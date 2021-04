«Indiana Jones 5» får Mads Mikkelsen med på laget – blir han nok en gang skurk?

Det begynner endelig å løsne for «Indiana Jones 5», filmprosjektet som i løpet av året skal filmes, og planlegges lansert juli 2022. Det er allerede bekreftet at skuespiller Phoebe Waller-Bridge blir med på laget når Harrison Ford begir seg ut på det som betegnes som det siste eventyret for Indiana Jones, og nå hevder en ny artikkel at «Death Stranding»- og «Hannibal»-skuespiller Mads Mikkelsen også skal være med på moroa.



Deadline var først ute med skupet, og forteller at Mads nå er en del av produksjonen, men hvilken karakter han skal spille er foreløpig hemmelig. Da Disney snakket om filmen sent i fjor ble det avslørt at planen var å starte «Indiana Jones 5»-filmingen sent på våren – men Deadline mener nå å vite at den nåværende planen er å starte produksjonen til sommeren.

James Mangold, som nylig laget storfilmen «Ford vs Ferrari» og X-Men-avslutningen «Logan», står bak spakene når «Indiana Jones 5» begynner innspillingen. Original-regissør Steven Spielberg er fortsatt produsent – og John Williams returnerer som komponist.



«Indiana Jones 5» er planlagt lansert den 29. juli, 2022.

Hvor passer Mads inn?

Vi har sett Mikkelsen som skurk i såpass mange filmer og TV-serier nå – «Doctor Strange», «Hannibal», «Casino Royale» og snart i den tredje Fantastic Beasts-filmen – at det ville nesten vært litt for forutsigbart å spå at han kommer til å være skurk også i «Indiana Jones 5». Det er uansett sjeldent et stort fokus på kjeltringene i Indy-filmene, det dreiser seg gjerne om det såkalte MacGuffin-elementet, og reisen mot et høytflyvende mål.



«Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull» hadde, tross alt, et imponerende ensemble – det var bare så synd at selve filmen var av såpass begredelig kvalitet.



«Indiana Jones 5» er ikke det eneste Indy-prosjektet det arbeides for fullt med: Bethesda jobber for tiden med et nytt Indiana Jones-spill, som utvikles av skaperne av den nye Wolfenstein-serien.