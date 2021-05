Seagate har netop afsløret verdens hurtigste harddisk

Seagate har omsider afsløret specifikationerne for den første nye harddisk, Mach.2 Exos 2X14, der bruger virksomhedens nye styringsteknologi, og har opført den på deres hjemmeside.

Selvom SSD'er er blevet standard til både laptops og desktops, er der stadig plads til traditionelle harddiske, fortrinsvis i datacentre, fordi harddiske stadig giver god mulighed for at opbevare store datamængder til en relativt lav pris. Den nye teknologi giver også bedre overførselshastigheder uden at ofre lagringskapacitet.

De nye Mach.2-diske fra Seagate giver bedre læse- og skrivehastigheder til både sekventiel såvel som tilfældig læsning og skrivning.

Seagate har arbejdet tæt sammen med Microsoft siden udgangen af

2017 for at udvikle den nye teknologi og baseret på Mach.2 Exos 2X14-specifikationer må man sige, at indsatsen betalt sig. Virksomhedens første Mach.2-harddisk har en konstant overførselshastighed på 524MB/s, hvilket er hurtigere end den tidligere hastighedsmaster, Exos 15E900.

Seagate Exos 2X14

Seagate Exos 2X14 har en lagerkapacitet på 14 TB, men 'under emhætten' handler det reelt om to sammenkoblede diske på hver 7 TB i et hermetisk forseglet og heliumfyldt chassis på 3,5". Hastigheden er 7200 RPM og der er 256 MB multi -segmenteret cache og en SAS-forbindelse, der tillader hastigheder på 12 GB/s.

Hvis disken er tilsluttet en server i et datacenter, vil systemet se og håndtere Exos 2X14 som to logiske diske, der er tilgængelige separat. Læse- og skrivehastighederne på denne nye harddisk er så høje, at de kan konkurrere med nogle af de billigere SATA/SAS-baserede SSD'er, men til en langt lavere pris pr. TB lagerplads.

Imidlertid kommer ydelsen på bekostning af et højere energiforbrug, og Exos 2X14 bruger ca. 7,2 W i dvaletilstand for at gå op til 13,5 W ved tungere brug. Dette er endnu højere end de 12 W, der normalt anbefales til lignende harddiske i datacentre. Det er dog muligt at bruge Seagates PowerBalance-teknologi til at reducere energiforbruget, om end på bekostning af hastigheden, nemlig ca. 50 procent lavere sekventiel læse/skrivehastighed og ca. 5-10 procent lavere tilfældig læse/skrivehastighed.

Selvom Seagates første Mach.2-diske nu er opført på virksomhedens websted, er de i øjeblikket kun tilgængelige for udvalgte kunder og vil ikke være tilgængelig på markedet i den nærmeste fremtid. På den anden side er det sandsynligt, at selve teknologien kan nå andre harddiske i fremtiden, så flere mennesker kan drage fordel af den øgede læse- og skrivehastighed.

Kilde: Tom's Hardware