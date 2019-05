Huawei-krisen: hva betyr det for deg?

Oppdatert: Den seneste utviklingen i saken er at Huawei har mistet flere leverandører, og de opplever samtidig at forhandlere nekter å selge telefonene deres. Samtidig dukker det stadig opp nye detaljer rundt et mulig alternativ til Google Play Store og Huawei har også lovet å finne en løsning på leverandørproblemene.

Huawei befinner seg i midten av en verdensomspennende konflikt mellom USA og Kina, etter at Trumps administrasjon satte det kinesiske merket på en liste over selskaper amerikanske selskaper ikke kan handle med.

Det førte til at Google blokkerte Huaweis fremtidige tilgang til Android-oppdateringer, mens det engelske prosessorselskapet ARM har stoppet all kontakt med selskapet i frykt for sanksjoner fra amerikanske myndigheter.

Det skal sies at amerikanske myndigheter i ettertid har gitt Huawei midlertidig mulighet til å handle med amerikanske selskaper i tre måneder. Denne dispensasjonen varer imidlertid kun til 19. august, og det er uklart hvordan Huawei skal kunne jobbe med amerikanske bedrifter så lenge myndighetene anser dem som en nasjonal trussel.

Dette er altså bare en utsettelse av problemene til Huawei, og slik det ser ut nå vil de miste tilgangen til viktige Google-apper og essensiell teknologi om noen måneder.

Selskapet har allerede opplevd en nedgang i april som følge av trusselen om sanksjoner, og det er ventet at dette vil fortsette som følge av den nye utviklingen.

Huaweis grunnlegger Ren Zhengfei forblir imidlertid positiv:

– Vi kommer fortsatt til å kunne tjene kundene våre. Vår masseproduksjonskapasitet er enorm, og det at Huawei er plassert på Entity-listen har ingen stor innvirkning på oss. Vi har fremgang på verdensbasis.

Hva betyr det for meg hvis jeg har en Huawei-telefon?

Det kanskje viktigste du må vite om du allerede har en Huawei-telefon, er noe Google har uttalt til oss i TechRadar:

– Vi følger orderen vi har fått, og holder øye med implikasjonene. Brukere skal vite at Google Play og beskyttelsen far Google Play Protect vil fortsette å fungere på eksisterende Huawei-telefoner.

Det er gode nyheter hvis du nettopp har betalt mye penger for en Huawei P30 Pro.

Den midlertidige hevingen av forbudet gjør det også mulig å forberede bedre støtte for eksisterende og fremtidige telefoner, og Google har gjenopptatt samarbeidet med Huawei på midlertidig basis.

Huawei har også sagt til TechRadar at de skal gjøre alt de kan for å støtte telefonene som allerede er solgt.

– Huawei skal fortsette å levere sikkerhetsoppdateringer og service til alle eksisterende Huawei- og Honor-telefoner og nettbrett, og dette vil dekke både de som allerede er solgt og de som finner seg på lager over hele verden.

Undermerket Honor som er eid av Huawei, påvirkes av det samme forbudet. Bilde: TechRadar

Det gjenstår å se om den brettbare telefonen Mate X kan lanseres med fullverdig Android, men det er sannsynlig at Huawei vil gjøre at for at det skal bli mulig. De har tross alt brukt store summer på å markedsføre den etter lanseringen i februar, og de ønsker nok å beholde rykte sitt som en leder i teknologiverdenen.

Det ser i hvert fall ut som 5G-telefonen Mate 20X blir utsatt, for sjefen for den britiske mobiloperatøren EE har uttalt at de har satt lanseringen på pause mens de vurderer situasjonen. Det samme har også elektronikkjeden Dixons Carphone gjort.

Hva med fremtidige Huawei-telefoner?

Bilde: TechRadar

Googles avgjørelse betyr at de ikke lenger vi samarbeide med Huawei når det gjelder oppdateringer til deres telefoner, og selskapet får heller ikke tilgang til Google Play Store. Dette kan være kritisk for selskapet, som ganske nylig snakket offentlig om deres planer om å bli verdens største mobilprodusent.

I praksis må Huawei nå klare seg med den delen av Android som er åpen kildekode, og som går under navnet Android Open Source Platform (ASOP).

Da vil de imidlertid måtte klare seg uten både nevnte Google Play Store og andre Google-apper som YouTube, Google Maps og Chrome, som ikke er åpent tilgjengelig uten lisens.

Uten tilgang til Play Store, blir Huawei tvunget til å jobbe direkte mot utviklere og overbevise dem å lage egne versjoner av apper for dem. Situasjonen vil kunne minne om den Amazon befinner seg i med deres Fire OS, som også er bygget på AOSP og har sin egen app-butikk. Dette har imidlertid Amazon gjort på eget initiativ fordi de vil ha full kontroll på sine produkter.

