PS5 lander tidligst om et år

Sony har officielt bekræftet eksistensen af PS5 , men der er stadig få detaljer omkring hvornår vi kan forvente at se den i butikkerne. Under et investormøde, hvor Sonys finansielle situation blev vendt, blev der dog for nyligt bekræftet en vag tidsramme for PS5 s lancering.

Tech-rapporteren Takahishi Mochizuki afslørede detaljer transskriberet fra mødet, som specificerede, at ”ingen next-gen PlayStation ville blive lanceret i løbet af de næste 12 måneder.” Det udelukker naturliugvis resten af 2019 samt første halvdel af 2020, med det sædvanlige lanceringsramme for Sonys konsoller (oktober/noveber), og gør slutningen af 2020 til det mest sandsynlige bud.

Sonys egne forventninger til omsætningen peger også på en ”stigning i udviklingsomkostninger til næste konsolgeneration” som årsag til de nedjustede forventninger i næste regnskabsår, såvel som fald i salg af software imens PS4 nærmer sig enden af sin livscyklus.

Vi fik for nyligt et væld af detaljer omkring den næste generation, herunder understøttelse af 8K , PSVR og bagudkompatibilitet.

Med rygter om en next-gen-konsoller fra Sony, Microsoft og Nintendo, vil de fleste rette deres fokus mod dette års E3 2019, for at se hvilken hardware (om noget) der vil blive vist frem på messen i Los Angeles.