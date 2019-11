Diskløs Xbox One S slippes i mai

Ryktene pekte mot det for flere måneder siden, men nå har Microsoft bekreftet at en ny Xbox One S uten optisk drev er på vei.

Xbox One S All-Digital Edition skal komme i salg fra 7. mai 2019 for 2299 kr, og den vil kunne kjøre alle de samme spillene som den ordinære Xbox One S.

Basert på spesifikasjonene Microsoft har sluppet, vil du faktisk ikke en gang merke forskjell mellom de to versjonene av Xbox når det komme til ytelse, og begge konsoller er også utstyrt med 1 TB lagring.

Konsollpakken som slippes 7. mai vil inneholde Minecraft, Sea of Thieves og Forza Horizon 3, eller rettere sagt nedlastingskoder for de tre spillene.

En ny og mindre Xbox kan kanskje virke fristende, men det er verdt å merke seg at det er fullt mulig å kjøpe den vanlige Xbox One S til en lavere pris i mange norske butikker allerede nå. Dermed fremstår ikke dette som et spesielt godt tilbud når du i praksis får mindre for pengene, og vi ville nok ventet med å handle til den nye konsollen eventuelt faller i pris.

Sammen med den nye konsollen har Microsoft også annonsert at et nytt abonnement kalt Xbox Game Pass Ultimate skal gjøre tilgjengelig, og dette skal kombinere Xbox Live Gold med Xbox Game Pass for 14.99 dollar i måneden (norsk pris er foreløpig ikke bekreftet). Du kan fortsatt betale for de to abonnementene separat, men ved å kombinere dem sparer du altså 25 prosent hver måned. Det er usikkert nøyaktig når dette blir tilgjengelig, men det er gode sjanser for at det vil skje i forbindelse med lanseringen av den nye konsollen.