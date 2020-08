Huawei vipper Samsung av pinnen – blir verdens største produsent av smarttelefoner

Huawei har lenge hatt ambisjoner om å bli verdens største produsent av smarttelefoner, og nå har de endelig klart det ifølge to separate markedsanalyser.



Det latet til at amerikanske sanksjoner som gjorde det vanskeligere for den kinesiske mobilgiganten å få tilgang til komponenter og programvare, og regelrett ekskluderte dem fra enkelte markeder, skulle stikke kjepper i hjulene for Huawei.



Likevel, på tross av utfordringene produsentene hadde under den globale COVID-19-pandemien klarte likevel kineserne å hoppe bukk over Samsung og innta førsteplassen. Den koreanske giganten gikk forbi Nokia og ble verdens største produsent av mobiltelefoner i 2012, og har beholdt posisjonen siden.

Huawei smartphone sales

De fleste utsalgssteder meldte om negativ vekst i andre kvartal; samtidig som det globale markedet krympet, siden nedstengningen av flere land, og dermed reduksjonen i den økonomiske aktiviteten, gjorde at færre smarttelefoner ble solgt i mange deler av verden. Ifølge Omida falt antall forsendelser med 15,7 prosent til 331,8 millioner under en tremånedersperiode.

Unntaket var Kina, der en økonomisk bedring gikk i Huaweis favør. Ifølge Omida falt forsendelser av Huawei-enheter med 4,9 prosent, ned til 55,8 millioner. Dette var likevel bedre tall enn Samsungs, som endte opp med en nedgang på 27,7 prosent ned til 54,3 millioner enheter. Til forskjell fra Huawei har ikke Samsung en særlig stor markedsandel i Kina, og er derfor mer utsatt for tilstandene i Europa og andre markeder.



Apple var den eneste store produsenten som opplevde vekst. Det amerikanske firmaet økte antall forsendelser med 13,1 prosent, og endte opp på 39,9 millioner enheter. Omida sier at den sterke ytelsen til iPhone 11-flaggskipet ble hjulpet av lanseringen av midtsjiktstelefonen iPhone SE.



Analytikere hos Canalys, som også rangerte Huawei over Samsung, sa at tallene representerte en utrolig snuoperasjon for Shenzhen-firmaet. De amerikanske sanksjonene hadde stilt spørsmålstegn ved langtidsutsiktene for selskapet, og hvor populære enhetene ville fortsette å være i vesten, om kunder ikke fikk tilgang til velkjente apper og tjenester.

«Hvis det ikke var for COVID-19, ville det ikke ha skjedd», sier senioranalytiker hos Canalys, Ben Stanton. Huawei har dratt nytte av den kinesiske økonomiske bedringen for å kunne få en ny gnist i smarttelefon-bransjen. Samsung har en veldig liten tilstedeværelse i Kina, med mindre enn 1 prosent markedsandel, og har opplevd at kjernemarkeder, som Brasil, India, USA og Europa har blitt herjet av utbrudd og følgende nedstengninger.



«Det å være på førsteplass er veldig viktig for Huawei» legger Canalys-analytiker Mo Jia til. «Selskapet er desperate etter å vise frem merkevarestyrken til hjemlige kunder, komponentprodusenter og -utviklere. Det trenger å overbevise dem til å investere, og selskapet kommer til å kringkaste denne suksessbeskjeden nært og fjernt i de kommende månedene.»



«Men, det kommer til å bli vanskelig for Huawei å beholde denne ledelsen på lang sikt. De store samarbeidspartnerne i nøkkelregioner som Europa har blitt i økende grad varsomme ovenfor Huawei-enheter, tar inn færre modeller, og introduserer flere merker for å redusere risiko. Styrke utelukkende i Kina kommer ikke til å være nok til å holde Huawei på toppen når den globale økonomien starter å komme seg.»