For Huawei kan dette imidlertid bli dramatisk fordi kundene plutselig vil miste tilgang til Google Play Store som de er vant til å bruke.

Huawei hevder imidlertid at de har jobbet med sitt alternative operativsystem i syv år, og de kaller det en «plan B» som er klar til å settes ut i live om nødvendig. Systemet heter HongMeng OS, det skal være klart til å lanseres mot slutten av 2019 eller begynnelsen av 2020, og det skal fungere på både mobiltelefoner, datamaskiner, nettbrett, TV-er, i biler og på kroppsnære enheter.

I en ny uttalelse til TechRadar sier selskapet:

– Vi skal fortsette å bygge et trygt og bærekraftig programvareøkosystem, slik at vi kan tilby en best mulig brukeropplevelse for alle brukerne våre over hele verden.

Det kan altså høres ut som de ønsker å skape litt positiv oppmerksomhet rundt det alternative OS-et allerede nå.

Samtidig sier selskapet at de helst vil fortsette å jobbe med Google og Microsoft (som står for Windows som kjører på Huawei-laptoper), og det samme sier de også om de andre leverandørene de har jobbet med. Dermed høres det altså ut som de ønsker å fortsette som før hvis det lar seg gjøre.

Huawei hevder også at de kan fortsette å lage smarttelefoner og andre produkter med komponentene de allerede har kjøpt inn, og de kan også danne nye partnerskap verden rundt. Det understreker at de mener at det beste er å jobbe med internasjonale partnere, men de har også bekreftet at de ser på hvordan de kan gjøre mest mulig i hjemlandet.

Google Play Store er en viktig del av brukeropplevelsen. Bilde: TechRadar.

Hvor stor problem er nyheten om ARM?

Et av de største problemene til Huawei er at prosessordesign-selskapet ARM har kuttet kontakten med dem. Det kan kanskje virke merkelig i og med at ARM er japansk-eid og basert i Storbritannia, men i og med at de bruker teknologi som er utviklet i USA så har ARM valgt å være på den sikre siden for å unngå sanksjoner.

Hvis Huawei ikke kan bruke ARMs referansedesign i prosessorene sine, vil det blir ekstremt vanskelig og kostbart å utvikle nye. Faktisk kan det i praksis vise seg å bli helt umulig, og det kan for alvor sette en stopper for Huaweis mobilsatsing.

Til BBC har Huawei uttalt:

– Vi setter pris på vårt samarbeid med våre partnere, men vi anerkjenner også presset noen av dem er under som følge av politisk motiverte avgjørelser. Vi føler oss trygge på at denne situasjonen kan løses, å vår prioritet fortsetter å være å levere verdensledende teknologi og produkter til våre kunder verden rundt.

Det antas at det kommende Kirin 985-brikkesettet ikke påvirkes av forbudet, noe som kan bety at Huawei kan slippe sin neste telefonserie før de må finne nye løsninger.

Det skal også sies at Huawei ved å være føre var, kan ha klart å redde seg ut av de verste problemene med ARM. Det har nemlig blitt kjent at selskapet for noen måneder sine inngikk en avtale som ga dem permanent tilgang til en del viktig ARM-teknologi, nettopp med tanke på en situasjon som denne.

Dermed er det mulig at de kan fortsette å bruke ARMs teknologi i overskuelig fremtid i sine telefoner, nettbrett og infrastrukturprodukter.

Er det over for Huawei?

Det finnes et vist håp for at Huawei skal få mulighet til å fortsette å bruke Android og den andre teknologien de har blitt stengt ute fra.

Den midlertidige hevingen av forbudet betyr at det finnes rom for å forhandle med amerikanske myndigheter, og det kan gi selskapet rom til å «bevise» at de ikke er en trussel og komme seg unna skuddlinjen i handelskrigen mellom Kina og USA.

Google har også bekreftet at de ser på situasjonen og konsekvensene av sanksjonene. De ønsker jo ikke å begrense rekkevidden til sitt Android-system, så de kommer nok til å jobbe for at avgjørelsen blir revurdert.

Hvis forbudet derimot blir stående vil det ikke bare gjøre ting vanskelig for Huawei – det kan også gjøre at folk flest blir sittende med mistenksomhet knyttet til alle kinesiske merker, noe som også vil ha stor innvirkning på industrien.

Selv om dette foreløpig først og fremst påvirker Huawei, kan det altså ha en dominoeffekt for hele bransjen, og det vil sannsynligvis også påvirke den neste smarttelefonen du kjøper. Ikke minst kan det også første til at et nytt mobiloperativsystem som potensielt kan bli en utfordrer for Android, vil vokse frem.