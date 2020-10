Så bra PC trenger du for å matche Xbox Series X – ifølge systemkravene til «The Medium»

Av alle bekreftede spill som skal komme til Xbox Series X er det «The Medium» som virker mest interessant, og nå har Steam publisert systemkravene til spillet, noe som viser hva kaliber PC-en din må være av om den skal klare å spille dette nestegenerasjonsspillet.



De gode nyhetene er at minimumskravene ikke er det helt store, hvilket betyr at de aller fleste med en halvveis grei PC vil kunne spille dette spillet uten å måtte bite i det sure eplet og investere i en Xbox Series X (dette sure eplet virker ganske så velsmakende, altså.)

Om man dog vil ha en opplevelse på lik linje med den man får på Microsofts nye konsoll så blir PC-komponentene som trengs noe dyrere.



Dette er spesifikasjonene til «The Medium», ifølge Steam:

Minimum:

Krever 64-bit-prosessor og -operativsystem

OS: Windows 10 (kun 64 bit)

Windows 10 (kun 64 bit) Prosessor: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2500X

Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2500X Minne: 8 GB RAM

8 GB RAM Skjermkort: 1080p Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon R9 390X (eller tilsvarende med 4 GB VRAM)

1080p Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon R9 390X (eller tilsvarende med 4 GB VRAM) DirectX: Versjon 11

Versjon 11 Lagring: 30 GB tilgjengelig plass

30 GB tilgjengelig plass Lydkort: DirectX-kompatibelt, anbefalt med hodetelefoner

Anbefalt:

Krever 64-bit-prosessor og -operativsystem

OS : Windows 10 (kun 64 bit)

: Windows 10 (kun 64 bit) Prosessor: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X Minne: 16 GB RAM

16 GB RAM Skjermkort: 1080p Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / Radeon RX Vega 56 | 4K Nvidia GeForce RTX 2070 / Radeon RX 5700 XT

1080p Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / Radeon RX Vega 56 | 4K Nvidia GeForce RTX 2070 / Radeon RX 5700 XT DirectX: Versjon 12

Versjon 12 Lagring: 30 GB tilgjengelig plass

30 GB tilgjengelig plass Lydkort: DirectX-kompatibelt, headphones recommended

DirectX-kompatibelt, headphones recommended Tilleggsinformasjon: Nvidia GeForce RTX 2080 ved 4K med ray tracing

Xbox-alternativene

Selv om minimumskravene bør være overkommelige for de fleste er det likevel slik at man forventer at Xbox Series X kommer til å kjøre «The Medium» i 4K-oppløsning. For å gjøre dette på en PC er man nesten nødt til å ha et Nvidia GeForce RTX 2070 eller et Radeon RX 5700 XT – hvilket er to ganske så høytytende og dyre skjermkort.



Hvis Xbox Series X også klarer å kjøre «The Medium» med ray tracing påslått, så må man på PC matche med et GeForce RTX 2080, et skjermkort med en pris som kan gi bakoversveis til de fleste.



Likevel, siden PC-spill gjerne har et drøss med grafikkinnstillinger, så bør det være mulig å finjustere på en del innstillinger, slik at «The Medium» ikke hakker altfor mye på rimeligere maskinvare; og, som sagt, minimumskravene bør ikke virke avskrekkende på gamere som higer etter å spille «nestegenerasjonsspill» på PC-en de nåværende har.

Samtidig er det ganske spennende å tenke på at en Xbox Series X potensielt kan begynne å nærme seg ytelsen til en PC med et RTX 2080-skjermkort, særlig tatt i betraktning at konsollen antageligvis vil legge seg en hel del under Nvidias skjermkort i pris.



Interessant nok, som en forumbruker på Resetera merket seg, står det ingenting om at man trenger en SSD i systemkravene. SSD-er er langt raskere enn tradisjonelle harddisker, og er en av de store salgsargumentene for både Xbox Series X og PS5.



«The Medium» er et spill der man som spiller skal kunne skifte sømløst mellom verdener (flere verdener ende opp på skjermen samtidig), og som man derfor har mistenkt at bruker SSD-teknologi, men om du kan kjøre spillet på en PC uten en SSD, så kan det faktisk være at man ikke trenger SSD-hastigheter, slik som man opprinnelig trodde.