Samsung Galaxy Fold er offisielt utsatt

Etter at rykter har gått i noen dager om problemer knyttet til skjermen til Galaxy Fold, har nå Samsung offisielt bekreftet at lanseringen av den nye brettbare telefonen er utsatt på ubestemt tid fra den opprinnelige datoen 26. april.

Selskapet viser til tilbakemeldinger fra tidlige tester, og uttaler at enheten må forbedres. Det skal være problemer knyttet til hengslen som skal ha ført til problemer med skjermen, i tillegg til at fremmedlegemer også kan ha funnet veien inn på innsiden av enkelte enheter. Samsung har ikke bekreftet hvor lenge lanseringen er utsatt, og har kun uttalt at en ny lanseringsdato skal annonseres i løpet av de kommende ukene.

Flere feil har oppstått

Flere av journalistene som har fått tilsendt testenheter av det som skulle bli verdens første brettbare telefon som kom i salg i vanlige butikker, har altså fått problemer med dem. En av grunnene skal være at skjermene er utstyrt med et ekstra beskyttelseslag som ser ut som det kan fjernes, noe flere journalister har gjort, men dette har ført til at skjermen har sluttet å fungere.

En annen journalist som ikke fjernet det ekstra beskyttelseslaget, har også skrevet på Twitter at den ene siden av skjermen begynte å flimre etter bare noen få dagers bruk. Det har også blitt meldt at den eneste siden av skjermen responderer raskere enn den andre, noe som fører til et bildet «bølger».

Disse tilfellene av problemer førte raskt til at Samsung tok affære, og det kom meldinger om at selskapet undersøkte dem nøye, før de nå altså har valgt å utsette hele lanseringen.

Dermed gjenstår det å se om problemene er så omfattende at de vil kreve betydelige utbedringer, eller om selskapet kan finne raske løsninger og fortsatt få ut den brettbare telefonen sin før konkurrenter som Huawei med sin Mate X.