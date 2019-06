Huawei Mate X utsettes, men angivelig ikke på grunn av Android-problemene

Etter at Samsungs brettbare telefon Galaxy Fold måtte utsettes på grunn av svakheter ved designet, ga det Huawei en gylden sjanse til å være først på markedet med sin brettbare telefon Mate X. Nå ser det imidlertid ut som også Huawei har utsatt lanseringen som skulle komme i juni.

En representant for Huawei sier til CNBC at de har utsatt lanseringen av Mate X til september, og årsaken skal være at de skal teste enheten mer for å sikre at den ikke går i stykker etter kort tids bruk.

Talspersonen uttalte blant annet at «vi ønsker ikke å lansere et produkt som ødelegger ryktet vårt», noe så får oss til å tenke at denne personen ikke er klar over at Huawei allerede har store problemer med ryktet sitt av helt andre grunner.

Kan utsettelsen ha en annen årsak?

Elefanten i rommet er selvfølgelig USAs handelsforbud, som gjør at Huaweis fremtidige telefoner fra i høst ikke kan bruke Android med mindre USA og Kina blir enige om en avtale.

I og med at Huaweis skjebne er uavgjort, så er nok mange potensielle mobilkjøpere usikre på om det er lurt å velge det kinesiske selskapets telefoner med medfølgende risiko for å miste fremtidig støtte og programvareoppdateringer.

Det kan dermed fremstå som mer enn en tilfeldighet at Huawei forflytter lanseringsdatoen av sin nye telefon til etter tidsfristen i august.

Utfallet kan i beste fall bli at handelsforbudet oppheves eller at Huaweis lansering av sitt eget operativsystem blir vellykket, mens det i verste fall blir at Huawei slutter å lage mobiltelefoner. Uansett kommer situasjonen til å være mer avklart i september.

Dermed er bare å følge med videre på hva som skjer, og vi i TechRadar skal bringe deg alle nyhetene om Huawei Mate X og selskapets problemer så fort de dukker opp.

Bilde: The Verge