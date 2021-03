Påtroppende Qualcomm-sjef advarer: Brikkemangelen vil ikke bedre seg før på slutten av 2021

Påtroppende Qualcomm-sjef, Cristiano Amon, advarer at den globale brikkemangelen, som har oppstått i kjølvannet av koronapandemien, ikke nødvendigvis vil slippe før på slutten av 2021.



I det COVID-19 spredde seg over hele verden tok regjeringer sine forholdsregler og satte i gang storstilte tiltak som sosial distansering og nedstegninger, som etter hvert fikk konsekvenser for etterspørselen etter forbrukerelektronikk, inkludert smarttelefoner.

Mange utsatte eller slo fra seg tanken om å kjøpe nye enheter av økonomiske årsaker, eller fordi de fysisk ikke kunne komme seg til en butikk. Resultatet ble at butikker reduserte sine ordre og produksjonen ble skalert ned.

Qualcomm mangler brikker

Etterspørselen har imidlertid hoppet tilbake til samme (og i enkelte tilfeller et høyere) nivå enn industrien forventet, noe som ikke bare har påvirket produksjonen av smarttelefoner, men den av biler, spill, konsoller og mange andre produkter.



Ny forskning fra Gartner sier at pandemien har styrket salget av mange produkter, mens den utstrakte bruken av skytjenester innen arbeid og utdanning har gjort at man har fått et økt behov for datasenter-teknologi.

Generelt har de ti største forbrukerne av halvledere (altså, produsenter) økt innkjøpene med ti prosent i løpet av året, og økt markedsandelene fra 40,9 % til 42 %.



I et intervju med CNET forklarte Amon at knappheten i markedet betyr at Qualcomm har hatt problemer med å sikre seg nok brikker til å møte etterspørselen fra smarttelefonkunder som ønsker å integrere selskapets teknologi i deres telefoner.

Dette, sier han, er den største utfordringen han står ovenfor i det han forbereder seg til å ta over roret i industriens mest innflytelsesrike selskap innen brikke-design, i en tid man håper 5G kommer til å stimulere smarttelefon-markedet.

«Hvis du hadde spurt meg om hva det er som fratar meg nattesøvnen? Akkurat når er det krisen vi har i forsyningskjeden i halvleder-industrien», sier Amon.



Selv om Amon regner med at situasjonen bedrer seg innen året er omme har han også ymtet om at industrien kan lære av episoden og investere i produksjonskapasitet som vil hjelpe i fremtidige kriser.



Amon vil erstatte Steve Mollenkopf, som nå pensjonerer seg i juni. Førstnevnte startet som ingeniør i selskapet i 1995.

Som administrerende direktør vil femtiåringen få ansvar for Qualcomms halvleder-virke, og han har tidligere vært en krumtapp i utviklingen av det tekniske veikartet samt strategien for 5G-teknologien i selskapet.



5G-nettverk kommer til å danne grunnlaget for bruken av en rekke enheter utover smarttelefoner, samt være grobunn for nye bedrifter og bruksområder innen industri og IoT. Dette vidstrakte spillerommet åpner opp store muligheter for Qualcomm.

Kilde: CNET