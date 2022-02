Nei, «Euphoria» er ikke den mest populære TV-serien på Twitter akkurat nå

Selv om «Euphoria» har vært en knallsuksess for HBO Max de seneste månedene, så er det en annen TV-serie som har vært på alles digitale lepper i det siste, i det minste på Twitter.



Ifølge Varietys ukentlige TV-trender-artikkel – som rangerer strømmeinnhold etter måleenheter som eksempelvis tvitringer, hvor mange som liker innlegg og emneknagger – så er det «Peacemaker» det snakkes aller mest om på SoMe-plattformen akkurat nå. Bare den siste uken har serien figurert 623 000 ganger på Twitter.



Dramaet med Zendaya i sentrum kommer på en god andreplass, med 304 000 treff. Faktisk ligger det nå tre HBO Max-serien på toppen av listen over de mest populære seriene på Twitter. «Succession» er ikke dårligere enn at det tar bronse med sine 278 000 treff.



Det er verdt å merke seg at datagrunnlaget til Variety kun baserer seg på USA, men gitt at dette er området der brorparten av det vestlige TV-publikumet befinner seg, så er det rimelig å anta at tallene gir en god indikasjon på den globale trenden også.



«Peacemaker», serien fra DC-universet (DCEU), følger tittelkarakteren i John Cenas skikkelse på nye eventyr (i etterkant av «Suicide Squad» (2021)-fadesen.) Den rappkjefta antihelten figurerte i sesongens siste episode denne uken, så det er ikke overraskende at både kuer, fjollete sølvhjelmer og James Gunn trender i sosiale medier akkurat nå.



Likevel er det godt gjort å overgå «Euphoria» – en serie som trygt har toppet listene over de mest populære seriene på Twitter i ukevis – særlig siden «Peacemaker» opprinnelig ikke ble ansett som suksessmateriale.



Det tok likevel ikke lang tid før TV-serien overrasket. Allerede ved lansering var det mange som kastet seg over tastaturene og snakket varmt om den hysteriske introsekvensen der John Cena, Robert Patrick, Danielle Brooks, Freddie Stroma og Jennifer Holland danser til norske Wig Wams Do You Wanna Taste It. Fasiten ble at «Peacemaker» sjarmerte både seere og kritikere i senk, og HBO Max fikk nok en etterlengtet hit. Gunn var ikke overraskende svært kry da han annonserte (via Twitter) at siste episode førte til den største seermassen HBO Max har hatt på én enkeltdag. Publikumstallene økte med 44 % i forhold til førsteepisoden.

F#CK YEAH!! Peacemaker finale had the biggest single day performance for a Max Original series ever and finale viewing was up 44% over premiere. Thanks to all the fans who kept showing up more and more every week this season. @HboMax @DCpeacemaker pic.twitter.com/pp8c9JGuGlFebruary 18, 2022 See more

Andresesongen av «Euphoria» er dog ikke avsluttet ennå (og det blir nok en stund til neste «Peacemaker»-episode), så sistnevnte vil nok falle en del på Varietys liste i ukene som kommer – samtidig viser «Peacemaker»-suksessen at HBO gjør det svært godt med seriesatsingen og strømmetjenesten Max for tiden.

Tatt over toppen

Selv om det var overraskende at «Peacemaker» gjorde det såpass bra over de åtte episodene serien består av, er det enda mer forbløffende at «Succession» nå ligger på tredjeplass på listen over de mest populære TV-seriene på Twitter akkurat nå.



Sesong tre av «Successsion» ble avsluttet i desember 2021, og det har heller ikke kommet noen nyheter om når fjerde sesong skal dukke opp. Merkelig nok er likevel serien svært så populær på nett.



Når det er sagt er det likevel ingen tvil om at HBO tradisjonelt har vært gode på å lage svært populære TV-serier, ofte så populære at de skaper egne ekkokamre med en levetid som går langt utover levetiden på TV (eller strømmetjenestene), kanskje særlig på Twitter. @nocontextroyco har for eksempel nærmere 250 000 følgere og pisker titt og ofte stemningen med forskjellige «Succession»-samtaler som inkluderer memes, bilder fra serien og nyheter om hva som er på vei.



Lignende kontoer eksisterer også tilknyttet «Game of Thrones», «Euphoria», «The Sopranos» og mange andre HBO-produserte serier – og beviser at strømme- og produksjonsselskapet fortsatt er mestre i å lage innhold som fanger den kulturelle tidsånden.



Trenden ser ut til å fortsette nå som serier som «House of the Dragon» og «The Last of Us» er rett rundt hjørnet. Det er ikke nye merkevarer som nå er på vei (førstnevnte er basert på A Song of Ice and Fire-universet, og sistnevnte på et av de mest populære spillene på PlayStation-plattformen), men begge vil spille en betydelig rolle i HBOs fremstøt mot å nå de samme tallene de nøt godt av i 2021 – spørsmålet er om de klarer å ta igjen Netflix, Disney+ og Paramount+ i årene som kommer.