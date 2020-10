«Minecraft» med store forandringer – beveger seg bort fra AWS

Microsoft skal være i ferd med å utføre en større omveltning i tilknytning til sin meget populære spillverden, «Minecraft».



Det har ryktes at «Minecraft»-utvikler Mojang Studios er i ferd med å forflytte sitt arbeid til skyplattformen Microsoft Azure.



Tidligere har «Minecraft», et spill med rundt 126 millioner aktive spillere på verdensbasis, brukt serverløsningene til en av Azures største konkurrenter, Amazon Web Services (AWS), men Microsoft skal nå være i ferd med å prøve å fiske spillet tilbake til deres eget territorium.

Minecraft Microsoft Azure

«Mojang Studios» har tidligere tatt i bruk AWS, men vi har migrert alle skyløsninger til Azure over de siste par årene», fortalte en talsperson til CNBC. «Vi kommer til å ha fullstendig gått over til Azure innen året er omme.»



Mojang ble kjøpt opp av Microsoft i september, 2014, for 2,5 milliarder dollar (omlag 22,8 milliarder norske kroner), noe som naturlig nok ble en målestokk for spillets enorme suksess. «Minecraft» ble laget av Markus «Notch» Persson, som forlot selskapet etter oppkjøpet.



I tillegg til kjernespillet, «Minecraft», lanserte Mojang også «Minecraft Realms» i 2014, en tjeneste som gir spillere muligheten til å lage og lagre sine egne verdener uten at man trenger å sette opp sin egen private tjener. Denne tjenesten ble gjort tilgjengelig for $8 i måneden, og alt sammen lå på Amazons skytjeneste AWS, men nå skal altså dette også over på Azure.

Flyttingen av «Minecraft» betyr at Microsoft kommer til å slippe å betale en av deres største sky-konkurrenter for å holde deres største spill-tittel på nett, for ikke å snakke om at Azure får en hel del positiv oppmerksomhet.



Selskapet sier også at de har gitt Mojang tid til å tilpasse seg til idéen om migrering, snarere enn at Microsoft har kommet stormende inn etter oppkjøpet, og begynt å gjøre omfattende forandringer.



«Det ville vært enkelt for en stor bedrift å komme inn og si: 'Hei, vi kommer til å vise dere hvordan det gjøres. Vi kommer til å få dere bort fra denne Java-koden. Vi kommer til å flytte alt over til C. Vi kommer til å få dere bort fra Amazon Web Services og over til Azure'», sa Matt Booty, sjef for Xbox Game Studios nylig til GamesIndustry.biz i et intervju.

«Men, det er viktig å forstå at omstendighetene som skapte 'Minecraft', hvordan det ble til, antageligvis er noe som kan være vanskelig å gjenskape i en mer bedriftsorientert struktur.»



Microsoft gjorde et lignende trekk med LinkedIn, der hele det sosiale nettverket ble migrert over til Azure to og et halvt år etter at selskapet ble kjøpt opp.



Microsoft Azure har vært en enorm suksesshistorie for selskapet i de senere år, siden etterspørselen etter skytjenester (særlig prosessering) har skutt i været i de siste ti årene. I den senere tid har man også beveget seg i økende grad mot hjemmekontoret, noe som også har ført til større bruk av Azure, noe Microsoft ser konturene av i at denne avdelingen har økt omsetningen 27 prosent i andre kvartal, sammenlignet med fjoråret.

Kilde: CNBC