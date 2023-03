Beste laptop-spill 2023: 10 spill som ikke smelter maskinen din

Beste laptop-spill gir deg oversikten over titlene som tilbyr timevis med moro uten at ørene dine faller av fordi laptopen fyres opp til lavatemperaturer. Dette er spill som kanskje ikke tar i bruk det aller seneste av spillmotorer og teknisk imponerende grafikk, men som likevel imponerer i det kunstneriske. Her blir du snarere utfordret innen kreativitet, strategisk innsikt og taktisk sluhet; og det skal ikke stå på at disse spillene ikke er underholdende, snarere tvert i mot.

Fordelen med spill som passer godt til bærbare PC-er – kontra andre gode spill – er at man ikke trenger de seneste gaming-laptopene (med svinedyre skjermkort) for å kunne kjøre de. Her får man lek, moro og et fokus på det spillmekaniske i titler som normalt sett kan kjøres på de fleste bærbare modeller, inkludert maskiner laget mer med tanke på arbeid.

Uansett hva slags sjanger du foretrekker, eller hvor sliten og gammel laptopen din er, så finnes det et spill på denne listen for deg. Vi har prøvd å begrense oss, slik at det blir litt enklere for deg å velge – det finnes tross alt tusenvis av spill som kan spilles på nær sagt en hvilken som helst maskin.

Beste laptop-spill

(Image credit: ZA/UM)

1. Disco Elysium

CPU: Intel Core i7, AMD 1800 eller tilsvarende

Intel Core i7, AMD 1800 eller tilsvarende RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM GPU: NVIDIA Geforce 1060 eller tilsvarende

Drømmer du om å bli historiens største detektiv? Jo, det vet vi at du gjør, og vi har spillet som passer perfekt til deg. Disco Elysium (Åpnes i ny fane) er et paradis for deg som alltid har hatt sansen for å løse gåter og gjerne ser deg selv i rollen som den kuleste (eller mest skurkeaktige) privatdetektiven som finnes.

Dette åpen verden-baserte RPG-spillet er en av de beste spillopplevelsene du får for tiden. Her har du en ubegrenset frihet til å gjøre hva du vil som detektiv, enden det er å løse drapsgåter og hjelpe mennesker, eller ta imot bestikkelser, manipulere mennesker og bli søkkrik. Og har en mengde ville ferdigheter og spennende detektivverktøy til rådighet.

Byen dette utspiller seg i har en mystisk og litt uhåndgripelig atmosfære, som en blanding av Gotham og film noir, noe som underbygger den utrolig forlokkende spilltittelen. Uansett om du har mange timer å slå i hjel, eller hvis du egentlig ikke har det, er dette et spill du bare må ha på laptopen din.

(Image credit: InnerSloth)

2. Among Us

CPU: Intel Pentium 4

Intel Pentium 4 RAM: 1 GB

1 GB GPU: Intel HD

Among Us skiller seg litt fra de andre spillene i denne oversikten. Dette spillet tar deg bare 10–15 minutter å spille, noe som betyr at du ikke vil kaste bort massevis av timer på dette spillet. Konseptet er relativt enkelt: fire til ti spillere plasseres i et kart, enten på et romskip eller på en romstasjon, og må utføre noen hverdagslige oppgaver. Opptil tre av spillerne er hemmelige bedragere som later som om de jobber med disse oppgavene, men egentlig sniker de seg omkring og dreper de andre spillerne. Det kan sammenkalles til krisemøter der det diskuteres hvem bedragerne kan være, og man stemmer over å kaste ut noen. Med tanke på hvor kort hvert spill er, vil alle få prøve seg som bedragere.

Set som gjør Among Us til et så holdbart spill i lengden, er måten venner kan samle seg om det som med et brettspill. Her kombineres sosiale møter med strategi på en måte mange nettbaserte spill ikke har maktet.

(Image credit: Cuphead)

3. Cuphead

CPU: Intel Core2 Duo E8400, 3.0GHz eller AMD Athlon 64 X2 6000+, 3.0GHz eller bedre

Intel Core2 Duo E8400, 3.0GHz eller AMD Athlon 64 X2 6000+, 3.0GHz eller bedre RAM: 2 GB

2 GB GPU: Geforce 9600 GT eller AMD HD 3870 512MB

Du kan bli skremt av den overveldende mengden utfordringer dette spillet byr på, men vi kan forsikre deg om at Cuphead (Åpnes i ny fane) er verdt å prøve ut. Hvis du ikke allerede synes at dets fargerike, tegneserieaktige stil er sjarmerende, vil du kanskje la deg overbevise av litt bakgrunnshistorikk om hvordan det ble til.

Cuphead har sitt opphav hos den uavhengige utvikleren Studio MDHR (forkortelse for Studio Moldenhauer), oppkalt etter de to brødrene Chad og Jared Moldenhauer, som startet prosjektet. Faktisk består hele selskapet av familiemedlemmer og venner som forsøkte å fullføre sitt drømmeprosjekt.

