Test: AMD Radeon RX 5700 XT

AMD Radeon RX 5700 XT er uten tvil et glimrende grafikkort, og det skiller seg ut i et stadig mer konkurransepreget marked.

AMD Radeon RX 5700 XT kommer på et tidspunkt der AMD dominerer salgslistene på CPU-siden. Prosessorer som AMD Ryzen 7 2700X og den splitter nye Ryzen 9 3900X har gjort at AMD har gjennomført et comeback i prosessormarkedet som ingen så komme for et par år siden.

Samtidig har selskapet strevet med å lage grafikkort som klarte å ta verden med storm, og det gjelder til og med nylig lanserte AMD Radeon VII. Nye Radeon RX 5700 XT og til en viss grad også Radeon RX 5700 prøver på sin side å utnytte den nye RDNA-arkitekturen til å stjele en større del av markedet som i stor grad er preget av Nvidias Turing-kort.

Og vi kan slå fast at dette kortet får det til. AMD Radeon RX 5700 XT sikter seg inn på sin opprinnelige hovedkonkurrent Nvidia GeForce RTX 2070, og leverer glimrende ytelse i tillegg til en rekke nye funksjoner. Selv sammenlignet med nye Nvidia GeForce RTX 2060 Super, så klarer AMD Radeon RX 5700 XT å holde stand.

Bilde 1 av 6 (Image credit: Future) Bilde 2 av 6 (Image credit: Future) Bilde 3 av 6 (Image credit: Future) Bilde 4 av 6 (Image credit: Future) Bilde 5 av 6 (Image credit: Future) Bilde 6 av 6 (Image credit: Future)

Pris og tilgjengelighet

AMD Radeon RX 5700 XT er tilgjengelig nå for rundt 4400 kroner i norske nettbutikker, noe som sikrer at det blir konkurransedyktig mot sin opprinnelige rival Nvidia GeForce RTX 2070 som er langt dyrere.

Problemet er bare at Nvidia nylig lanserte Nvidia GeForce RTX 2060 Super som bare ligger på noen hundrelapper mer enn AMDs kort, noe som stjeler mye av forspranget AMD hadde.

De to kortene leverer nemlig relativt lik ytelse, og i noen tester er det ene raskere, mens i andre er det motsatt. AMD Radeon RX 5700 XT er fortsatt et veldig godt kjøp (og det fleste variantene er også billigere enn de fleste RTX 2060 Super-kortene), men det knuser ikke konkurrenten helt slik AMD kanskje hadde håpet. Det gjelder ikke minst på grunn av AMD-kortenes kjøleløsning, noe vi kommer tilbake til senere.

(Image credit: Infogram)

Funksjoner og brikkesett

De nye Navi-kortene til AMD er ikke de første på markedet som er basert på 7 nm-teknologi, men de er de første av denne typen som er bygget spesifikt for spilling. AMD håper å øke rasterytelsen i spill gjennom å optimalisere grafikkarkitekturen for akkurat dette, fremfor den compute-fokuserte ytelsen til AMD Radeon VII.

I praksis betyr det at tross at Radeon RX 5700 XT har en svakere GPU teknisk sett, så kan dette kortet likevel konkurrere med Radeon VII. Faktisk skal arkitekturen kunne levere opptil 1,25 ganger høyere ytelse ved samme klokkehastighet sammenlignet med forrige GCN (Graphics Core Next), og sammen med overgangen til 7 nm gir det store fordeler for Radeon RX 5700 XT.

I tillegg bringer det nye kortet også med seg en rekke nyvinninger.

Blant annet har AMD lagt til en funksjon de kaller Radeon Image Sharpening, en funksjon som skal gjør bilder skarpere på en intelligent måte. Blant annet gjøres dette ved at funksjonen påvirkes av kontrast, slik at du ikke får merkelige feil eller støy i komplekse bilder. Best av alt er det at det vil fungere med de fleste spill uten at spillutviklerne må legge til støtte.

Skulle de likevel velge å gjøre det, så kan de også aktivere Contrast Adaptive Sharpening eller CAS, gjennom det nye FidelityFX-systemet. Dette er et bibliotek med bildeforbedringsteknologi med åpen kilde kode, og det burde fungere med de fleste GPU-er, enten nå eller i fremtiden. Samtidig antar vi at det vil fungere best med AMDs kort.

