En gaming-PC kommer i flere varianter. Det finnes bærbare datamaskiner for gamere på farten, stasjonære datamaskiner til deg som har en fast gamingstol, eller så er du kanskje av den typen som vil bygge PC selv? Uansett hva dine ønsker er, finnes det noe til ditt gamingbehov. Her er vår gaming-PC guide for å hjelpe deg.

Gaming-PC- Hva må du tenke på?

Plass

Budsjett

Bruk

Mobilitet

Tidsperspektiv

Byggkompetanse

Gaming-PC: Dine valg

Gaming-PC: Bærbar

Gaming-laptoper har utviklet seg mye de siste årene. De er ikke bare på samme prisnivå, men stiller også likt på ytelse mot sin stasjonære databror. Mobiliteten gjør det også lettere å samles til LAN-party og at maskinen kombineres som skole-PC. På de aller fleste gaming-laptopene kan du velge ulike konfigurasjoner, noe som gjør at det er store prismessige variasjoner. De mest avanserte gaming-laptopene koster langt over 30 000 kroner. Du må nok uansett regne med minst 10 000 kroner for å få en god laptop til gaming. Noe ekstra utstyr som mus må også kjøpes inn, men ikke like mye som om du går for en stasjonær gaming-maskin.

Bærbar gaming-PC Fordeler Bærbar (jada, sier seg selv)

LAN-party

Gaming på farta

Mindre plass

Brukes til skole

Batteridrevet Ulemper Viftestøy kan forekomme

Kan fort bli varm

Vanskelig å endre hardware

Bærbar gaming-PC: Gode tilbud

(opens in new tab) Acer Nitro 5 AN517-54 17,3" (opens in new tab)

Sterk 8 kjerners Intelprosessor på inntil 4,9 GH. RGB-tastatur. Maskinen er perfekt for gaming og skolearbeid. Wi-Fi 6 og Killer™ Ethernet for bedre responstider.

(opens in new tab) Komplett Khameleon 12i Slim 15,6 (opens in new tab)

Khameleon er Komplett sine gaming-laptoper. En fiks ferdig gaming-laptop eller der du velger utvalgte komponenter. Klar for spilling rett ut av esken. Denne maskinen er lett å ta med seg og kan kombineres som skole-PC.

Gaming-PC: Stasjonær

En stasjonær maskin krever en fast gamingpult å bo på. Stasjonære har bedre luftemuligheter og man kan legge inn nye komponenter om man vil.

Stasjonære varianter krever ekstra utstyr som skjerm, tastatur og mus, men er tradisjonelt rimeligere totalt enn en bærbar datamaskin. Spesielt i midt-toppsjiktet. En ulempe kan være at totalpakken du får ikke er så sterk som om du hadde bygget PC-en selv. På en annen side er maskinen klar til bruk med en gang og man kan bytte deler om man vil oppgradere.

Priser for en ferdigbygd gaming-PC varierer fra 9000- 30.000 kr. (uten tilbehør)

Gaming-PC: Stasjonær Fordeler Samlet pakke til en pris

Mulighet for bytte/oppgradering av deler.

Komponentmangel ikke like betydelig

Forhåndsinnstilt programvare

Mulighet for stilig lys Ulemper Plass

Forhåndsinnstilt programvare

Ikke veldig mobil

Trengs flere komponenter

Stasjonær gaming-PC: Gode tilbud

(opens in new tab) HP Pavilion Gaming TG01-2023no (opens in new tab)

AMD prosessor med 6 kjerner og superrask M.2 harddisk. Nvidia GTX grafikk for de aller fleste spill. En prosessor som enkelt håndterer AAA spill, uansett hvor krevende de er.



(opens in new tab) Komplett i199 Epic Gaming PC (opens in new tab)

Kraftig gaming-PC som leverer spillytelse i første klasse. Kommer med et av markedets sprekeste grafikkort for gaming,RTX 3080 fra NVIDIA. Har 16 GB Minne,1 TB for superrask SSD-lagring. Stilig kabinett med meshfront som sikrer ekstra god lufting. En god gaming PC.



Gaming-PC: Bygge datamaskinen selv

Ved å bygge selv kan man bruke pengene sine på akkurat de delene man vil ha og skreddersy til ditt behov. En selvbygd gaming PC har også lengre levetid om du oppgrader/bytter komponenter underveis. Så er det jo gøy å bygge, om man får det til da. For det fordrer jo litt kompetanse å bygge selv og ting kan ta tid. Ikke bare selve byggingen, men å sette seg ordentlig inn i hva du trenger av komponenter. Er du helt ny i byggfaget, så kan det jo hende man prøver og feiler litt.

Komponentmangel er jo også en utfordring i dagens verden. Ditt gaming PC setup kan komme seint i gang, og man risikerer å bli sittende å vente på den gode spillopplevelsen.

Å bygge selv er preferansen til de fleste hardcore-gamere og det finnes jo hjelp å få i diverse forum og på YouTube.

Gaming-PC: Bygge selv Fordeler Skreddersy til ditt behov

Lengre levetid

Bedre komponenter

Gøy å bygge Ulemper Komponentmangel

Tidkrevende

Kan virke komplisert

Bygge gaming-PC selv: Gode tilbud på deler

(opens in new tab) ASUS TUF GAMING B550-PRO (opens in new tab)

(opens in new tab)Hovedkort med DDR4 minne opptil 5100 MHz gjør det perfekt for gaming PC´r. Solid konstruksjon som gir økt holdbarhet.

(opens in new tab) Asus TUF Gaming TF120 (opens in new tab)

Gir bedre luftstrøm og lavere støynivåer for alle typer av arbeidsoppgaver. Væskedynamiske lagre gir opptil 250 000 timers drift. Vibrasjonsdempendeputer reduserer viftestøy ved å dempe skramling og vibrasjoner. Stilig design med LED-lys.

(opens in new tab) PNY GeForce RTX 3080 Ti (opens in new tab)

Ampere-arkitekturen betyr andre generasjons RTX-kort, der ytelsen både med og uten raytracing øker betydelig. IO-grensesnittet lar grafikkortet snakke direkte til SSD-lagringen. Dobbel ytelse sammenlignet med forgjengerne i GeForce RTX 2000-serien.

