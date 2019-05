Huaweis Android-erstatter skal slippes i juni

Huaweis eget operativsystem som foreløpig bærer kodenavnet HongMeng, og er ventet å erstatte Android når USAs forbud setter inn, skal rulles ut i juni. Det avslører en av sjefen i Huaweis avdeling i midtøsten til TechRadar.

Det var 20. mai at Google annonserte at de skulle kutte Huaweis tilgang til delene av Android som ikke er åpen kildekode, men forbudet har i ettertid blitt utsatt til 19. august av amerikanske myndigheter.

Andre teknologiselskaper har også fulgt etter, inkludert Intel, Qualcomm, Micron og ARM. Til og med Bluetooth-, SD-kort- og WiFi-bransjeorganisasjonene har lagt ned et tilsvarende forbud.

-- Huawei visste at dette kom, og har forberedt seg. Operativsystemet var klart i januar 2018, og dette har vært vår plan B. Vi har ikke sluppet OS-et ut i markedet fordi vi har hatt et godt forhold til Google og andre, og vi ville ikke ødelegge det. Men nå ruller vi det ut i neste måned, sier Alaa Elshimy som er visepresident for3 Huawei Enterprise Business Group Middle East.

OS-et som rykter peker mot at vil hete Ark OS når det slippes, er ventet å bli kompatibelt med mobiltelefoner, datamaskiner, nettbrett, TV-er, tilkoblede biler, smartklokker, smarte kroppsnære enheter og annet.

Alle apper som fungerer på Android skal også fungere på det nye operativsystemet, helt uten tilpasninger, hevder Elshimy, og det legges til at brukere vil kunne laste ned apper fra Huawei AppGallery.

Hvorvidt alle apper som finnes i Google Play Store også vil dukke opp i Huaweis butikk gjenstår å se, og hvis Huawei ikke får på plass appene folk faktisk bruker så kan det gjøre det vanskelig å overbevise brukere om å bytte.

Huawei er selvforsynt

– Sanksjonene fra amerikanske myndigheter kommer ikke til å påvirke operativsystemet eller brikkene våre, fordi vi på mange måter er selvforsynte. Vi har alle brikkene vi trenger unntatt Intels brikker for PC og servere. Hver eneste aktør i markedet bruker Qualcomm-brikker, og vi er de eneste som bruker våre egne. Derfor kan vi fortsette som før, la Elshimy til.

Han sa også at Huawei har sin egen ARM-baserte prosessor som skal erstatte Intel-brikkene, og de skal også slippe sin egen database som erstatter Oracle.

Ifølge tall fra industrien kjøper Huawei varer og tjenester for mer enn 11 milliarder dollar fra USA hvert år, men nå må altså selskapet få godkjenning for å kjøpe deler og teknologi fra amerikanske selskaper.

Hva med WiFi?

På spørsmål om hvordan Huawei skal takle problemene rundt WiFi og Bluetooth, svarte han at WiFi er en internasjonal standard og at Huawei er en av de største bidragsyterne til WiFi Alliance.

– Mitt syn er at WiFi Alliance vil bli den største taperen hvis de holder oss utenfor. Fra vårt ståsted er det snakk om en standard som det er bra å holde seg til, men vi er ikke nødt til å være med i alliansen. Det samme svaret gjelder også for Bluetooth og SD-kort, forklarte Elshimy

Han la også til at utestengelsen fra alliansene bare handler om å legge press på Huawei som en del av den pågående handelskrigen.

Huaweis toppsjef Ren Zhengfei kom nylig med selvsikre uttalelser om selskapets fremtid, tross den dramatiske situasjonen. Han sa at ingen kan ta igjen Huawei i løpet av de neste to-tre årene, fordi de som et privat selskap lett kan gjøre store investeringer.

Om dette er tilfelle gjenstår å se, men det virker i hvert fall som selskapet gjør alt de kan for å sikre at de har en fremtid i smarttelefonmarkedet, på tross av de tøffe sanksjonene de er satt under.