AMD Radeon RX 5700 XT har også en funksjon som er rettet spesielt mot esport-spillere som ikke først og fremst bryr seg om bildekvalitet, men som er mer interessert i rå ytelse. De kan nemlig aktivere AMD Anti-Lag, som skal gi mye lavere forsinkelse. Ved å sikre at prosessoren ikke sender nye bilder til GPU-en før den er klar, så unngår man at det oppstår en buffer med bilder som venter på å bli vist, noe som vanligvis kan føre til forsinkelse i spill som Counter-Strike: Global Offensive.

Bilde 1 av 7 (Image credit: Infogram) Bilde 2 av 7 (Image credit: Infogram) Bilde 3 av 7 (Image credit: Infogram) Bilde 4 av 7 (Image credit: Infogram) Bilde 5 av 7 (Image credit: Infogram) Bilde 6 av 7 (Image credit: Infogram) Bilde 7 av 7 (Image credit: Infogram)

Spesifikasjonene til vår testmaskin: CPU: 3,8 Ghz AMD Ryzen 9 3900X (12 kjerner, 70 MB cache, opptil 4,6 GHz)

RAM: 16 GB G.Skill TridentZ Royale DDR4 (3400 MHz) Hovedkort: ASRock Taichi X570

Strømforsyning: Corsair RM850x

Lagring: 2 TB Gigabyte Aorus M.2 SSD (NVMe PCIe 4.0 x4) Kabinett: Corsair Crystal Series 570X RGB

Operativsystem: Windows 10

Ytelse

Uansett hvor mange kule funksjoner du får med på kjøpet, så er det likevel den rå ytelsen teller – ikke minst i en verden som er dominert av Nvidias Turing-kort. Og AMD Radeon RX 5700 XT gir deg en glimrende 1440p-maskin.

Spill som Metro Exodus og World War Z kjører som smør i 1440p, og vi opplevde ingen store fall i ytelse uansett hvor krevende spillet ble. AMD Radeon RT 5700 XT strever derimot en del hvis du øker oppløsningen til 4K, men det hadde vi også forventet. Det er tross at ikke det kortet er laget for.

Og våre benchmark-tester viser det samme. 3D Mark TimeSpy Extreme ga oss et resultat på 4119, noe som betyr at det med knapp margin slår Nvidia GeForce RTX 2060 Super som endte opp med 4117.

Bilde 1 av 4 (Image credit: Infogram) Bilde 2 av 4 (Image credit: Infogram) Bilde 3 av 4 (Image credit: Infogram) Bilde 4 av 4 (Image credit: Infogram)

Det samme så vi også da vi kjørte benchmark-tester i faktiske spill. Metro Exodus ga oss 64 fps, not Nvidia GeForce RTX 2070 som endte opp med 61. Litt overraskende var det også at RX 5700 XT klarte å produsere 30 fps i 4K med ultra-innstillinger, noe som i hvert fall kan regnes som spillbart om enn ikke godt nok for mange PC-spillere.

En ting vi må trekke frem er imidlertid kjøleløsingen til referansekortet vi testet. Den er nemlig basert på et blåsedesign, en løsning som fungerer godt til mindre maskiner som ikke trenger å flytte store mengder luft. Vi tror imidlertid at en løsning med to vifter ville gitt lavere temperaturer for dette kortet, og vi opplevde i praksis at vårt testeksemplar av RX 5700 XT kunne nå opp i hele 81 grader.

Foreløpig er det kun kort med referansedesign som er tilgjengelig i butikkene, men hvis du har litt is i magen så tar det nok ikke lang tid før produsentene slipper nye kort med bedre kjøleløsninger.

AMD Radeon RX 5700 XT er et sprekt grafikkort, og det er definitivt verdt en titt hvis du er på jakt etter en oppgradering. Ikke minst gjelder det hvis du fortsatt har et eldre AMD-kort som RX 500 eller 400.

(Image credit: Future)

Konklusjon

AMD Radeon RX 5700 XT er uten tvil et av de beste grafikkortene AMD har laget på årevis. Det gir deg glimrende ytelse i 1440p, og massevis av funksjoner som kan utnyttes fra dag én.

Samtidig er det umulig å overse betydningen av Nvidia GeForce RTX 2070 Super og RTX 2060 Super. Hvis AMD klarer å senke prisen på sitt kort med en 500-lapp (og produsentene slipper varianter med bedre kjøleløsninger) så blir valget enkelt, men foreløpig er det ikke like selvsagt hva du skal velge.

Det er uansett ingen tvil om at AMD Navi har stort potensial, og med tanke på at dette er første generasjon som er basert på denne arkitekturen så er vi spent på se hva fremtiden vil bringe.