Chads kone Marija Moldenhauer, utførte all rentegningen i denne håndtegnede hyllesten til plattformklassikere i 2D som Mega Man og Fleischers tegneserier fra 1930-årene. Og hvis 19 bosser ikke er nok for deg, kommer det nytt nedlastbart innhold til Cuphead neste år, med nye bosser, områder og en ny, aktiv spillkarakter.

(Image credit: SEGA)

4. Humankind

CPU: Intel Core i5 4. generasjon

Intel Core i5 4. generasjon RAM: 8 GB

8 GB GPU: NVIDIA GTX 770 eller AMD R9 290

Hvis du liker historiebaserte strategispill som Civilization og Age of Empires men kunne tenke deg å prøve noe litt annerledes, så er Humankind noe for deg. Dette spillet tar det kjente formatet og justerer det litt med muligheter for å tilpasse spillopplevelsen underveis. Du kan oppgradere ulike kulturer etter hvert som du former imperiet ditt med ulike avgjørelser når det gjelder religioner, kriger, allianser og mer, og alt dette vil få store konsekvenser.

Du kan starte en atomkrig eller ødelegge verden med forurensning, men målet er å stå igjen med det største og mest berømte imperiet når spillet er slutt. Humankind tar altså utgangspunkt i mange av de samme elementene som spillene vi nevne ovenfor, men det tilfører også såpass mange nye tilskudd og endringer at det er vel verdt en titt.

(Image credit: ConcernedApe)

5. Stardew Valley

CPU: 2 Ghz

2 Ghz RAM: 2 GB

2 GB GPU: 256 MB videominne, Shader model 3.0+

Hvis du liker bondegårdsimulatorer (og etter salgstallene til spill som Farming Simulator og Harvest Moon er det temmelig mange der ute som gjør det), er det få spill som vil få deg til å danse av gårdsarbeidsglede mer enn det fortryllende tidsfordrivet fra Stardew Valley (Åpnes i ny fane).

Stardew Valley har åpenbart latt seg inspirere av Harvest Moon-spillene på mange punkter, der ovenfra-og-ned-synsvinkelen og de søte skikkelsene smelter perfekt sammen.

Selve konseptet lyder sant nok kjedelig. Pass på åkrene, dyrk avling, al opp husdyr og så videre, men der ligger også skjønnheten i det. Det hviler en innbydende ro over de dagligdagse rutinene i Stardew Valley, der du utvider gården, fisker nede i elven og til og med drar inn til landsbyen for å stifte vennskap (og kanskje litt mer *blunk blunk*) med en gruppe NPC-karakterer. Gårdsdrift har aldri vært så moro.

(Image credit: Xbox Game Studios)

6. Age of Empires IV

CPU: Intel Core i5-6300U eller AMD Ryzen 5 2400G

Intel Core i5-6300U eller AMD Ryzen 5 2400G RAM: 8 GB

8 GB GPU: Intel HD 520 eller AMD Radeon RX Vega 11

Tilhengere av RTS-spill, fryd dere! «Age of Empires IV» er endelig ute, og tar med seg alt det gøyale fra forgjengerne, men finnes nå i en ny og fjongere innpakning. Det er ikke bare snakk om et nytt strøk maling. AI-en og en hel del av det spillmekaniske har også fått seg en finpuss.



Man kan velge blant åtte sivilisasjoner i det man spiller seg gjennom fire forskjellige kampanjer som dekker 500 år med historiske kamper, som til slutt ender opp i renessansen. Du trenger selvsagt ikke å holde deg til énspillerdelen, man kan også spille også med og mot venner (og uvenner.) Best av alt er at man ikke trenger et kraftig skjermkort for å kunne det nye Age of Empires-spillet, her holder det i lange baner med en laptop med integrert skjermkort som er omtrent på nivå med Intel HD 520 eller bedre (vært på markedet siden 2015.)

(Image credit: Infinite Fall)

7. Night In The Woods

CPU: Intel i5 Quad-Core

Intel i5 Quad-Core RAM: 4 GB

4 GB GPU: Intel HD 4000

På mange måter er vi tilbøyelige til å beskrive Night in the Woods (Åpnes i ny fane) som en krysning av Life is Strange og Bojack Horseman. Den interaktive dialogdelen minner om den førstnevnte, mens den overbyggende tematikken omkring det å håndtere psykisk helse knytter an til sistnevnte.

Selve Night In The Woods ble utviklet i Unity av Infinite Fall, det virtuelle studioet hvor du finner koder og komponist Alec Holowka og Twitter-spøkefugl, illustratør og animatør Scott Benson. Sammen har disse to ikke bare skapt et spill, men en vidunderlig verden full av karakterer det er lett å utvikle bånd til.

