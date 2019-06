Lekkede bilder av Huawei Mate 30 Pro har dukket opp på nettet

Huawei har hatt et kaotisk år så langt, men midt i all usikkerheten rundt selskapets fremtid, har nå de første bildene av det som skal være deres neste flaggskip dukket opp på nettet.

Bildene kommer fra det kinesiske nettstedet IT Home og vi kan ikke være sikre på at de ekte, men det er i hvert fall sannsynlig at dette er bilder av telefonen som skal lanseres senere i år.

I likhet med forgjengeren Mate 20 Pro har også denne modellen en firkantet kameramodul på baksiden, men denne gangen er det snakk om fire objektiver i stedet for tre.

På forsiden finner vi en skjerm med ekstremt tynne kanter, og et hullkamera med to objektiver. Bildene tyder også på at telefonen vil komme i en blå, en rød og en sort variant.

De lekkede bildene (kilde: IT Home)

Tidligere rykter om telefonen har pekt mot at den får en 6,7 tommer stor QHD+-skjerm, et batteri på 4200 mAh og en Kirin 985-prosessor som burde sikre at alt flyter fint.

En nylig lekkasje tyder også på at skjermen for 90 Hz oppfriskningsrate, og at kameraet skal få 5x optisk zoom.

Det blir spennende å se hvordan Huaweis problemer vil påvirke utrullingen av Mate 30 Pro. Nye rapporter tyder i hvert fall på at selskapet har trappet ned telefonproduksjonen, og vi vet også at selskapet jobber med sitt eget operativsystem som skal erstatte Android.

Mate 20 Pro ble lansert i oktober 2018, så vi må anta at Huawei P30 Pro er planlagt lansert rundt samme tid i år.

Kilde: GSMArena