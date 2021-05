Seagate saattoi paljastaa juuri maailman nopeimman HDD-aseman

Seagate on julkistanut viralliset tiedot yhtiön ensimmäisestä tuplatoimilaitteisesta kiintolevystä, Mach.2 Exos 2X14:stä omilla kotisivuillaan.

Vaikka SSD-asemat ovat nousseet jo standardeiksi myös yrityskannettavissa, HDD-asemia käytetään edelleen laajalti datakeskuksissa näiden kustannustehokkuuden vuoksi, sillä ne tarjoavat huomattavasti enemmän tallennustilaa paljon edullisemmalla hinnalla. Seagaten Mach.2 monitoimilaiteteknologian avulla pyritään kuitenkin kasvattamaan HDD-asemien siirtonopeutta heikentämättä näiden tallennuskapasiteettia.

Perinteisissä HDD-asemissa on ainoastaan yksi toimilaite, joka lukee ja kirjoittaa. Yhtiön Mach.2-asemissa toimilaitteita on kaksi, jolloin ne tuplaavat sekä peräkkäisen- että satunnaisen kirjoitus- ja lukunopeuden. Seagate on työskennellyt teknologian parissa läheisesti Microsoftin kanssa jo vuodesta 2017 lähtien.

Yhtiön ensimmäisessä Mach.2-asemassa on pysyvä 524 Mt/s siirtonopeus, joka on nopeampi kuin Seagaten Exos 15E900:n vastaava ja tekee siitä siten nopeimman HDD-aseman koko maailmassa.

Seagate Exos 2X14

Seagaten Exos 2X14 HDD:n kapasiteetti on 14 Tt, mutta asema koostuu käytännössä kahdesta 7 Tt -HDD:stä, jotka on liitetty yhteen hermeettisesti suljettuun ja heliumilla täytettyyn 3,5 tuuman koriin. Sen karanopeus on 7200 RPM:ää, siinä on 256 Mt monilohkoitettu cache sekä yksi SAS 12 Gt/s -liitin.

Kun kiintolevyn kytkee datakeskuksessa olevaan palvelimeen, isäntäpalvelin näkee Exos 2X14:n kahtena erillisenä asemana, joihin voi viitata itsenäisesti. Seagaten uuden HDD-aseman peräkkäinen luku- ja kirjoitusnopeus on oikeastaan niin suuri, että se yltää jopa joidenkin edullisten SATA/SAS SSD -asemien lukunopeuksiin.

Parempi suorituskyky näkyy tosin myös korkeammassa kulutuksessa. Exos 2X14 tarvitsee 7,2 W virtaa lepotilassa ja jopa 13,5 W raskaassa käytössä. Yleiset datakeskuksessa olevat HDD-asemat syövät virtaa 12 W. Seagaten uutukaisten kohdalla datakeskukset voivat kuitenkin hyödyntää PowerBalance-toimintoa pienentääkseen kulutusta, mutta tämä laskee myös peräkkäisiä luku- ja kirjoitusnopeuksia 50 prosentilla ja satunnaisia luku- ja kirjoitusnopeuksia 5-10 prosenttia.

Vaikka Seagaten Mach.2 HDD -asemat on jo listattuna yhtiön kotisivuilla, kiintolevy on ainoastaan saatavilla valikoiduille asiakkaille, eikä sitä ole tarkoitus tuoda yleiseen myyntiin vielä hetkeen. Yhtiön uusi monitoimilaiteteknologia saatetaan nähdä kuitenkin ennen pitkään myös muissa HDD-asemissa.