Du befinner deg i skoene til Mae, en katt som droppet ut av utdannelsen og nylig vendte tilbake til hjembyen Possum Springs. Og siden det er et moderne pek-og-klikk-eventyrspill, lener det seg tungt på fortellingen, med svært få elementer ved selve spillopplevelsen som hekter deg til spillet. Så om du liker Telltale-spillene eller Life is Strange, regner vi med at du vil elske Night in the Woods.

Og det beste av alt er at det vil kjøre ganske greit på det integrerte grafikkortet, ettersom det har en tiltalende, men ikke ressurskrevende kunstnerisk stil. Dette er et spill vi har snakket om i årevis, selv om det ble ignorert under The Game Awards.

(Image credit: Electronic Arts)

8. Command & Conquer Remastered Collection

CPU: Intel Core 2 Duo E4600 @ 2,4 ghz eller AMD Athlon 64 X2 6400 @ 2,4 ghz

Intel Core 2 Duo E4600 @ 2,4 ghz eller AMD Athlon 64 X2 6400 @ 2,4 ghz RAM: 4 GB

4 GB GPU: NVIDIA GeForce GT 420 eller ATI Radeon HD 5570

NIttiårene lever fremdeles, i form av Command & Conquer Remastered Collection (Åpnes i ny fane). Her får du ikke bare en remastret versjon av originalspillet fra 1995. Du får også Red Alert i tillegg til spillets tre utvidelsespakker med over 100 oppdrag og flere enn 250 flerspillerkart. Her er det utrolig mye innhold!

Dette er et av de beste laptop-spillene du kan få tak i. Remastringen omfatter en visuell oppskalering, remastret musikk (blant annet 20 spor som er spilt inn på nytt), og ikke minst at spillet er oppgradert til 4K. Kontrollene er oppgradert til å gi en mer moderne spillopplevelse der du også kan benytte hurtigtaster. Spillet støtter også modifisering, i tilfelle du skulle ha lyst til å lage din egen vri på spillet.

Spillets kjerne er likevel stort sett som på nittitallet. Så hvis du er ute etter et flott utseende gufs fra fortiden, med fabelaktig lyd, er dette perfekt for deg.

(Image credit: Obsidian Entertainment)

9. Pillars of Eternity 2: Deadfire

CPU: Intel Core i3-2100T @ 2.50 GHz / AMD Phenom II X3 B73

Intel Core i3-2100T @ 2.50 GHz / AMD Phenom II X3 B73 RAM: 4 GB

4 GB GPU: ATI Radeon HD 4850 eller NVIDIA GeForce 9600 GT

Selv om det kom ut i 2018, og har mange følgere, kan din laptops integrerte grafikkort likevel håndtere Pillars of Eternity 2: Deadfire (Åpnes i ny fane). Det har i stor grad de samme overkommelige systemkravene som forgjengeren, som hvis du likte det spillet, vil du nok også like dette godt.

Pillars of Eternity 2: Deadfire slipper spillerne løs i en øygruppe kalt Deadfire, og gir dem i oppgave å fange en opprørsk gud. Og, omtrent på samme måte som forgjengeren, byr det på rik historiefortelling og dyptgripende rollespill med røtter tilbake til Baldur’s Gate og Neverwinter Nights.

Selv om alle bakgrunnene er i 2D, og betraktes ovenfra-og-ned, er de fortsatt flotte å se på. Dessuten vil det brede utvalget av trolldomseffekter holde trolldommen vedlike, der du arbeider deg gjennom intens, taktisk strid.

Og ettersom det er utviklet av Obsidian, et studio som er kjent for å lage tidenes beste rollespill, kan du være trygg på at du med dette får et eventyr som er verdt hver krone.

(Image credit: Papers, Please)

10. Papers, Please

CPU: 1.5 GHz Core2Duo

1.5 GHz Core2Duo RAM: 2 GB

2 GB GPU: OpenGL 1.4 eller bedre

Hvis noen fortalte deg at et spill der du arbeider i et grensevokterkontor skulle være et av tidenes mest avhengighetsskapende, tror vi du ville fnyse av det og gå din vei mens du ristet på hodet.

Med mindre du allerede har spilt litt i indie-smykkeskrinet ved navn Papers, Please (Åpnes i ny fane). Det er lagt til en fiksjonvariant av østblokken, der du er en grensefunksjonær som er satt til å håndtere flyktninger fra et fiendtlig naboland.

Kjernekonseptet er enkelt: kontroller hver persons dokumenter mot et tydelig regelsett, slipp inn dem som tilfredsstiller kravene og arrester alle med falske papirer.

Spillet er laget som en grundig oppmerksomhetstest, men her settes også ditt moralske kompass på prøve. Av og til må du bestemme deg for om enkelte sympatiske karakterer skal bli innvilget asyl, eller om de har brutt reglene.

Vrien er at du med gode prestasjoner brødfør familien din, mens feilgrep setter livene deres i fare. Det er mørkt, på en ganske guffen måte.