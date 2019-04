PS5 slippes ikke innen midten av 2020

Sony har nylig offisielt bekreftet at PS5 er på vei, men vi vet fortsatt ikke når den skal dukke opp i butikkhyllene. Nå vet vi imidlertid at det i hvert fall ikke blir i løpet av de neste 12 månedene.

Teknologijournalisten Takahishi Mochizuki her nemlig avslørt detaljer fra Sonys redegjørelse for aksjonærene om det kommende året, og der spesifiseres det at «en ny PlayStation ikke skal slippes i løpet av de neste 12 månedene».

Dermed kan vi utelukke resten av 2019 og første halvdel av 2020, og med tanke på at Sony tradisjonelt har sluppet nye konsoller rundt oktober/november så blir sent 2020 det meste sannsynlige tidspunktet for lansering.

I samme rapport kommer det også frem at Sony varsler om at økte utgifter til utvikling av den nye konsollen er en av grunnene til lavere forventede inntekter i det kommende året, sammen med fall i salget av tredjepartsprogramvare for PS4 som nærmer seg slutten av sin livssyklus.

Det er ikke lenge siden vi fikk høre en rekke detaljer om den nye konsollen, deriblant at den får støtte for 8K og PSVR og mulighet for bakoverkompatibilitet med PS4.

I og med at det går rykter om nye konsoller fra både Sony, Microsoft og Nintendo, så vil alles øyne være rettet mot E3 2019 der det kan komme til å dukke opp nyheter om en eller flere av dem.

Samtidig har Nintendo nettopp avkreftet at de snart skal slippe noe nytt og Microsoft har nettopp sluppet en diskløs utgave av Xbox One S, noe som sammen med dagens nyhet fra Sony får oss til å tenke at det kanskje er mer sannsynlig at E3 2020 blir stedet der alt skal avsløres.