seagate har jobbet sammen med Microsoft siden slutten av 2017 med utviklingen av fleraktuator-teknologi, og etter Mach.2 Exos 2X14-spesifikasjonene å dømme har arbeidet båret frukter.

Selskapets første Mach.2-harddisk har en kontinuerlig overføringshastighet på 524 MB/s, hvilket faktisk er hakket raskere enn Exos 15E900, og dermed verdens raskeste harddisk akkurat nå.

Seagate Exos 2X14

Seagate Exos 2X14 har en kapasitet på 14 TB, men enheten er i bunn og grunn to harddisker på 7 TB hver som fungerer i tospann i et hermetisk lukket chassis fylt med helium. Den har en rotasjonshastighet på 7200 RPM, en flersegmentert cache (en type cache som holder på dataene lengre i samme cache-områder) på 256 MB og et enkelt SAS-grensesnitt på 12 GB/s.



Når denne disken sitter i en server vil vertssystemet gjenkjenne Exos 2X14 som to logiske drev som kan adresseres hver for seg. Den sekvenseielle les/skriv-hastigheten i Seagates nye harddisk er så rask at den kan tukte selv enkelte rimelige SSD-er (både SATA og SAS-baserte), og prisen per TB er likevel langt lavere.



Ytelseshoppet innføres dog ikke helt uten abere. Den nye enheten bruker mer strøm enn tradisjonelle harddisker, noe som i praksis vil si at Exos 2X14 trekker 7,2 watt når den ikke er bruk (men er påslått), og opptil 13,5 watt ved høy aktivitet. Dette ligger noe over det som normalt sett anbefales når det gjelder maksimalt energiforbruk i harddisker på 3,5 tommer. Datasentre kan likevel velge å ta i bruk PowerBalance, en Seagate-nyvinning som kan redusere strømbruken, men som samtidig senker den sekvensielle lese/skrive-hastigheten med 50 prosent, mens den randomiserte lese/skrive-hastigheten senkes med fem til ti prosent.



Selv om Seagate Mach.2 nå står oppført på selskapets hjemmeside er harddisken kun tilgjengelig for kjøp for enkelte kunder, og kommer ikke i ordinære nettbutikker med det første. Likevel er det ikke umulig at selskapets fleraktuator-teknologi etter hvert dukker opp i andre harddisker.

