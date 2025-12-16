Garmin lekket nettopp aktivitetsmåleren Vivosmart 6 – og den kan få én større oppgradering fra forgjengeren

Garmins aktivitetsmåler Vivosmart 6 har nettopp lekket på flere nettsteder

Lekkasjene beskriver kommende funksjoner som forventes å komme med enheten

Det inkluderer GPS-sporing for første gang i en Vivosmart-tracker.

CES 2026 er en av de største teknologibegivenhetene på neste års kalender – og en Garmin-lekkasje har nettopp avslørt det som kan bli en av selskapets største kunngjøringer på messen, som starter 6. januar.

Nyhetsnettstedet Garmin Rumors har oppdaget referanser på Garmins indonesiske nettsted til en ennå ikke utgitt Vivosmart 6-aktivitetsmåler. Dette ville være etterfølgeren til den høyt verdsatte Vivosmart 5 og kan komme med en rekke funksjoner som tar den et hakk videre.

Lekkasjen indikerer spesielt at Vivosmart-serien vil få innebygd GPS-sporing for første gang. Det ville bety at du ikke lenger trenger å stole på telefonens GPS-sporing mens du trener utendørs, noe som gir deg en mer praktisk måte å logge og spore rutene dine på.

I den forbindelse la Garmin Rumors merke til en beskrivelse på Garmin Indonesias nettsted som lød: «Vivosmart 6 er en stilig sportsklokke som passer for både menn og kvinner. Den er utstyrt med innebygd GPS og mer enn 30 sportsapper. Denne klokken kan spore aktiviteter som gange, løping, sykling, svømming og til og med rullestolbrukeraktiviteter, noe som gjør den til et ideelt valg for din daglige aktivitetsmåler.»

Med 30 tilgjengelige sportsgrener, bør brukerne ha mange flere alternativer enn de 14 som er mulige med Vivosmart 5.

Flere lekkasjer

I tillegg til dette ble en midlertidig nettside for Vivosmart 6 lagt ut for tidlig på Garmins svenske nettsted, noe som ytterligere forsterker ideen om at en ny bærbar enhet er på vei.

Og en ukjent Garmin-enhet med modellnummeret A04986 er registrert hos Sør-Koreas nasjonale radioforskningsbyrå. Den brukte kategorien «Fitnessprodukt» som ble brukt av tidligere Vivosmart-enheter, i stedet for «Smartklokke» som ble brukt av de kroppsnære enhetene Fenix og Forerunner. Med tanke på timingen virker CES 2026 som en logisk anledning til å gi produktet dets debut.

Garmin har våget seg ut i nytt territorium med Index Sleep Monitor og Index S2 Smart Scale de siste årene, men aktivitetsmålerne deres er fortsatt en sentral produktrekke ved siden av de populære smartklokkene – og det ser ut til at vi får se en ny måler på CES 2026.

Selv om nøyaktig pris og utgivelsesdato er ukjent, virker det ganske klart at Garmin er nesten klar til å avsløre sin nyeste bærbare enhet for verden – og vi vil gi dere alle de offisielle nyhetene når den gjør det.

